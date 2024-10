Los sindicatos convocan paros en Aragón y denuncian el caos en Educación

Los sindicatos CGT, CCOO, STEA y UGT convocaron este miércoles paros parciales de una hora de duración con el objetivo de “reivindicar los recortes producidos en la Enseñanza Pública”, reclamaron. En Teruel, los docentes se concentraron primero en el CEIP Las Anejas y posteriormente en el IES Vega del Turia, además de otros puntos de la provincia en los que efectuaron paros como el IES Valle del Guadalope en Alcañiz, el IES Pedro Laín Entralgo de Híjar o el CPEE Gloria Fuertes de Andorra, entre otros centros, donde los paros se realizaron en los tramos de 9 a 10 horas de la mañana y de 10:30 a 11:30 horas. El objetivo de los paros es “concienciar a la comunidad educativa. Esto se debe a la falta de presupuesto del Departamento de Educación”, dijo Raquel Santafé, representante de STEA (Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Aragón).

“Falta personal de varios departamentos como administración y servicios, pero también Auxiliares de Educación Especial e incluso también docentes”, reclamó Santafé. Pero no fue la única petición, ya que exigen el cumplimiento de los cupos en los que, dicen, hay “constantes reducciones en nuestras escuelas e Institutos, que han llevado a un aumento de la ratio de estudiantes por aula”, resultado este que produce que, según el Manifiesto Por una Educación de la Calidad y Justa “Esta medida no solo compromete la calidad educativa, sino que también limita la atención individualizada que cada estudiante merece”. En esta línea, en Teruel, también solicitan mayor dotación en Equipos de Orientación Temprana así como una rectificación en el número de horas, ya que, dicen, repercute en el alumno. Así también, denunciaron que “las Aulas de Español no funcionan porque no han llegado fondo de la Unión Europea”.

El documento también alude a la infradotación económica y exigen “una financiación justa y suficiente para la educación pública en Aragón. La actual infradotación económica ha resultado en la falta de recursos, infraestructuras adecuadas y personal docente suficiente. Sin una inversión adecuada, no podemos garantizar una educación de calidad”.





Los sindicatos convocantes realizaron su principal encuentro en el IES Vega del Turia de Teruel



Los sindicatos convocantes reúnen el 75% de la representación del profesorado en la mesa sectorial de educación en Aragón. Esta fuerza y la respuesta de los docentes ha sido valorada “positivamente, ya que se ha seguido en la mayoría de los centros” aseguraron.

Otra de las interpelaciones se refiere al compromiso con la equidad, ya que consideran que “es fundamental que la educación pública sea un espacio equitativo donde todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, tengan las mismas oportunidades”.

Los sindicatos convocantes abundan en el dato de que “la falta de recursos afecta desproporcionadamente a los colectivos más vulnerables y que la educación debe ser un motor de inclusión y justicia social”, y según recoge el Manifiesto que leyeron al finalizar cada una de las concentraciones llevadas a cabo en los centros de Teruel.

Al finalizar la concentración y como petición general, recogida también en el texto difundido. Instan a “toda la comunidad educativa y a la sociedad en general a que se unan y participen en las movilizaciones y la toma de decisiones que afectan a nuestras escuelas, sólo así podremos exigir cambios y promover un modelo educativo que priorice el bienestar y el desarrollo integral de nuestros jóvenes”.

Durante la protesta, corearon lemas como “Educación Púuublicaaa” o “Docentes protestando también están enseñando”. Los paros se volverán convocar el próximo miércoles 30 de octubre en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria.