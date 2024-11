Las riadas destrozan varias pasarelas turísticas en El Cuervo y Calomarde

Los recorridos naturales del Barranco de la Hoz, en Calomarde, y el de los Estrechos del Ebrón, entre El Cuervo y Tormón, han resultado severamente castigados por la tormenta del pasado 29 de octubre. En ambos casos, la fuerza del agua ha arrancado algunas de las pasarelas instaladas sobre el cauce del río y ha llenado las orillas de ramas, árboles y restos de todo tipo.

Ahora, ambos municipios miran con urgencia el calendario para intentar por todos los medios tener restablecidas estas infraestructuras antes del puente de diciembre, que es uno de los momentos álgidos del año en turismo activo.

Andrés Hernández, alcalde de Calomarde, confirmó ayer que la riada del pasado día 28 de diciembre “de pinos, ramas y todo pues ha arrancado un puente, otro lo ha dejado tocado y tenemos todo el curso del río lleno de montones de residuos”.

El edil explicó que el problema estuvo, sobre todo, en los materiales que arrastró el agua. “Agua bajó muchísima, pero si no hubiera los materiales que hay no habría ido haciendo paradas de agua y, seguramente, no hubiera pasado nada. Pero es que esta vez ha bajado muchísimo material”, y añadió que “desde que tenemos las pasarelas ha habido unas cuantas riadas y no había pasado nunca nada. El problema es que esta vez, al llover mucho más, arrastró todos esos materiales que fueron haciendo paradas en el río, que son lo que nos ha ocasionado todo esto”. A propósito del estado en el que se encontraba el cauce del río, el regidos explicó que “el cauce está igual de sucio siempre” refiriéndose a la imposibilidad de limpiar los propios ayuntamientos sus riberas, gestionadas por la Confederación Hidrográfica. “Como no te deja limpiarlo (el cauce) ni lo limpian, pues el cauce siempre está igual de sucio. El problema es que, por lo que sea, esta vez ha bajado más agua”, explicó.

En El Cuervo también se lamentan los daños causados por la dana. “La crecida del río ha sido considerable y se ha llevado tres puentes y ha dejado varios caminos anegados de agua”, relató el alcalde de El Cuervo, David Álvaro.

La vista puesta en el puente

Calomarde tiene la vista puesta en el puente de diciembre como fecha para tener de nuevo operativo al cien por cien el recorrido del Barranco de la Hoz. Técnicos y oficios estuvieron ayer inspeccionando las pasarelas arrancadas para poder estimar los costes y el plazo de su reparación.

Mientras, en El Cuervo, esperan a que el lunes los técnicos de la empresa Prames visiten los daños el próximo lunes. Su plazo, en todo caso, en más urgente ya que el municipio quiere tener listo el recorrido para la Marcha Senderista Estrechos del Ebrón, que se celebrará el 30 de noviembre. Álvaro aseguró ayer que desde la Comarca Comunidad de Teruel se habría comprometido su ayuda en la reparación.