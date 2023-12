Las obras para mejorar la accesibilidad de las rondas de Teruel, a punto de finalizar

La acera se ha ampliado en el acceso al semáforo de la ronda Damaso Torán

Las obras en las rondas Ambeles y Damaso Torán de la capital turolense están a punto de finalizar a falta de la renovación de las farolas y algunas otras pequeñas actuaciones. Ha sido más de un año de trabajos que por fuera ha permitido mejorar la accesibilidad de esta vía que rodea el Centro Histórico y por dentro ha renovado las tuberías en mal estado. Papeleras, bancos y elementos de seguridad completan una actuación destinada a la mejora de la accesibilidad de las rondas y alrededores con el objetivo de crear entornos más inclusivos, sostenibles y saludables.Los comerciantes se alegran por el cambio que ha dado la calle pero están ya cansados del tiempo que llevan con las obras, que se han ido haciendo por fases. “En nuestro caso las molestias comenzaron en el mes de abril y una vez pasado lo peor el problema es que ahora está entrando mucho polvo tras la última lechada que extendieron en la acera”, comentaron en uno de los establecimientos de la ronda Ambeles, donde confían en que finalicen antes de Navidad.Los vecinos, no solo de estas rondas sino también de los barrios próximos como San Julián, se alegran de que por fin se haya solucionado el cruce de la estación de autobuses, que estaba pendiente desde que se construyó a finales de los años 90 y que obligaba a bajar a la calzada para cruzar. “Me acuerdo el miedo que me daba cuando iba con el carrito con mi hija y ahora ya tiene 15 años”, comentaba María, que vive en el barrio de San Julián y coge frecuentemente el ascensor que va a parar a ese punto.A otros vecinos les llama la atención la disparidad de pavimentos que existen, pero tiene su justificación. Las paradas de autobuses están marcadas con baldosas de botones y en tonos amarillos al igual que los inicios de los pasos de cebra para que las personas con algún tipo de discapacidad visual detecten que se aproximan a la calzada. Igualmente, se han marcado itinerarios con baldosas rugosas para mejorar la seguridad.En algunas zonas se ha ampliado el espacio destinado a los peatones, como en la acera de espera del semáforo de la ronda Ambeles, en frente de la las escaleras del Arrabal, o se ha reestructurado las plazas de aparcamiento regulado, como ocurre a la altura de Los Arcos.También se han puesto vallas de seguridad y bolardos metálicos para evitar que los vehículos invadan la acera, aunque todavía no se han instalado todos, como ocurre en la curva de la ronda Ambeles en dirección hacia la Glorieta, donde antes sí que había valla y todavía no se ha repuesto.Esta actuación ha supuesto además la sustitución de árboles que estaban en mal estado por otros y la colocación de nuevos ejemplares en alcorques vacíos. Se han planteado especies diferentes para que haya una diversidad cromática, como acordó el Ayuntamiento con la asociación de Amigas y Amigos del Árbol Acacia.Desde la Federación de Vecinos, su presidente, Pepe Polo, llamó la atención sobre el desnivel que existe en la ronda Ambeles. Esto hace que cuando llueve de forma torrencial el agua baja desde la zona de la plaza Domingo Gascón y de la Judería hacía la carretera de San Julián y cae sin control por la ladera a la altura del viaducto nuevo. Por ello pide que se canalice las aguas de pluviales y que se tenga en cuenta en próximos proyectos.El Ayuntamiento quiere acometer el carril-bici de las rondas, que dará continuidad al que el ministerio va a ejecutar en la renovación de la avenida Sagunto, y para ello el equipo de gobierno del PP ha incluido una partida de más de 97.000 euros en el proyecto de presupuesto para 2024.La actuación que ahora concluye se adjudicó a la empresa Eiffage Infraestructuras SA por 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses, aunque posteriormente se llevó a cabo un modificado del proyecto. La financiación se incluyó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos Next Generation.La alcaldesa, Emma Buj, recordó esta semana en el pleno que la mejora de las rondas se llevó a cabo como una de las demandas de la mesa de accesibilidad, de la que forman parte distintas asociaciones que trabajan la discapacidad. “De esta mesa de accesibilidad han salido muchas obras. Ahora estamos a punto de finalizar la inversión de 2 millones de euros en trabajos accesibilidad en las rondas, pero estamos haciendo también accesibilidad en San Julián, hemos hecho en la Ciudad Escolar y en el Ensanche y son obras que si vamos sumando estaríamos hablando de más de 3 millones de euros en accesibilidad”, comentó y agregó que también se han hecho muchas cuestiones de poco presupuesto pero muy útiles. Por ejemplo, los aparcamientos para personas con discapacidad, que cumplían todas las normativas pero algunos no estaban bien ubicados porque había o un árbol o un banco muy próximos.A esto hay que sumar que los vehículos de hoy en día no tienen nada que ver con los de antes y hay usuarios de sillas de ruedas que llevan furgonetas que se abren con un portón trasero o con portones laterales que necesitan mucho más espacio. “Reubicamos y repintamos hasta 24 plazas de aparcamiento para personas con discapacidad para ampliar y que tuvieran más espacio para que con los vehículos actuales, más allá de la normativa, pudieran ser útiles”, dijo. La mesa de accesibilidad se volverá a convocar después de Navidad.