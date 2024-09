Los Juegos Paralímpicos también se celebran en Teruel

Por

El próximo 5 de septiembre se celebrará en el Centro de Ocio Joven, ubicado en la plaza Domingo Gascón, una jornada de sensibilización y visibilidad en torno a la discapacidad. Este evento deportivo, organizado desde ATADI, Fundación Dfa, ONCE y el programa experiencial A Tu Ritmo, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel y el Grupo de Alta Montaña de Teruel.



Esta mañana se ha presentado la jornada en el Ayuntamiento por parte de la concejal de Servicio Sociales, Carmen Romero; Luis Pina, director del Programa Experiencial A Tu Ritmo de la Sociedad Municipal Urban; Irene Arroyas, directora de ATADI; Sara Martinez, coordinadora de la Fundación Dfa y Ramón García, director de la ONCE



Según ha explicado Luis Pina, con motivo de la celebración de la 17ª edición de los Juegos Paralímpicos en París, se ha apostado por ofrecer en Teruel y en un mismo recinto un conjunto de actividades tanto para usuarios de entidades relacionadas con la discapacidad como para población en general sensibilizada con el ámbito de la diversidad funcional interesada en conocer de primera mano deportes paralímpicos y en disfrutar de juegos y actividades inclusivas.



A lo largo de la jornada se podrán practicar actividades lúdicas e integradoras con personas con discapacidad, aprender modalidades de deportes paralímpicos y asistir a una exhibición por parte de una selección autonómica, o entre una variada y atractiva oferta, realizar una yincana para sensibilizar a la población sobre diferentes aspectos de la movilidad reducida a través de su propia experiencia, con el uso de antifaces y bastones guía o de sillas de ruedas. El programa de actividades | De 10:00 a 14:00, en zona Auditorio – Retransmisión en directo de los Juegos Paralímpicos Paris 2024, conexión con las eliminatorias finales de boccia y goalball

| De 10:00 a 14:00, en zona Galería – Juego 'Ciudades Accesibles', creado por Fundación Dfa dentro del programa 'Somos diversidad', y yincana para sensibilizar y concienciar sobre la discapacidad y la accesibilidad

| De 10:00 a 14:00, en zona La Plaza – Juegos recreativos y juegos de mesa para usuarios y voluntarios de las entidades relacionadas con la discapacidad

| De 10:00 a 12:00, en zona Multiusos – Juegos inclusivos Ven, Participa, Disfruta y juegos con material Special Olimpics

| De 11:00 a 13:00, en zona Rocódromo – Práctica de escalada para usuarios de las entidades relacionadas con la discapacidad, con la colaboración del Grupo de Alta Montaña de Teruel GAMTE

| De 12:00 a 14:00, en zona Multiusos – Exhibición del Equipo ONCE Aragón de goalball y formación práctica en goalball impartida por su entrenador (previa inscripción) Juegos Paralímpicos Los Juegos Paralímpicos constituyen el máximo exponente a nivel mundial del deporte de competición practicado por personas con discapacidad. Originado como una práctica deportiva adaptada con fines terapéuticos, hoy en día se ha consolidado siguiendo los mismos estándares que el deporte olímpico y el alto rendimiento.

Históricamente, se considera el 28 de julio de 1948, día de la inauguración de los primeros Juegos de Stoke Mandeville, como el antecedente más evidente de los Juegos Paralímpicos. Estos juegos más tarde se convirtieron en los Juegos Paralímpicos, que por primera vez se celebraron en Roma, Italia, en el año 1960. Desde entonces, los juegos han tenido lugar cada cuatro años. La gran variedad de discapacidades existentes creó la obligación adicional de la ordenación en grupos de competición.

El sistema de Valoración de Discapacitados en Deportistas y su Complemento, Normas Generales de Clasificación, implantado en los Juegos Paralímpicos de Barcelona’92, se basó en la valoración funcional de las aptitudes de la persona, considerando tres parámetros: motor, mental y visual. En los Juegos, respetando estos parámetros, se clasifican a todos los participantes en 6 categorías: Atletas con deficiencia visual; Atletas con parálisis cerebral; Atletas con amputaciones; Atletas en silla de ruedas; Otros, atletas con rango y condiciones disociadas de tipo locomotor; Atletas con discapacidad intelectual.

El deporte adaptado se ha venido utilizando como medio rehabilitador de las personas con discapacidad, si bien, desde hace tiempo se le está prestando mayor atención como elemento propio del desarrollo integral de la persona, de tal manera que se le atribuyen al deporte los mismos beneficios para los deportistas con y sin discapacidad, considerando que desempeña una importante función en el desarrollo físico, psicológico y social de quien lo practica. Además, a través de la actividad deportiva, se busca derribar barreras y generar cambios en actitudes y oportunidades para las personas con discapacidad. Discapacidad La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad, adoptada el 13 de diciembre del año 2006 por 126 Estados miembros de la ONU, reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con limitaciones y un entorno en el que se presentan barreras físicas y actitudinales, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Es decir, no se trata de un problema de la persona que tiene una limitación, sino de una cuestión de derechos y responsabilidad social de todos, ciudadanos e instituciones. Las entidades participantes ATADI. Nace en 2005 tras la unión de 7 asociaciones de familiares de personas con discapacidad intelectual y tiene como objetivo el ofrecer los servicios y apoyos necesarios para que las personas en situación de dependencia, principalmente con discapacidad intelectual, puedan desarrollar sus proyectos vitales con calidad y en su entorno habitual; trabajando para lograr una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.

Fundación Dfa. Desde 1976, antes como Disminuidos Físicos de Aragón, ahora como Fundación Dfa, la entidad ofrece respuestas a las necesidades y demandas de las personas con discapacidad a lo largo de su ciclo vital mediante la gestión de centros sociales y asistenciales que permiten el crecimiento personal y pone en valor las capacidades de las personas con discapacidad, apostando por la inclusión social y laboral y la accesibilidad universal.

ONCE. La ONCE, que en 2023 celebró su 85º aniversario, es una organización que renueva cada año su vocación de servicio hacia la plena inclusión de las personas ciegas o con otra discapacidad. Desde 2018, ONCE, Fundación ONCE e Ilunion se identifican conjuntamente bajo el sello Grupo Social ONCE que se construye alrededor de un propósito, la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad a partir de sus tres áreas de actividad: social, fundacional y empresarial.

El programa experiencial A Tu Ritmo, heredero a las antiguas Escuelas Taller y Talleres de Empleo, está promovido por la Sociedad Municipal Urban Teruel y financiado por el INAEM, y en su formación en alternancia con el empleo, sus alumnos están especializándose, entre otros ámbitos, en animación físico-deportiva y recreativa con personas con discapacidad.