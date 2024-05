Adif licita actuaciones por otros seis millones de euros para la electrificación de la línea del tren

Por

Adif ha sacado a licitación otros seis millones de euros para las obras de electrificación de la línea del tren entre Zaragoza, Teruel y Sagunto. Se trata de los servicios de consultoría y asistencia para el control y seguimiento de las obras de ampliación de los gálibos en túneles y pasos superiores.



La licitación ha salido por un total de 5.920.928,7 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de veinte meses. El plazo de presentación de las ofertas está abierto hasta el 30 de mayo próximos. Las ofertas presentadas para realizar las obras de ampliación de los gálibos, tanto en túneles como en pasos superiores, se encuentran actualmente en fase de valoración y están pendientes de adjudicación.



Lo que se ha licitado ahora es un complemento a esas obras consistente en los trabajos de asistencia técnica. En concreto la empresa que sea adjudicataria deberá encargarse de la prestación de todos los servicios de consultoría y asistencia para el control y seguimiento de las obras de ampliación de estos gálibos en toda la línea.



También deberá hacerse cargo, según la memoria de Adif, de los medios técnicos y materiales necesarios. El objetivo es la ampliación de gálibos tanto en los pasos superiores (puentes) como en las pérgolas y túneles. La línea discurre en total por cuatro provincias: Zaragoza, Teruel, Castellón y Valencia.



Las actuaciones a desarrollar durante estas obras consistirán en la adecuación y mejora de la infraestructura, la implantación del sistema de drenaje, el acondicionamiento y mejora, o la nueva implantación de elementos de contención de la estructura, y sistemas de protección antivandálico. Los túneles deberán adecuarse al nuevo gálibo ferroviario, la instalación de catenaria rígida en los túneles que superen los 100 metros de longitud, y de iluminación de emergencia en los túneles con longitudes superiores a los 500 metros para adaptarse a la normativa de seguridad ferroviaria.



Esta actuación permitirá la electrificación de la línea, puesto que si no se amplía la altura de los túneles y de los pasos superiores, no podrá pasar la catenaría. Con ese fin Adif tiene en proceso de licitación la ampliación de esos gálibos, tanto en túneles como en puentes, en los dos tramos que componen la infraestructura, entre Teruel y Zaragoza y de Teruel a Sagunto. En cada caso se ha diferenciado entre túneles y pasos superiores, con lo cual son cuatro los contratos que están pendientes de adjudicar.

Un total de 43 empresas han presentado ofertas a las distintas licitaciones que ha sacado Adif para la ampliación de gálibos. La mayoría de las ofertas presentadas son de uniones temporales de empresas (UTE). Para lo que más propuestas se han presentado es para intervenir en los pasos superiores, ya que para reducir el gálibo de los túneles se han ofrecido menos empresas.



Los cuatro contratos ascienden a una inversión total máxima de 136 millones de euros, a lo que hay que sumar ahora los seis para consultoría y asistencia. Para los pasos superiores entre Zaragoza y Teruel, con un presupuesto de 32,9 millones de euros (IVA incluido), se han presentado 20 ofertas. En el tramo entre Teruel y Sagunto, que tiene 26,6 millones de presupuesto, hay 19 ofertas. En cuantro a los túneles, hay 14 ofertas entre Teruel y Sagunto con una inversión de 46,6 millones, y 11 para el otro tramo, con un presupuesto de 29,9 millones.

Segorbe quiere preservar los puentes

Por otra parte, el Ayuntamiento de Segorbe se ha sumado a la iniciativa promovida por la Plataforma en defensa del ferrocarril de Teruel de pedir la preservación de los 18 puentes históricos construidos en sillería y muros de mampostería, según informa Rafael Martín desde la localidad castellonense.



Segorbe fue una de las localidades que participó la semana pasada en la reunión promovida por la plataforma con este fin. Martín informó de que el concejal segorbino Vicente Bolumar participó en ese encuentro e incidió en la importancia histórica de estos puentes. Manifestó al respecto que “no es solo una cuestión de mantener nuestra historia viva, sino también de valorar nuestra identidad y poner en valor estos puentes como un atractivo de la región”, puesto que “son testigos de la evolución histórica y económica de Segorbe”.



Martín recordó que en el pleno de Segorbe ya se presentó una moción sobre este asunto y se está consiguiendo sensibilizar sobre la importancia del patrimonio. Cada consistorio debe adoptar ahora medidas para pedir a Adif que no tire los puentes amenazados por la electrificación e intente salvarlos mediante otras soluciones técnicas que existen. Recalcan que no hay intención de entorpecer ni demorar la ampliación de gálibos necesaria para la electrificación, pero inciden en la importancia del patrimonio y abogan por alternativas.