Los cursos cero de la Escuela Politécnica coinciden con la primera semana de clases

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) mantiene su apuesta de los últimos años de ofertar cursos cero de forma gratuita a todos los estudiantes de nuevo ingreso que se incorporan a sus dos titulaciones -Ingeniería Informática e Ingeniería Electrónica y Automática- con la novedad este año de que las clases presenciales de las mismas van a coincidir con el inicio del curso ordinario, debido a su adelanto este año con el comienzo de la actividad lectiva el 4 de septiembre.



La EUPT ofrece este apoyo a sus alumnos de primero desde hace ya una década con el objetivo de homogeneizar los conocimientos de los estudiantes y reforzar aquellas materias que pueden dar más dificultades en el comienzo de los estudios universitarios.



La actividad -que no es obligatoria- tiene dos partes, la primera se desarrolla on line durante el verano y la segunda, que va a empezar ahora cuenta con unas 20 horas presenciales.



“Los alumnos, nada más matricularse reciben un correo de acceso a la plataforma de formación on line con los materiales y cada uno realiza las que necesite y también todos son inscritos de forma automática en la formación presencial”, explicó el subdirector de Estudiantes y Ordenación Académica de la EUPT, Raúl Igual.



Igual resaltó que, a diferencia de lo que ocurre en otros centros universitarios, en la Escuela Politécnica turolense esta formación es completamente gratuita para los alumnos.



En la parte presencial de los cursos suelen participar la mitad de los estudiantes, si bien este año, al realizarse en la primera semana del curso, la dirección del centro confía en que se incremente la asistencia respecto a otros años. 0Las asignaturas que se imparten son Matemáticas, Física, Química, Informática, Electrónica y Computadores. Cada estudiante decide qué materias realiza en función de sus necesidades.



El material digital incluye una autoevaluación y, según el resultado el alumno, puede decidir. Por ejemplo, si un alumno no ha estudiado Química en el Bachillerato y tiene esta asignatura en el grado se recomienda hacer el curso cero, en cambio, si tiene un nivel alto de Matemáticas no haría falta que hiciera el refuerzo de esta material.



El subdirector de Estudiantes recordó que los cursos cero tienen ya una larga trayectoria en la Politécnica y comentó que “han ido evolucionando” a lo largo del tiempo. Por ejemplo, durante la pandemia fueron completamente on line y ahora se combina presencial y a distancia.



En cuanto a la matrícula para este curso, Igual señaló que como ya pasó el curso pasado ha habido muchos inscritos y que la previsión es completar todas las plazas de primero en los dos grados. Una circunstancia que aseguró que es muy positiva para el centro y también para la provincia ya que recordó que son perfiles profesionales muy demandados por el sector industrial.