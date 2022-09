Manuel Pizarro: “Teruel está demostrando que sabe hacer cosas importantes por sí solo”

Por

El turolense Manuel Pizarro, presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, defendió este viernes que el futuro de la provincia depende de la implicación de los propios turolenses más que de ayudas externas y destacó que se están haciendo cosas importantes.



El economista y jurista ofreció una conferencia en el Casino de Teruel sobre actualidad económica en la que subrayó la enorme incertidumbre de la coyuntura actual por la inflación, la deuda pública y el conflicto de Ucrania y apostó por una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que es del año 1981.



En referencia a la puesta en marcha de las ayudas al funcionamiento de las empresas de las zonas despobladas, Pizarro reconoció que “todos estamos deseando que lleguen y cuantas más cosas lleguen mejor”. Sin embargo, defendió que Teruel “está demostrando que por sí solo sabe hacer cosas importantes” y puso ejemplos como el Aeropuerto, Albarracín como uno de los sitios turísticos más atractivos de España, los hoteles del Matarraña o la nieve.



“Bienvenidas las ayudas, pero lo que hace falta es que nos pongamos las pilas los de dentro, como ya estamos haciendo. Me encanta ver que hay aumento de natalidad en Teruel después de unos años de poca natalidad y eso es que la gente cree en su tierra, que yo he creído toda la vida”, resaltó Pizarro.



Sobre la situación económica actual, el economista afirmó que “está llena de incertidumbres” con la inflación al 10 % -que es un incremento de precios que recordó que baja la competitividad hacia a fuera- y sobre todo “con un problema de financiación de deuda grande, cuando tienes un billón cuatrocientos y pico mil millones de deuda salir a los mercados porque ya no te financia el Banco Central Europeo es complicado”.



Pizarro indicó que lo que vaya pasando en Ucrania nos va a afectar, pero detalló que la inflación no depende solo de Ucrania. Para el experto turolense, el ajuste que está haciendo tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo “se va a notar en los bolsillos y en el comportamiento de la gente”, pero puntualizó que el Banco Central “no quiere destrozar la economía, lo que quiere es que el pensionista no pierda un 10% de poder adquisitivo, ni el funcionario, ni el que vive de un sueldo”. Política fiscal

Sobre las recientes rebajas fiscales en algunas comunidades, Pizarro defendió que “hay que modificar” la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que es del año 1981 porque “han pasado muchas cosas y no la hemos reformado” y comentó que es “como el niño que ya el traje se le ha quedado pequeño”.



“Las comunidades forales tiran para ellas con el cupo y yo digo siempre que de Pamplona a Bilbao hay tres autopistas y de Teruel a Madrid, ninguna y eso viene del sistema de financiación”, ejemplificó.



Asimismo, Pizarro se mostró muy respetuoso con las autonomías y argumentó que “cuando hay autonomía política tiene que haber autonomía financiera”.



Sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un nuevo impuesto a las grandes fortunas, Pizarro comentó que le gustaría “que el gobierno sea un gobierno de todos los españoles, no de una parte contra otra parte, de unas comunidades contra otras” y añadió que no se puede pensar en lo que interesa a una comunidad en contra de las demás.



“Tenemos que legislar para todos. Eso es lo que hay que ver cuando se presente la ley: ver si afecta a cuestiones autonómicas. En principio, el impuesto de patrimonio es de los cedidos a las comunidades autónomas y por tanto no se puede tocar sin una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA y eso debe hacerse por consenso”, aseveró Pizarro.