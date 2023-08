Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente y Turismo: "Quiero que se aplique con las renovables toda la transparencia del mundo como dice Azcón"

El turolense Manuel Blasco acaba de ser nombrado consejero de Medio Ambiente y Turismo del nuevo Gobierno de Aragón que preside el popular Jorge Azcón. De tener la mirada puesta en la Cámara Alta, en donde acababa de ser reelegido senador, salta ahora al final de su carrera a la política autonómica y asegura que el reto es “apasionante”. Incide en que con los otros dos turolenses en el Consejo de Gobierno, Teruel va a tener mucha voz, aunque recalca que trabajará por igual para todo Aragón. Ante sí, el reto de ordenar el despliegue de las energías eólicas y fotovoltaicas, que tanta contestación ha tenido en el territorio durante la anterior legislatura. “Quiero que se aplique con las renovables toda la transparencia del mundo como dice el presidente Azcón”, afirma, y argumenta que el objetivo “no es defender a unos o a otros, sino los intereses generales del territorio en las tres provincias, no el particular de nadie”. Todavía aterrizando en el departamento y cauto sobre las políticas que impulsará, confiesa su preocupación por los incendios y el cambio climático, sobre lo que asegura que “habrá que aplicar el sentido común”, para lo cual piensa “escuchar a todo el mundo”. En materia turística, incide en que el Museo de la Batalla de Teruel no se va a paralizar, sino que por el contrario “vamos a impulsarlo”.

-¿Se imaginaba en el Gobierno de Aragón, apenas recién reelegido senador?

-No, no, la verdad es que los presidentes de Gobierno tienen por costumbre tener bajo cuatro llaves sus pensamientos a la hora de formar gobierno, y hasta que Jorge Azcón no me llamó y su persona de confianza veinticuatro horas antes me preguntó, no tenía ni idea.

-Sorpresa total entonces.

-Sí. Yo conozco a Jorge Azcón desde hace muchísimos años cuando yo era alcalde de Teruel, allá por el año 2000, y él era concejal del Ayuntamiento de Zaragoza; hablábamos mucho, somos de generaciones distintas pero tenemos una excelente relación. Por ese lado no me ha sorprendido, pero sí que fue una sorpresa agradable que pensara en mí y tuviera mi confianza para darme responsabilidades de gobierno.

-¿Qué representa para usted este reto, pasar además de la política nacional a la autonómica, en la que nunca antes había estado?

-Es verdad, yo no había estado ni en las Cortes de Aragón como diputado ni en áreas de gobierno. Sí que he tenido responsabilidades de partido con Luisa Fernanda Rudi en el ámbito regional y por tanto me tocó viajar por Aragón y estudiar las comarcas por encargo de ella. Ser consejero es un reto nuevo pero con la experiencia de muchos años en distintos gobiernos para procurar que la vida de los aragoneses sea mejor.

-Ahora que acaba de dejar la política estatal después de tantos años, ¿cómo ve el futuro del Gobierno de España?

-Mi cabeza está ya en el Gobierno regional y veo complicada la política nacional, muy complicada. Apunta el pacto de Sánchez en el Congreso que tiene intención de cerrar un gobierno más Frankenstein que el que tuvo en el pasado; están poniendo unas condiciones imposibles y yo veo que va a ser una legislatura complicada. Veo que Feijóo va a intentarlo, y para eso hemos ganado las elecciones, pero formar gobierno está muy complicado. Vamos a pelear por hacer gobierno, pero la legislatura es muy compleja.

-¿No va a extrañar entonces la política nacional después de tantos años dedicándose a ella?

-Llevaba 19 años entre Congreso y Senado, la mayor parte en el Senado, y he vivido muchas cosas. Entré cuando Zapatero y la verdad es que estoy muy orgulloso de haber representado a Teruel en el Parlamento nacional, donde tanto en el Congreso como en el Senado lo he tenido clarísimo que era el diputado o el senador de toda la provincia de Teruel. La provincia ha cambiado mucho desde que hay democracia y ahí ha habido siempre diputados y senadores del PP o del PSOE que levantaban la mano cuando se hablaba de Teruel, y luego se podrá hacer más o menos, pero yo veo la botella medio llena y desde que está el Fite ha habido proyectos muy interesantes.

Riesgos

-No hay riesgo de continuidad para el Fite, entonces.

-Creo que el Fite es una herramienta muy buena para la provincia de Teruel, y si conseguimos que se aumente la cantidad, pues mejor, pero lo que a mí me preocupa es que no se puede quedar ni un céntimo sin invertir del dinero que tanto el Gobierno de España como el de Aragón ponen para Teruel, y tenemos que buscar proyectos tractores que generen inversión.

-En turismo los ha habido, ¿qué tipo de proyectos nuevos cree que deberían incentivarse?

-Vamos a intentar entre todos ahora presentar proyectos, no solo en turismo. Aprovechando que soy veterano y ahora miembro del Gobierno, pues si alguien presenta proyectos industriales van a contar con mi apoyo para que tengan financiación del Fite, y si se presentan agroalimentarios lo mismo, y trabajaré para que no se deje escapar ningún proyecto. Y los proyectos que están en marcha financiados con el Fondo de Inversiones, como puedan ser el Museo de la Batalla de Teruel, tanto como el Aeropuerto o las inversiones que pudiera haber en Motorland, o la ampliación de Dinópolis, los vamos a apoyar sean del área que sean.

-Está pendiente de firmar el convenio de este año, me imagino que será una de las primeras cosas que querrá poner encima de la mesa.

-Desde el Gobierno de Aragón ya estamos en disposición, y lo he comentado con el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, para firmarlo, pero no sé si el Gobierno de España va a tener interlocutor para hacerlo y lo va a querer firmar estando en funciones; es más, no sé si puede firmarlo así. Yo lo voy a intentar, porque no tardando mucho solicitaremos la firma del Fite.

-¿Cómo ve el Gobierno de Aragón que ha conformado Jorge Azcón en coalición?

-Lo veo bastante equilibrado. Ha habido un pacto con Vox porque Lambán de entrada se negó a sentarse con Azcón para hablar de cualquier otra posibilidad y le dijo que el PSOE iba a estar en la oposición, y lo mismo le dijeron el resto de partidos de la izquierda. Azcón ha cerrado un acuerdo con quien posibilitaba la gobernabilidad y luego se ha sumado el PAR. Vamos a darle estabilidad, pero va a ser un gobierno moderado porque Jorge Azcón va a ser una persona moderada y yo voy a representar a Teruel, y allí también está Alejandro Nolasco que es de aquí y Tomasa Hernández que es de Torrelacárcel. Hay una buena representación de Teruel y vamos a intentar que la voz se oiga en el Consejo de Gobierno, pero reconozco que ahora soy consejero de Medio Ambiente y Turismo de todo Aragón, no solamente de Teruel.

-Cuando Rudi gobernó no hubo consejeros de Teruel y eso se notó.

-Bueno, y en un principio se reclamó y no pudo ser porque la presidenta pensó en personas más que en otra cosa, pero hay que agradecerle a Jorge Azcón que haya cumplido un compromiso que dijo, y creo que Teruel está muy bien representado. Por lo menos estamos gente para que en el Consejo de Gobierno se hable de Teruel con conocimiento de causa. Aragón está muy despoblado, Teruel lo está más, pero hay comarcas de Huesca o Zaragoza muy despobladas también. La despoblación ataca a todo Aragón aunque en cifras ataca más a Teruel, por eso tenemos que intentar conseguir que las ayudas al funcionamiento empresarial se doten con los porcentajes máximos, pero el resto de Aragón también tiene ese problema de despoblación, aunque no tanto como Teruel.

Objetivos

-¿Qué objetivos se ha marcado para Medio Ambiente y Turismo con tantos retos que tiene por delante este departamento?

-Lo que más me preocupa ahora es que no se produzcan incendios. En este momento veo la hoja informativa que nos pasan del 112 y de emergencias diciendo que Aragón está en alerta roja y la provincia de Teruel está en máximo riesgo y no duermo por la noche. Que los haya o no, no depende de mí, pero sí la respuesta rápida y eficaz que pueda dar el Gobierno.

-Con las renovables tiene un encargo claro del presidente.

-El tema de renovables me preocupa, porque los informes medioambientales están bajo mi responsabilidad y eso me va a ocupar bastante. En renovables yo quiero aplicar lo que es el sentido común, porque todos estamos a favor, la provincia y Aragón son muy grandes, pero hay zonas donde el impacto ambiental es muy grande y en otras menor. Creo que tenemos la obligación de ordenar el territorio, eso es fundamental, y vamos a ver cómo enfocamos el tema.

Luego hay un tema muy importante, que en sede parlamentaria se abrirá una comisión de investigación para que se analicen las posibles irregularidades que se hayan podido cometer en la tramitación, si es que las ha habido, ahora yo no lo sé. Quiero que se aplique como dice el presidente Azcón toda la transparencia del mundo en esa comisión, para que si ha habido errores o fallos ponerlo todo en conocimiento de la opinión pública. Creo que eso es lo más importante y a partir de ahí aplicar el sentido común e intentar hacerlo de la mejor forma posible.

-Ahí tiene una patata caliente en el territorio.

-Es uno de los asuntos más complejos que tengo yo. Teruel Existe ha presentado denuncias en la Fiscalía y por tanto es un tema en el que está interviniendo la Justicia. Al Gobierno lo que nos preocupa es aplicar luz, taquígrafos y transparencia absoluta, para eso está la comisión de investigación, que se pondrá en marcha cuando el presidente de Aragón lo considere. Veremos lo que ha ocurrido, ha habido mucha noticia y vamos a ver en los expedientes qué es lo que hay.

-El presidente anunció la creación de un observatorio para ordenar y regular el desarrollo de las renovables.

-Es a lo que me refiero cuando hablo de ordenar el territorio y ver hasta dónde queremos ir con las renovables. El carbón ya es historia y por tanto tenemos que apostar por las renovables, y creo que en eso, salvo los más negacionistas, el común de los mortales estamos todos de acuerdo en invertir en eso, pero no arreglemos un problema abriendo otros. Por lo tanto vamos a evaluar bien el impacto ambiental, vamos a escuchar a los territorios, como no puede ser de otra forma, e intentemos conjugar los intereses empresariales de quien quiere invertir en renovables, y los intereses de los municipios y los ciudadanos que viven en la provincia de Teruel y en el resto de Aragón, y los intereses medioambientales. Ese es el objetivo, intentar poder hacer las cosas con sentido común.

-Conciliar ambos intereses no es fácil a la vista de lo que ha ocurrido hasta ahora.

-Sí, no es fácil, pero es que gobernar no es fácil. Para coger las cosas fáciles renuncias al Gobierno y te dedicas a ir de cañas con los amigos. Jorge Azcón me pide que me encargue de Medio Ambiente, y sabemos que es una patata caliente, pues vamos a intentar ordenarla lo mejor posible. Es verdad que a veces intentar contentar a todo el mundo es imposible, pero ese es el objetivo, que no es defender a unos o a otros sino defender a los ciudadanos que viven en el territorio y los intereses generales de los habitantes de las tres provincias, no el interés particular de nadie.

-Comenta su preocupación por los incendios. El cambio climático obliga a nuevas políticas para hacerle frente, ¿cómo piensa afrontarlo?

-Soy consejero desde hace muy poco, pero todos los ciudadanos siempre hemos pensado que los incendios se evitan en invierno, y eso es lo que dice el sentido común de muchísima gente. Cuando vas por el monte y lo ves todo sucio y lleno de ramas que nadie ha limpiado ves que eso es combustible, y como no hagamos algo y no lo limpiemos, pues va a ser muy complicado.

Acabo de llegar y tengo que hablar con los técnicos que me informen bien de todo lo que hay. Tenemos que hacer labor preventiva también, y no estoy diciendo que los que han estado gobernando no la hayan hecho, pero es nuestra obligación poner todos los medios de forma permanente.

Tenemos que trabajar con la hipótesis de la subida de temperaturas en los próximos años y tendremos que ver las inversiones que se hagan en este nuevo contexto de cambio climático en todos los ámbitos. Habrá que aplicar el sentido común en general ante el cambio climático. Vamos a escuchar a todo el mundo, porque el otro día alguien me decía que si los seres humanos tenemos dos orejas y una boca, es porque tenemos que escuchar más y hablar menos, pues vamos a hacer eso, a escuchar a todo el mundo y a intentar llegar a acuerdos, aunque sabemos que gobernar es decidir y priorizar.

Turismo

-¿Cómo va a orientar las políticas de turismo?

-Una de las comarcas más equilibradas que tenemos creo que es el Matarraña; medioambientalmente es una joya, agroalimentariamente es una joya, y turísticamente también. Creo que es un modelo que debería conocerlo todo el mundo, siempre es todo mejorable, pero el turismo para muchas comarcas de Aragón es una de sus principales fuentes de ingresos. El turismo en Aragón ha estado siempre en los discursos de investidura como un sector estratégico y luego no siempre se ha traducido en presupuesto para la promoción turística.

Aragón tiene un potencial de crecimiento turístico muy importante, y esto quiere decir más inversión, más puestos de trabajo, más empleo, más economía. En el año 2000 Teruel era una ciudad completamente a espaldas del turismo y veinte años después, fruto de inversiones tanto del Ayuntamiento como del Gobierno de Aragón y el de España, se ha hecho de ella una ciudad turística agradable, y mucha gente tiene un empleo gracias a ese sector. Dinópolis ha sido fundamental, el nuevo Mausoleo, las Bodas de Isabel, la restauración del Mudéjar; se invirtió mucho dinero en Teruel y hoy es una ciudad turística que puede competir con Ávila, con Cuenca, con ciudades del interior de España que son Patrimonio de la Humanidad. Tenemos también que intentar traer turismo extranjero, que hoy viene a España, pero no viene a Aragón o no viene a Teruel.

-¿Cómo desestacionalizar más el turismo?

-En Zaragoza se hacen cruces de cómo hemos conseguido que febrero sea temporada alta en Teruel con las Medallas de los Amantes y con las Bodas de Isabel, que dan unas cifras de ocupación hotelera en un mes que en España es una época valle por completo al no tener actividad. El Pirineo no puede vivir solo de la nieve y tenemos que ayudar a todo Aragón a que mejore el turismo en todas partes y sobre todo que sea un turismo de calidad. No estamos hablando de turismo de botellón sino de turismo de calidad que genere más dinero y mejores empleos.

-¿Cuál va a ser el futuro del Museo de la Batalla de Teruel?

-Por supuesto que el nuevo Gobierno no va a frenar el proyecto, vamos a impulsar el proyecto. Yo tengo que ver todavía el contenido museístico porque no lo conozco; llevo pocas horas y cuando lleve más tiempo y haya podido verlo daré mi opinión. Mi objetivo es que todo el mundo se sienta cómodo con el museo. Creo que es otro atractivo turístico para Teruel, importante, que me gustaría conectar con los vestigios que hay por el resto de la provincia, y que ese turismo no solo se quede en la capital sino que llegue también a los pueblos.

-Lo mismo que con Dinópolis y la paleontología, ¿no?

-Sí, vamos a intentar mejorar eso y que tengan un influjo en los pueblos. Vamos a ver si conseguimos con promoción hacer que ese recurso tan importante llegue también al resto de los municipios.

-El turismo de estrellas es otro recurso con potencial que habrá que impulsar.

-Las estrellas es otro modelo que yo espero que sea de éxito, porque el modelo de ciencia y ocio que ha funcionado a la perfección con Dinópolis y la Fundación creo que puede repetirse con el Cefca y el Observatorio Astrofísico de Javalambre en Arcos de las Salinas con Galáctica. Es tratar de repetir ese éxito para que en una zona de la provincia muy necesitada como es Javalambre, y especialmente la cara sur, pues se asiente población porque si hay turismo, recursos y gente que va, pues al final habrá gente que se anime a invertir y no tendrá que marcharse a Valencia o venirse a la capital. Hay tantas cosas que se pueden hacer y mejorar.

-¿Cuándo tendrá cerrado el organigrama del departamento?

-Yo creo que de aquí a final de mes lo tendremos montado, por lo menos a grandes rasgos. El Pignatelli ahora está al 50, al 60 por ciento de la plantilla porque el resto está de vacaciones como en el resto de España, y por tanto tenemos que esperar un poquito, pero la intención es esperar el menor tiempo posible para ponernos a trabajar. Si en quince días o en diez podemos tener el organigrama montado, el uno de septiembre, todos a trabajar.