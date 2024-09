Las Oficinas Acelera Pyme de la DPT organizan diez jornadas de digitalización empresarial para unir oferta y demanda en las comarcas turolenses

Las Oficinas Acelera Pyme de la Diputación Provincial de Teruel han programado diez encuentros comarcales de digitalización empresarial con el objetivo de unir oferta y demanda de este tipo de servicios, y se llevarán a cabo durante los meses de septiembre y octubre de 2024.

Estas jornadas están dirigidas a empresas y autónomos interesados en mejorar su competitividad a través de la implantación de soluciones digitales, así como a proveedores de servicios de digitalización que deseen conectar con potenciales clientes locales. Los encuentros también servirán para que los profesionales de las Oficinas Acelera Pyme presenten las subvenciones y ayudas públicas que ahora mismo se pueden solicitar para la contratación y aplicación de estas soluciones digitales en las empresas y negocios autónomos, como por ejemplo, el Kit Digital y el Kit Consulting, entre otros.

El diputado delegado de Desarrollo Territorial y Lucha contra la Despoblación, Javier Ciprés, ha invitado a participar en estas jornadas, “porque representan una excelente oportunidad para impulsar la competitividad de las empresas y autónomos de la provincia, acercándoles las tecnologías y servicios necesarios para afrontar los desafíos del mercado actual”.

Todas las sesiones son de participación gratuita y se realizarán en diez localidades diferentes (una por comarca) en horario de 18.00 a 20.00 horas, para facilitar la participación de las empresas, que pueden ser de cualquier otra localidad. El aforo previsto para cada sesión es de aproximadamente 15 personas, con el fin de mantener un ambiente cercano y productivo.

La Diputación ha informado en una nota de prensa que es recomendable la inscripción a través de este enlace, eligiendo la localidad en la que se desea participar https://forms.gle/yLp9GRQyCztrLpp2A

Calendario y programa

El calendario de las jornadas comienza en la Comarca Comunidad de Teruel, con una visita a Celadas este martes, 17. El día 20 llegarán a Alcorisa (Bajo Aragón), el 24 a Monreal del Campo (Jiloca) y el 27 de septiembre a Montalbán (Cuencas Mineras). En el mes de octubre están previstas las convocatorias de la comarca de Sierra de Albarracín, el día 1 en Gea de Albarracín; Comarca del Matarraña, en Valderrobres el 4 de octubre; Comarca del Maestrazgo, en Castellote el 8 de octubre; Comarca del Bajo Martín, en Albalate del Arzobispo el 9 de octubre; Gúdar-Javalambre, en Rubielos de Mora el 15 de octubre y, por último, en la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, en Gargallo, el 18 de octubre.

Cada sesión consistirá en diferentes Demostraciones de soluciones digitales para negocios concretos, que correrán a cargo de empresas de informática. A continuación, los trabajadores autónomos y las empresas que asistan podrán plantear sus necesidades para que los profesionales de las empresas informáticas indiquen posibles respuestas tecnológicas a medida, todo ello dentro del Networking Acelera Pyme. Y por último, se realizarán las Reuniones One to One para establecer contactos comerciales.

A quién va dirigido

Desde el servicio de las Oficinas Acelera Pyme de DPT informan de que pueden participar todas aquellas empresas de servicios tecnológicos que lo deseen, así como todas aquellas personas trabajadoras autónomas y empresas que estén interesadas en dichos servicios para mejorar cualquier área de su negocio a través de la digitalización.

Estos encuentros están especialmente pensados para que pequeños negocios de informática y empresas de digitalización presenten sus servicios y soluciones a medida de cada negocio turolense y con independencia del sector de actividad.

Actualmente, desarrollar e implantar soluciones informáticas a medida de cada negocio es fácil y económico, pero es necesario que la empresa que lo tiene que diseñar conozca las necesidades, por eso estos encuentros serán de gran utilidad, porque también permitirán al empresariado explicar directamente qué problemas o necesidades se encuentran cotidianamente, para que la tecnología pueda darles respuestas.

Esta unión de oferta y demanda puede mejorar el día a día de los negocios turolenses en cualquier sector, desde el primario, con soluciones a problemas de control de regadío o mejora de productividad en explotaciones agropecuarias, al terciario, con mejora de la atención al cliente en cualquier tipo de establecimiento gracias a asistentes virtuales, o mejora en la gestión de procesos en la industria y el comercio, por ejemplo.

Oficinas Acelera Pyme

Las Oficinas Acelera Pyme rurales puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un importe de ayuda concedida de 21.085.205,77 euros, siendo el importe de la ayuda máxima el 80% del presupuesto subvencionable. El beneficiario cofinanciará el porcentaje restante, en este caso, la Diputación Provincial de Teruel. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation EU, en el marco de la agenda España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, cuya cuarta medida del eje de actuación, Digitalización básica para las pymes.