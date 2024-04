Los expertos en Educación analizan la actual dependencia emocional de la tecnología

La segunda jornada del Congreso Internacional de Educación y Diversidad que está celebrando la Cátedra Caja Rural de Teruel-Universidad de Zaragoza para el Desarrollo del Talento en la capital turolense abordó ayer cuestiones como la actual dependencia emocional de las tecnologías, la evolución de la atención a la diversidad en la enseñanza superior o la interculturalidad en los centros educativos, entre otras cuestiones.

El investigador de la Universidad de Zaragoza Alejandro Quintas fue el encargado de abrir la actividad con la ponencia plenaria Mitología, tecnología y cultura. Los nuevos dioses en educación, en la que explicó el vínculo entre la mitología clásica y la diversidad educativa, para mostrar que las diferentes realidades actuales ya estaban presentes hace 2.500 años y, por otro lado, puso el acento en los riesgos de nuestra relación actual con la tecnología.

“Hemos dado una vuelta por todo el elenco de los dioses y de los héroes griegos porque a los dioses se les consideraba perfectos, pero tenían sus cualidades específicas: un cojo, un ciego, alguien con mutismo, un autista, dentro del Olimpo”, explicó Quintas tras su exposición.

En la segunda parte de su conferencia analizó la relación actual con los dispositivos electrónicos. “Hemos convertido en un nuevo dios a la tecnología porque la veneramos, la reverenciamos, la admiramos hasta un cierto punto irracional. Tenemos dependencia emocional, como podían tener los antiguos griegos hacia ciertos dioses”, señaló el experto.

Quintas comentó que la tecnología siempre ha acompañado al humano. “Nacemos débiles, pero adaptamos el entorno a nosotros. Eso es la tecnología, no es un artefacto sino que es una manera de estar en un mundo, de pensar el mundo contraria al resto de los animales no humanos que se adaptan al entorno que tienen. La tecnología no es nada diferente a nosotros mismos. Es una relación entre la naturaleza y nosotros”, explicó y advirtió que se usa para solventar los problemas, pero “se te puede escapar de las manos”.

Enseñanza superior

Por otra parte, Fernando Latorre Dena, director de Secretariado del Área de Accesibilidad y Diversidad de la Universidad de Zaragoza y responsable de la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad (OUAD), impartió la conferencia OUAD. de la discapacidad a la diversidad en la que explicará el recorrido de esta oficina de la Universidad de Zaragoza, desde su creación en el año 2007 hasta la actualidad. De como ha evolucionado la atención al estudiantado y de como se han ampliado las áreas de trabajo de un servicio prioritario dentro del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de nuestra Universidad. Hizo un recorrido histórico de cómo ha evolucionado la D de la atención a la discapacidad a la atención a la diversidad, favoreciendo la plena inclusión del estudiantado en la vida académica.

A lo largo de todo el día continuaron las diferentes actividades paralelas en las que se analizaron una gran diversidad de temas con simposios, comunicaciones orales y presentaciones de libros. La interculturalidad en el aula se abordó por ejemplo con la propuesta de la profesora Nuria Llevot, de la Universidad de Lleida sobre Escuela y familias de origen extranjero: retos y prácticas de éxito, donde se dieron a conocer experiencias como las llevada a cabo en la escuela de Mas Casanova donde se llevaron a cabo unos cafés con familias y un espacio familiar para mejorar a cohesión social y lograr un clima más inclusivo o la Escuela de Mossén Jacint Verdaguer donde se plantearon unas cápsulas de interculturalidad para aproximar a las familias y a los maestros y romper la desconfianza al sistema educativo o que las familias de origen extranjero conozcan qué aprenden sus hijos en los proyectos educativos.