Las protestas de los agricultores cortaron de nuevo la circulación en la Autovía Mudéjar este domingo

Dar forma a una estructura

Los agricultores posan con algunas de las pancartas que exhibieron este domingo. J. L. R.

Al margen de los sindicatos



Minuto de silencio por los dos guardias civiles muertos en Barbate

Lejos de ser un día de descanso, los agricultores y ganaderos de la zona del Jiloca se echaron de nuevo este domingo a la calle con sus tractores para mantener el pulso a la protesta que lleva protagonizando el sector desde la semana pasada. En su protesta, cortaron la circulación en la Autovía Mudéjar durante dos horas de forma intermitente en ambos en cada sentido por la mañana y protagonizaron también interrupciones del tráfico en la A-23 a primera hora de la tarde.Más de un centenar de vehículos agrícolas y un buen número de turismos con profesionales del campo a bordo se concentraron por la mañana junto a la rotonda del Poyo del Cid para cortar la Autovía Mudéjar, dando continuidad a las movilizaciones agrarias durante el fin de semana, después de que el sábado fuera el Bajo Aragón el escenario de las movilizaciones.Todos pertrechados con chalecos amarillos los agricultores portaban pancartas en las que se podían leer lemas como “Queremos comer producto español. Somo españoles”, “No queremos limosna, queremos dignidad”, “A los agricultores los necesitamos tres veces al día ¡Somos imprescindibles” o “Sin cebada no hay cerveza, sin uvas no hay vino, sin cereales ni pastizales, ni carne ni pan ni leche ni tocino”, además de algunas banderas de España y de Aragón. “Tenemos claro que no podemos dejarlo ahora”, explicó Francisco Latorre, uno de los coordinadores del movimiento agrícola. “Hemos hecho algo suficientemente importante, que es agrupar a una cantidad tan grande de agricultores, y entonces no lo podemos dejar ahora. Tenemos que seguir con nuestras reclamaciones”, añadió.Aunque desde un primer momento se aseguró que las movilizaciones, que se desarrollan al margen de las organizaciones sindicales agrarias, se habían concertado de forma espontánea a través de las redes sociales y servicios de mensajería instantánea, ahora empieza a surgir un ente que, como un paraguas, agrupa a todas las regiones.“Tenemos que dar forma a una estructura de todo Aragón en un principio para poder manifestar nuestras inquietudes a quien corresponde, en este caso y en una primera instancia, al consejero de Agricultura”, explicó el portavoz.Latorre recordó que sus reivindicaciones se agrupan en tres líneas. “Precios justos, las medidas agroambientales y la cantidad de burocracia que tenemos. Luego, ahí podríamos desarrollar muchísimas, en función de las zonas de España hay muchísimas particularidades, pero en principio lo que se busca es que no se aplica la mal llamada ley del bienestar animal, porque vemos que lo que se hace es encarecer el producto, o sea ​​la cesta de la compra va a ser mucho más cara (...) Todo el tema de los ecorregímenes que se han puesto ahora en marcha, lo único que vemos es que dejar buena parte de nuestra explotación al abandono. O sea, son compromisos de dejar un 7% sin cosechar. Hemos tenido que realizar unas tareas agrícolas, gastar gasolio, gastar semilla para sembrarlas para que al final no las aproveche nadie”, explicó.Los agricultores, a los que se unirán en un paro indefinido los transportistas, se manifiestan contra los efectos de las políticas verdes de la Unión Europea, en defensa de unos acuerdos comerciales más justos y para pedir ayudas para afrontar crisis como la de la sequía.Para este lunes está previsto que la plataforma 6F en defensa del sector primario informe sobre los detalles de su calendario de movilizaciones. Por su parte, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA prosiguen con sus propias tractoradas, y este lunes han convocado una en Titulcia (Madrid) a las 9.00 horas para dirigirse a Torrejón de Velasco.Algunos de los conductores atrapados por la retención en la A-23 compartían las movilizaciones. Ese fue el caso de Braian Ortí, de Castellón, que se mostró comprensivo asegurando que era “lo que tienen que hacer”. David Cole, confirmó a bordo de su camión, que el del domingo no era el primer piquete se había encontrado, aunque expresó su apoyo. Otras voces, como la de Rubén Domingo, de Castellón, opinaban que la A-23 “no es el lugar para parar’ y opinó a bordo de su coche que “debería estar en el mercado de Zaragoza”.Además del corte de tráfico en Calamocha, diez carreteras sufrieron incidentes en Aragón por las protestas de los agricultores y ganaderos, seis de ellas de la red principal y la mayoría en la provincia de Huesca.El portavoz de los agricultores y ganaderos concentrados en la comarca del Jiloca, Francisco Latorre, aseguró que las protestas se mantienen “al margen de los sindicatos” e insistió en invitar “a cualquiera que esté más implicado con los sindicatos, a venir como agricultor y ganadero como uno más y sumarse a nosotros”, manifestando su decepción con las organizaciones agrarias, “sobre todo con las directivas y las formas de actuar que han tenido durante muchísimos años y que pensamos que no nos sentimos representados por ellos”. Así, el portavoz aseguró que en la zona del Jiloca se han “apuntado todos a la plataforma 6F”.Latorre definió esta plataforma como “ la unión general o la chispa que saltó, que todos nos hemos ido aunando en torno (a ella)”, aunque afirmó que “todavía” no existe una estructura. “No tenemos una estructura diseñado ni hay un líder que esté votado sino que vamos tomando la iniciativa cada uno en un grupo, en una zona, en una comarca y entre todo luego pues Intentamos que eso se haga más grande y que sea una estructura ya que verdaderamente sea sólida”, añadió.Los agricultores están dispuestos a mantener el pulso y no descartan “acciones mucho más contundente”, entre las que podrían estar el suministro de productos de alimentación, aunque son conscientes de que este tipo de medidas podría ponerles en contra a la población. Hasta ahora las movilizaciones se han organizado a través de grupos de Whatsapp, en los que hay “varias personas” que coordinan la actividad.Los ganaderos y agricultores concentrados junto a la rotonda de El Poyo del Cid, en Calamocha, guardaron un minuto de silencio en recuerdo a los dos agentes de la Guardia Civil que resultaron muertos tras ser embestida su embarcación con una narcolancha en Barbate (Cádiz).Los manifestantes mantuvieron el silencio de pie, sobre la calzada de la Autovía Mudéjar portando todos un crespón negro prendido en los chalecos amarillos que vestían. Incluso, entre las pancartas que enarbolaban los manifestantes había una en la que se podía leer el mensaje de solidaridad “Gracias a la Guardia Civil por su apoyo”.Los agentes de la Benemérita que vigilaban la concentración en la A-23 compartieron un aplauso con los agricultores al cabo de los sesenta segundos.