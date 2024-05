Manuel Bellido acepta con el orgullo de ser turolense el cargo de Mantenedor de las Fiestas del Ángel

Poco a poco se van desvelando los nombres propios de las próximas Fiestas del Ángel, que este año se celebrarán del 28 de junio al 8 de julio. Si este miércoles se conocieron quién era el autor ganador del cartel anunciador y quién había sido elegido Vaquillero del Año, este viernes se desveló el del Mantenedor de las Fiestas del Ángel 2024, que ha recaído en el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el turolense Manuel Bellido Aspas.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, hizo público el nombre que el Ayuntamiento había propuesto para ser Mantenedor y aseguró que se trataba de “un turolense que ejerce de turolense allá donde está”.

“Así me consta porque he sido testigo en muchas ocasiones de ello”, aseguró la alcaldesa que destacó que Bellido “lleva a Teruel en el corazón”.

Buj resaltó además que ostenta “una gran responsabilidad en nuestra comunidad autónoma en uno de los pilares fundamentales de cualquier estado de derecho, que es la justicia”.

La alcaldesa desveló que el presidente del TSJA había aceptado “con orgullo” este nombramiento como mantenedor y también “con una cierta precaución porque le impresiona tener que dar ese discurso de mantenedor de las fiestas”. Buj se mostró “muy agradecida”, de que Manuel Bellido hubiera aceptado ejercerlo.

Un verdadero orgullo

Desde Zaragoza, Manuel Bellido tuvo unos minutos para atender a la prensa y subrayar qué significa para él ser el mantenedor de las fiestas de su ciudad: “Para mí es un verdadero orgullo como turolense, he nacido allí, que ha vivido allí, que ha disfrutado de Las Fiestas del Ángel y de la Vaquilla. Me parece que es un honor, uno de los mayores honores a los que puede aspirar un turolense”, aseguró y afirmó que cuando se lo comunicaron fue “una gran alegría”.

El presidente del Tribunal Superior explicó que este nombramiento le permitirá volver a disfrutar de las fiestas, ya que hace un tiempo que no ha podido venir. “En estos últimos años, por circunstancias del propio trabajo o por otras no he podido ir, por lo cual este acto será un punto de enlace otra vez para disfrutar de las fiestas”.

Como embajador de su tierra, cuando tiene que hablar de las fiestas de su ciudad a alguien que no las conoce “les digo que hay que ir y que hay que vivirlas, porque cuando estás allí te sumerges entre la gente, en la alegría, en la música y en los toros”.

“Muchas veces se suele decir que son parecidas a los sanfermines, porque los sanfermines los conoce prácticamente todo el mundo. Pero yo diría que tienen la ventaja de que son como más cercanas, porque no hay tanta gente, porque aunque hay mucha, es una ciudad más pequeña, Y desde luego, normalmente, quien va suele repetir”, agregó.

Bellido no olvida su experiencia como vaquillero y peñista, sobre todo en la juventud, y recordó con cariño lo que era vivir las fiestas con los amigos, salir prácticamente durante dos días y medio y estar todo el día en la calle. “Es una experiencia para vivirla, que a cualquiera se le puede recomendar porque significa guardar un recuerdo para siempre”, afirmó.

Si se tiene que quedar con un momento de la fiesta, Bellido lo haría con el inicio de la Vaquilla, cuando se pone el pañuelo y se toca el campanico porque “ese se puede decir que es el momento en que se desborda ya la alegría y todos los sentimientos, es el más emocionante, para mí siempre ha tenido un especial valor”.

De todo ello hablará en el discurso que como mantenedor ofrecerá el viernes 28 de junio, en el acto con el que comienzan las Fiestas del Ángel, que en esta edición tendrá un significado especial para Manuel Bellido.

Un magistrado con una dilatada carrera profesional en el ámbito jurídico

El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, nació en Teruel el 22 de agosto de 1962. Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza (1980/85), ingresó en la Carrera Judicial por oposición en el año 1992, desempeñando sus funciones en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Santa Coloma de Farners (Gerona), Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Figueras (Gerona), Juzgado de lo Social núm. 1 de Figueras y Juzgado de lo Social núm. 5 de Zaragoza. Actualmente preside el Tribunal Superior de Justicia de Aragón desde el 6 de octubre de 2014. El mantenedor de las Fiestas del Ángel cuenta con un amplio bagaje profesional. Secretario Judicial por oposición en el año 1990, actualmente en excedencia, ha sido profesor asociado en las Universidades de Girona y UIC (Universidad Internacional de Cataluña, en Barcelona) e intervenido en numerosos cursos y ponencias. También es Magistrado especialista del orden social desde 2014.

En el ámbito de la cooperación internacional, Manuel Bellido ha sido ponente y dirigido numerosos cursos, especialmente en materia de formación de jueces, organización judicial y derecho laboral, en el extranjero (Brasil, República Dominicana, Colombia, Guatemala, Bulgaria, Guinea Ecuatorial, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Francia).

Es asimismo autor de diversas publicaciones jurídicas, especialmente en el ámbito del derecho laboral y la formación judicial.