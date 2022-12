Libertad provisional con orden de alejamiento para los dos detenidos por el apuñalamiento de la Zona

Por

Los dos jóvenes implicados el pasado jueves en un apuñalamiento ocurrido de madrugada en la Zona de Teruel fueron puestos este sábado en libertad provisional tras reconocer los hechos. Al no existir riesgo de fuga, puesto que el autor de las lesiones confesó el delito el mismo día y llamó a un agente de la Policía Nacional para contar lo ocurrido y entregarse voluntariamente, el juez de guardia acordó la libertad de ambos a la espera de la celebración del juicio mientras continúa la instrucción del caso. Como medida cautelar les impuso una orden de alejamiento de la víctima a no menos de 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella.



Los detenidos, que permanecían en los calabozos de la Comisaría de Teruel desde el pasado jueves, fueron puestos a disposición judicial en la mañana de ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la capital, donde se les tomó declaración, así como a una tercera persona como testigo.



Los informes forenses indican que el apuñalamiento se hizo con un arma blanca, que dejó una marca limpia de unos tres centímetros de diámetro, y que comportó un grave riesgo para la víctima al causarle un neumotórax en el lado izquierdo. De haber entrado unos pocos centímetros más hubiera podido seccionar una arteria del corazón y el riesgo de muerte habría sido inminente.



Uno de los investigados es el autor confeso del apuñalamiento, que se enfrentaría a un presunto delito de homicidio en grado de tentativa o alternativamente un delito de lesiones causadas por medio peligroso, puesto que clavó un arma blanca en el pecho de la víctima durante una discusión.



El otro investigado, que conducía el vehículo en el que iban ambos, podría haber incurrido en un presunto delito contra la seguridad vial al circular en sentido contrario por la calle Abadía de la Zona, que es donde ocurrió el suceso. Además, podría haber incurrido en un delito de cooperación necesaria o complicidad con el responsable del apuñalamiento.



En sus declaraciones reconocieron los hechos, algo que fue determinante para su puesta en libertad provisional a la espera de juicio. El juez apreció que no existía riesgo de fuga por el delito más grave, ya que su autor se entregó voluntariamente, y que la víctima queda protegida por las órdenes de alejamiento y prohibición de comunicarse con ella. En el auto dictado se acordó igualmente la intervención cautelar del vehículo y la retirada cautelar del permiso de conducir a quien lo hacía en ese momento.



El suceso ocurrió el día de la Inmaculada, en torno a las seis y media de la mañana, en la calle Abadía cuando tras una primera discusión entre dos grupos de personas, uno de los implicados apuñaló momentos después a otro varón en el pecho. A consecuencia de la lesión tuvo que ser

intervenido quirúrgicamente en el Hospital Obispo Polanco. El viernes se encontraba estable y había sido enviado ya a planta. Lo ocurrido fue captado por cámaras de seguridad que hay en la calle donde tuvieron lugar los hechos.



De acuerdo con la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, los dos implicados circulaban en un vehículo con otras dos personas esa mañana por la calle Abadía y al cruzarse con la víctima, que lo hacía como peatón, este golpeó ligeramente el lateral derecho del vehículo. A raíz de ello se apearon los ocupantes e iniciaron una pelea con la persona que golpeó el coche y sus amigos. En este primer enfrentamiento solo constan lesiones leves en una de las personas que iba en el auto y que descendió, sin que se sepa quién se las causó.



Tras esta primera refriega, dos de los ocupantes del vehículo continuaron hacia su casa a pie, y los dos detenidos se volvieron a subir al coche. En ese momento, según consta en las investigaciones judiciales, el coche inició la marcha por la calle Abadía en dirección contraria hacia la ronda

Ambeles, pero se paró en mitad de la vía. Momento del apuñalamiento

Al vehículo se acercó una persona que no había participado en el incidente inicial para entablar una conversación con el copiloto a través de la ventanilla. Segundos después se acercó la persona que en el incidente anterior había golpeado ligeramente el lateral del vehículo, y golpeó al copiloto sin mediar palabra. Fue entonces cuando recibió como respuesta una puñalada en el pecho con un arma blanca, que penetró en la víctima de forma limpia entre la segunda y tercera costilla. Acto seguido el copiloto volvió a intentar apuñalar a la víctima, aunque no consiguió impactar en ella, y el vehículo continuó su camino en dirección contraria hasta llegar a la ronda Ambeles.