Laura Villa viaja a los Alpes este jueves para prepararse ante el Reto Pelayo Vida en la Patagonia

La turolense Laura Villa está a un paso de formar parte de la expedición a la Patagonia prevista para el próximo otoño en la nueva edición del Reto Pelayo Vida en el que mujeres supervivientes de cáncer participan en una aventura deportiva. La siguiente etapa comienza este jueves con un viaje a los Alpes para continuar con su preparación en alta montaña.

Esta vecina de Cella de 38 años fue una de las 18 preseleccionadas para este proyecto y, tras las pruebas realizadas en Sierra Nevada (Granada), a finales de marzo, se convirtió en una de las siete finalistas de las que saldrán ahora las cinco participantes de esta nueva edición del Reto Pelayo Vida.

Cada año, cinco mujeres que han superado una patología oncológica hacen realidad sueños y objetivos que parecían inalcanzables, llevando a cabo un gran reto deportivo en alguno de los lugares más recónditos del planeta, liderado por grandes personajes del panorama científico y deportivo del país. Pelayo Seguros patrocina esta iniciativa, con el apoyo del programa Universo Mujer del Consejo Superior de Deportes.

Laura Villa no ha dejado de entrenar desde que volvió de Sierra Nevada, tanto caminando como en bicicleta. “Me he recorrido toda la Sierra y muchísima gente se ha volcado conmigo y me está ayudando”, afirmó.

La actividad en los Alpes será de viernes a domingo, se ha elegido esta ubicación porque en España ya no queda nieve suficiente para practicar ya que van a aprender las técnicas más adecuadas para la montaña, con el uso de crampones y el piolet. Tras este intenso fin de semana, se decidirá qué cinco deportistas viajarán a la Patagonia.

La turolense aseguró que afronta este nueva prueba con “muchas ganas”. “No voy a competir por llegar a la Patagonia, no me lo he planteado así, lo que quiero es disfrutar el fin de semana e intentar hacer esas pruebas”, afirmó Villa.

Compañeras para siempre

La turolense está convencida de que será más duro que en Sierra Nevada, pero para ella lo más importante va a ser vivir esta experiencia con sus seis compañeras. “Ya las conozco de Sierra Nevada, hablamos todos los días y hacemos videollamadas. El nivel de complicidad será mayor aún que en Sierra Nevada”, comentó Laura Villa.

La aventurera de Cella destacó que lo más importante del Reto Pelayo es dar visibilidad a la enfermedad y concienciar a la sociedad de la necesidad de invertir en la investigación. Cuando ella recibió su diagnóstico de diciembre de 2020, una amiga le habló de este proyecto y le acompañó durante todo el proceso, por ello le gustaría poder “crear esperanza” en otras mujeres que ahora estén pasando por un proceso oncológico.

Para ella cada momento de esta experiencia le está resultando muy motivador y enriquecedor. “Echar la vista atrás y pensar que he estado tan mala y ahora estoy haciendo esto es increíble”, relató.

Conocer a las otras participantes en este proyecto es para Laura Villa uno de los aspectos más positivos de esta iniciativa. El viaje a Granada fue una experiencia fundamental para ella. “Fue algo espectacular, fueron tantas sensaciones juntas que es difícil de describir”, afirmó.

“Entre las 18 chicas se creó un vínculo muy especial. Compartes cosas íntimas porque saben por lo que has pasado”, comentó.

Respecto a la parte deportiva, Laura Villa reconoció que se sintió “un poco angustiada” porque no sabía si iba a poder hacer las pruebas porque hacía poco de su última operación y no había podido hacer mucha actividad física.

Intento

Sin embargo, mentalmente tenía claro que lo iba a intentar con todas sus fuerzas y lo consiguió, a pesar de que fue agotador.

Fueron dos rutas, la primera de unas siete horas, con once kilómetros, un gran desnivel y 10 kilos en la mochila y la segunda fue la ascensión al Pico Veleta, la cuarta cumbre más alta de España. “Cuando llegué a la cima fue espectacular, fue increíble, lo disfruté mucho”, recordó Laura Villa.

Ahora ya tiene todo preparado para esta siguiente etapa donde las siete participantes son ya ganadoras y disfrutarán de una experiencia inolvidable para transmitir un mensaje de esperanza.

Laura Villa estará acompañada por Daniela Guillén, de 19 años, y Yolanda Cerezo, las dos de Alpedrete (Madrid); Kica Echanove, de Toledo; la escritora Odile Fernández de Granada; la montañera cántabra Sonia Saiz y Ana Blanco, periodista de Gandía (Valencia).