Los socios de Gobierno se muestran poco satisfechos de la reunión con Teresa Ribera

Los socios de Gobierno en la DGA dejaron ver este jueves en el pleno de las Cortes de Aragón que están pocos satisfechos de los resultados de la reunión mantenida por el presidente aragonés, Jorge Azcón, con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. Tanto Azcón, que fue quien se reunió con ella a principios de este mes, como el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, que no participó en aquel encuentro, se pronunciaron al respecto durante sendas preguntas que les formularon el PAR y el PSOE en la sesión de control.

Azcón contestó al diputado del PAR, Alberto Izquierdo, que le preguntó sobre los compromisos adquiridos por el Gobierno central a través de su vicepresidenta en relación a las obras del Pacto del Agua y las ayudas al funcionamiento de las empresas para la provincia de Teruel por el problema de despoblación; mientras que Nolasco lo hizo al socialista Darío Villagrasa, que aprovechó nuevamente la ocasión para echarle en cara que no le dejaran participar en lo que son sus competencias al haber acudido a la reunión sólo el presidente.

En relación a las ayudas al funcionamiento, Azcón comentó que fue él quien instó a la ministra a que hiciese un estudio del impacto real que habían tenido esas ayudas, que en su aplicación actual suponen un 1%, cuando lo autorizado por la Comisión Europea es un 20% de los costes laborales.

El presidente aragonés afirmó en relación a estas ayudas que “todos sabemos que no han servido para nada”, porque con esas intensidades no se cumplen los objetivos para los que fueron autorizadas por Europa. Argumentó que el estudio permitirá “demostrar” eso, y servirá para utilizarlo como “catapulta para que de verdad cumplan con los compromisos”, se pueda aplicar “de verdad” esa medida y “consigamos darle un impulso real a la provincia”.

Balsas del Matarraña

En relación a la política hidráulica, Azcón también reconoció que “no sacamos demasiado” salvo que el Estado no se plantea fragmentar la gestión del Ebro ni de la cuenca hidrográfica, y que instó a Ribera a venir a la comisión mixta para que “dé cuenta exacta” de todas las obras y tome conciencia de la inacción del Gobierno central. Alberto Izquierdo incidió en demandas turolenses como las balsas laterales del Matarraña, y sobre las ayudas al funcionamiento empresarial indicó que “la gente cree que no van a ser realidad nunca”.

El vicepresidente Alejandro Nolasco se pronunció sobre esa reunión en respuesta a preguntas del parlamentario socialista Darío Villagrasa, para aclarar que la reunión la prepararon conjuntamente ambos. Villagrasa le minusvaloró diciéndole que de aquello que tiene competencias no le dejan hablar, lo que pone de manifiesto que no es que sea un “convidado de piedra” sino el chico que se quedó “jugando en el patio de recreo” mientras el presidente “hacía políticas para adultos”.

Sobre la valoración del encuentro, Nolasco dijo que “mientras Sánchez siga de presidente no se van a poder poner las ayudas al funcionamiento al 20%” y que a la provincia de Teruel “le esperan malos tiempos por desgracia”. El vicepresidente añadió en su dúplica que Ribera no tenía interés por la despoblación porque cuando se hizo el martes pasado “la Conferencia Sectorial del Reto Demográfico en Madrid, la ministra ni apareció”, por lo que dijo que si le llamaba se pensará si acude “porque igual luego ella no aparece”. Tildó de “grave” la conducta de la ministra.

Lo que se reunió el martes en Madrid no fue el pleno de la Conferencia Sectorial sino la Comisión Sectorial de Reto Demográfico, que es el órgano de trabajo, en la que nunca participa la ministra y la preside el secretario general de Reto Demográfico, Francisco Boya. En dicha comisión, a la que sí asistió el director general de Despoblación de la DGA, Juan Manuel Hernández, se consensuó el reparto del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial, cuyo acuerdo deberá ser aprobado en las próximas semanas por la Conferencia Sectorial, que sí preside y a la que siempre asiste la ministra.