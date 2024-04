Teruel reúne investigación y experiencias reales para abordar la complejidad de las aulas

La sociedad y las aulas son cada vez más complejas y heterogéneas y hay que reflexionar sobre cómo abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje para dar respuesta a todos. Teruel es el punto de encuentro para los expertos que abordan esta realidad. El primer Congreso Internacional de Educación y Diversidad, organizado por la Cátedra Caja Rural de Teruel-Universidad de Zaragoza para el Desarrollo del Talento y la Personalización del Aprendizaje , comenzó este miércoles en la capital con la asistencia de 250 profesionales y un extenso programa que analizará una gran variedad de temas con cien propuestas de comunicaciones orales, presentaciones de libros, quince simposios y nueve conferencias plenarias.“Durante tres días, Teruel va a ser la capital de la educación y de la diversidad”, aseguró Alberto Quílez, uno de los directores del congreso, quien explicó que se van a tratar cuestiones como las adicciones, las pantallas, la salud, la sexualidad, la inteligencia artificial, la tecnología en educación o aspectos muy vinculados con la psicología, diversidad funcional, pero también diversidad sexual y social.Quílez defendió que cada vez es más necesario reflexionar sobre la educación. “Tradicionalmente, casi siempre hablábamos de diversidad funcional en el aula, pero hoy en día hay diversidad religiosa, diversidad social, diversidad funcional... En ese sentido, los docentes están desbordados. Y ahora mismo, gracias a la ciencia y a la investigación, sabemos qué funciona, sabemos qué es lo que no funciona y sabemos qué propuestas concretas podemos llevar al aula”, comentó y señaló que, además de abordar estas cuestiones desde el punto de vista científico, también se van a presentar “muchas propuestas reales que ya se han llevado a cabo en el aula”.Por otro lado, el codirector del congreso resaltó la implicación que debe haber de toda la sociedad en el ámbito educativo. “La diversidad que ahora mismo vemos en las aulas necesita sobre todo que las comunidades educativas realmente sean comunidades educativas, que las puertas del colegio estén abiertas para las familias, para su realidad, que estén abiertas también para los expertos. Es necesaria la colaboración y la coordinación más que nunca. Las escuelas tienen que abrirse a la sociedad, tienen que escuchar”, argumentó.Los responsables de la reunión científica que se está celebrando en el centro sociocultural San Julián de la capital destacaron la importante presencia de investigadores de otros países como Portugal, Italia, Argentina, China o Camerún. Alejandro Quintas, el otro director del congreso, resaltó especialmente la participación de “bastantes compañeros italianos de todas las partes: del norte de Milán, de Florencia, de Palermo” y recordó que este país tiene una larga tradición pedagógica.El director general de Caja Rural de Teruel, David Gutiérrez, aseguró que para esta entidad era “un día muy especial” porque se ha hecho realidad el proyecto que se presentó el pasado noviembre y confió en que esta reunión científica tenga continuidad. “Van a pasar por aquí 250 personas, referentes de primer nivel en el mundo educativo y creo que esto es el principio de una consolidación dentro del mundo educativo nacional que esperemos llegará los años sucesivos”, indicó. Gutiérrez recordó que esta cátedra tiene como cometido “focalizarse en alumnos con altas capacidades” y avanzar “en la evolución de los sistemas educativos y la forma de enseñar” y que, dentro de este proyecto, este congreso pretende “poner en valor y en conocimiento” la aportación de cada docente a nivel de toda España.La vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza, Ángela Alcalá, calificó como “importantísimo” tener en Teruel un congreso internacional donde se está hablando “de personas, de aprendizaje, de diversidad y discapacidad”.La vicerrectora subrayó que los estudiantes de la Universidad de Zaragoza “tienen que conocer” todo lo relacionado con la inclusión y los diferentes métodos de aprendizaje, “para luego llevarlo a sus aulas”, en especial los de Magisteri, pero también los de Psicología.“La diversidad cada vez está más presente, no sólo en los planes de estudio de los grados de Magisterio, sino también en el máster. No podemos dejar atrás esta realidad, las políticas inclusivas empiezan ya desde las guarderías, no podemos llegar a una universidad y no conocerlas, y desarrollarlas”, señaló Alcalá.El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que participó en la inauguración del congreso, felicitó a sus promotores y valoró que esta cátedra “tiene una orientación muy acertada”.Asimismo, Beltrán destacó que el Gobierno de España está apostando “con cifras y con apoyo económico, como nunca en la historia, por seguir apoyando a las comunidades autónomas en materia educativa”. Recordó que en los últimos tres años se han inyectado en el sistema educativo aragonés 372 millones de euros.“La educación es el ascensor social que permite realmente igualdad de oportunidades para los alumnos, vengan de donde vengan, en cualquier entorno social, geográfico y sobre todo, con apoyo a todas las necesidades especiales que puedan surgir”, aseguró el delegado del Gobierno que destacó las becas como “un pilar fundamental en la política educativa que hace el Ministerio de Educación y Formación Profesional”.La subdirectora general de Centros, Inspección y Programas del Ministerio de Educación, Librada María Carrera, fue la encargada de inaugurar la jornada y comentó que las condiciones en las que los centros educativos desarrollan su tarea son cada vez “más complejas, reflejo de una sociedad cada vez más diversa”.Por ello, Carrera manifestó que la atención a la diversidad “debe abarcar todas las etapas educativas y todas las necesidades” y aseguró que calidad y la equidad son “indisolubles” en educación.Directora general de Familia, Infancia y Natalidad del Gobierno de Aragón, Eva Fortea, destacó la necesidad de tener una visión integral del proceso de aprendizaje. “No se puede hablar de Educación con mayúsculas, sin contar con las familias porque los niños y niñas llegan a las aulas con una mochila llena de libros, pero también con una mochila llena de capacidades, con una mochila llena de circunstancias personales, familiares y sociales y tienen que ser atendidas”, argumentó. Fortea advirtió que la atención a la diversidad en las aulas “va a marcar su desarrollo no sólo académico, sino también personal, psíquico y social”.La concejal de Educación del Ayuntamiento de Teruel, Mari Carmen Muñoz, destacó que Teruel es “una ciudad acogedora, una ciudad de congresos”, valoró el papel de los docentes y animó a los asistentes al congreso a disfrutar también de la ciudad.