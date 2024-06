Los vecinos de San Francisco exigen celeridad para esclarecer las causas del derrumbe

La de este jueves 13 de junio fue una tarde de emociones, recuerdos, compañerismo y apoyo. Cientos de turolenses acudieron ante la puerta del Ayuntamiento para mostrar su apoyo a los vecinos de la calle San Francisco que hace un año se quedaron sin casa y descubrir la última letra de un mensaje que se ha ido lanzando dede el pasado 1 de junio: “Estamos hoy aquí”. El grupo de trabajo de la calle San Francisco y su entorno, que pertenece a la Asociación Vecinal del Carmen, organizó esta concentración a la que acudieron unas 500 personas. Desde el pasado mes de octubre lo está haciendo cada día 13 de cada mes para mostrar su apoyo a los vecinos que no van a poder volver a sus casas y para llamar la atención sobre la situación de esta zona de la ciudad.

La concentración estaba cargada de simbolismos y sentimientos por coincidir con el primer aniversario de este suceso que no provocó víctimas mortales pero cambió la vida de cerca de cuarenta familias. Muchos de los vecinos de los números 19, 21 y 23-25 se encontraban ayer en la concentración y sintieron el calor de los turolenses, como lo ha han estado sintiendo durante estos doce meses y a ellos les quisieron dar las gracias. Pilar Catalán, una de las vecinas del número 21, agradeció “que estén a nuestro lado”. Reconoció que era un día de “muchas emociones”. Por un lado, “sentimos una inmensa tristeza e indignación porque hemos vuelto a la casilla de salida”, dijo, pero por otro “nos sentimos arropados por los turolenses”. Y en especial dio las gracias al grupo de trabajo, a los amigos y compañeros que “siguen sujetando la cuerda” y a la “gran familia” que han formado los vecinos desde que ocurrió el desplome del Edificio Amantes.

Isabel Pérez, otra de las vecinas del 21, recordó que dentro de la desgracia “tuvimos suerte” porque nadie resultó dañado, pero recordó a las mascotas que no pudieron salvar: perros, gatos y pájaros, a los que durante este año les hubieran dado abrazos reconfortantes.

También habló Carmela Ortiz, del número 23, que recordó cómo vivió aquella fatídica mañana cuando salió a tomar un café y no pudo volver hasta unos días después, pero sobre todo la preocupación que tenía por su hijo, que es policía nacional y que estuvo desalojando edificios. Su relato sirvió para agradecer el trabajo de policías locales, nacionales y bomberos en aquella jornada, un reconocimiento que se vio refrendado por los aplausos de los presentes en el acto.

Humildad Martínez y Esther Martín también intervinieron en el acto con un poema y un texto agradeciendo que entre todos “nos habéis ayudado a que la mochila que llevamos sea más ligera”.

A los afectados que este jueves acudieron a la concentración hay que sumar los que no lo han podido hacer. “Estoy muy agradecida a lo que está haciendo el grupo de trabajo de la asociación del Carmen por nosotros pero no puedo ir”, contó a este diario, Patricia Aldazabal, vecina del número 19, que se ha marchado durante unos días fuera de Teruel por prescripción médica.

Conocer las causas

La jornada de este día 13 sirvió de nuevo para reivindicar como cada mes que se agilice la investigación de las causas que provocaron que en unos minutos un edificio de 5 plantas con 21 viviendas y 25 plazas de garaje se viniera abajo.

Al finalizar el acto, el portavoz de los vecinos del número 2, Javier Carbó, pidió celeridad en averiguar las causas y poder seguir adelante: “La gente nos está apoyando porque ve la realidad, se está intentando no tener la culpa ninguno pero hay que ser valiente y ver que hay una situación en una calle que se ve todos los días y que se tenía que haber ido a buscar cuál ha sido el verdadero problema en vez de eludirlo, ha pasado un año, pero se comenzó a trabajar en la obra en noviembre y desde junio hasta entonces no se agilizó, los tiempos se han manejado acorde a unas necesidades que no eran las nuestras”, explicó para concluir que lo que le pedía al Ayuntamiento era “agilidad”.

Ningún representante del equipo de gobierno del PP estuvo en el acto de este jueves en conmemoración del año del suceso, aunque sí que estaban representantes de otros partidos políticos, de la Federación Vecinal y de los comerciantes del Centro Histórico, colectivos que junto a otras asociaciones, empresas o entidades financieras colaboraron hace un año para cubrir las primeras necesidades básicas que tuvieron los vecinos desalojados de sus hogares.

Los trabajos de desescombro y construcción del muro pantalla se están ultimando y la previsión del Ayuntamiento, que está llevando a cabo los trabajos de manera subsidiaria a través de una empresa, es que concluyan a finales de este mes de junio y se pueda abrir la calle San Francisco a la circulación. Paralelamente, para avanzar en el estudio de las causas, se van a realizar catas y sondeos en la solera del edificio por parte de los peritos del Ayuntamiento, de los seguros y de los propietarios que permitirán esclarecer los motivos que se quieren saber desde hace tiempo. Después de un año los vecinos pedían al Ayuntamiento “poder llevar las cosas más deprisa”.