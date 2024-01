Las exportaciones turolenses superan hasta noviembre a las de todo 2022

Por

El valor de las exportaciones turolenses se incrementó en noviembre un 30,8 % hasta los 51,3 millones de euros, en comparación con el mismo mes de 2022. De esta forma, las ventas al exterior realizadas desde la provincia en los once primeros meses de 2023 alcanzaron los 536 millones y superaron en un 2,7 % a las contabilizadas durante todo el año anterior, según los datos publicados este jueves por la Secretaría de Estado de Comercio.



Las exportaciones aumentaron en la Comunidad Autónoma un 21,9 % en noviembre y alcanzaron un valor de 1.716,7 millones de euros, la cifra más alta para ese mes. De esta forma, Aragón se situó como la región con un mayor crecimiento interanual, que contrasta además con la caída media de un 6,7 % de las ventas al exterior realizadas desde el conjunto de España.



Con los datos acumulados de los once primeros meses de 2023, se observa como las exportaciones aragonesas experimentan un incremento interanual del 7,8 % hasta alcanzar los 16.360 millones de euros frente a una tasa de variación negativa del 0,7 % de la media del país.



De enero a noviembre de 2023, las exportaciones turolenses han registrado un crecimiento interanual todos los meses salvo en los de febrero, mayo y junio.



El desglose de las cifras de comercio exterior entre los principales sectores muestra como las actividades más dinámicas en ventas exteriores de la provincia de enero a noviembre de 2023 fueron las relacionadas con las ventas de máquinas y aparatos mecánicos, que alcanzaron los 106,5 millones de euros frente a los 50,5 de un año antes.



No obstante, este grupo de productos incluye exportaciones de motores de aviación por un importe de 58,8 millones en este periodo frente a los 6,3 de 2022. La empresa Tarmac Aragón dedicada al estacionamiento, mantenimiento y desmantelamiento de aviones en el Aeropuerto de Teruel explicó que “ni compra ni vende” motores y aviones, pero que tiene que declarar a las autoridades aduaneras el valor de las mercancías que se mueven desde o hacia otros países.



El sector agroalimentario turolense es otro de los que continúa abriéndose paso en otros países y las exportaciones de carne y despojos comestibles alcanzan los 25,7 millones y las de animales vivos los 19 frente a los 20,8 y 10 de un año antes.



Las ventas de abonos al exterior han pedido algo de fuelle en 2023. Aún así, alcanzaron un valor de 67 millones, 14 menos que un año antes.



Las exportaciones de manufacturas de fundición de hierro y acero han descendido hasta los 86,4 millones de euros desde los 118 de los once primeros meses de 2022, mientras que las de partes de automóviles se mantienen estables y rozan los 51,6 millones al igual que las de madera y sus manufacturas, que se acercan a los 17 millones.

Caen las importaciones

Por otro lado, las importaciones realizadas desde la provincia de Teruel se acercaron en noviembre a los 22 millones de euros, una cifra muy cercana a los 22,6 del mismo mes de 2022.



En el acumulado del año, las compras al exterior han alcanzado un valor de 225,2 millones, un 23,4 % menos que en los once primeros meses de 2022, según la Secretaría de Comercio.



Respecto al total de importaciones aragonesas en el mes de noviembre, estas se incrementaron un 32,2 % interanual alcanzando un valor de 1.714 millones de euros, mientras que en el agregado nacional registraron un descenso medio del 8,3 %.



Por su parte, la cifra de compras exteriores regionales acumuladas entre enero y noviembre alcanzan un valor de 17.320 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 28,6 %, a comparar con la disminución del 6,8 % anual anotado por el conjunto de España.