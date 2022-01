Los 'populares' de Teruel y Cuenca reivindican la A-40 de "cuatro carriles" para vertebrar el país y generar actividad económica

Las estructuras provinciales del Partido Popular en Teruel y Cuenca han unido este lunes sus fuerzas para reivindicar la construcción de la autovía A-40 como una vía de cuatro carriles por la importancia que tiene esa infraestructura para “vertebrar el país y generar actividad económica”. Así lo han expresado los máximos responsables turolense y conquense, Joaquín Juste y Benjamín Prieto, en la ciudad castellano-manchega, a donde también se ha desplazado la secretaria general, Yolanda Sevilla, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, informa una nota de prensa.

Todos ellos han mantenido un encuentro en el que han estudiado las actuaciones a realizar por el Partido Popular en las dos provincias tras las intenciones del Gobierno central de apostar por la construcción de vías de dos carriles y uno para tráfico lento. Se trata de una de las actuaciones previstas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que pretende implantar el Ejecutivo español.

Juste ha recalcado que la A-40 es “fundamental” para la provincia turolense y ha instado al Gobierno central a que la haga realidad “lo antes posible”. “Es una reivindicación de décadas, que sería muy importante porque conectaría el este y el oeste de la península, y también muy relevante para generar actividad económica en Teruel y Cuenca para que la gente se quede a vivir en esos territorios”.

El máximo responsable de los ‘populares’ en la provincia ha reclamado al PSOE que “deje de mentir y prometernos actuaciones cuando son oposición, que no realizan cuando son gobierno”. Todo ello porque la A-40, ha incidido, es una infraestructura que “no podemos permitirnos el lujo de olvidar”, ya que “necesitamos vertebrar y generar actividad económica”.

También ha anunciado que los ‘populares’ en ambas provincias “seguiremos trabajando y reivindicando esta autovía”, que actualmente no se encuentra entre las prioridades del Gobierno central. Una realidad que dista mucho de lo ocurrido en el pasado, en el que el Ejecutivo liderado por José María Aznar inició los estudios y la Declaración de Impacto Ambiental, que fue finalmente negativa con la rúbrica de la hoy vicepresidenta, Teresa Ribera.

Punto de inflexión

La alcaldesa de Teruel ha querido resaltar la gran importancia que tendría la A-40 para ambas provincias. En el caso de Cuenca, ha explicado que “permitiría que estuviera conectada con la A-23”, que es “una de las autovías con mayor tráfico de mercancías”. Mientras que para el territorio turolense sería muy relevante porque “aspiramos a ser ese núcleo de comunicaciones”, en buena parte debido a la plataforma logística o aeroportuaria con la que cuentan.

Buj ha lamentado que “llevemos muchos años hablando de la A-40” y que dicha autovía no sea todavía una realidad, advirtiendo también que durante los mandatos de Mariano Rajoy no se pudo avanzar en la construcción de ese vial, contemplado en el Plan de Infraestructuras 2012-2024, porque “el país estaba arruinado”. No obstante, en el presente, en el que vuelve a haber importantes partidas para inversiones, la edil ‘popular’ ha criticado que “vemos que no se actúa en la A-40”.

En ese sentido, la alcaldesa de Teruel ha recalcado que la reunión y la comparecencia pública de este lunes en Cuenca es debido a que se ha producido un “punto de inflexión muy peligroso”, que consiste en que “por primera vez se deja de hablar de la A-40”. “Estamos aquí porque se aprueban presupuestos generales del Estado y vemos que esta infraestructura no se ve reflejada”, ha complementado.

Ha alertado que el Gobierno central “quiere imponer un cambio de modelo”, que sospecha que “solo llegará a las provincias que tienen menos infraestructuras”. Asimismo ha advertido que Teruel y Cuenca “está llena de personas como nosotros, que vamos a reivindicar y trabajar por nuestras provincias” y que “seguiremos solicitando lo que merecemos”.

Importancia de la N-330

La reivindicación de la A-40, escenificada este lunes en Cuenca, no es motivo para la alcaldesa de Teruel para olvidar la necesaria rehabilitación de la Nacional 330. “No quiero que, bajo ningún concepto, hablar de la autovía sea una excusa empleada por el Gobierno para no invertir en esa carretera que da servicio a muchas poblaciones de pequeño tamaño pero muy importantes para nuestra provincia”, ha manifestado.

Buj ha subrayado que el PP y ella como alcaldesa de la capital “seguimos trabajando todos los días” para el arreglo de la N330, ya que las localidades por las que discurre esa carretera y sus habitantes “tienen el derecho a poder desplazarse por una vía digna”. Para ello ha instado al Gobierno central a iniciar las obras contempladas en el presupuesto de 2018, que permitiría adecuar los primeros 6 kilómetros y que todavía hoy no han empezado.