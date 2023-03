María González Veracruz, secretaria de Estado de Telecomunicaciones: “A los sitios a los que en 2025 no pueda llegar la fibra habrá una solución tecnológica alternativa”

La Agenda Digital que está desarrollando el Gobierno de España aspira a que en 2025 todos los ciudadanos del país estén conectados a la banda ancha ultrarrápida a través de fibra, según puso de manifiesto días atrás la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, durante una visita que realizó a Teruel. Antes de que eso ocurra será posible acceder a precios asequibles mediante satélite, y a aquellos sitios muy remotos a los que finalmente no pueda llegar el cable, González asegura que “habrá una solución tecnológica que todavía no está decidida”.

-¿Cuándo está previsto que la cobertura de la banda ancha ultrarrápida llegue a toda la provincia, hasta el último rincón?

-Con el desarrollo del despliegue de la fibra en 2025, pero hay un momento muy importante antes, que es dentro de unas semanas con la solución satelital que está en resolución provisional pero va a ser definitiva de forma inmediata.

-¿En qué consistirá?

-De facto, vas a poder conectarte con banda ancha ultrarrápida. porque es de al menos 100 Mbps, y a un precio asequible de 35 euros al mes. Se costea también la instalación. Cualquier gasto que tiene lo recoge el programa Demanda Rural. Así que por no decir una fecha exacta, en 2023 seguro que te vas a poder conectar desde cualquier punto de la provincia de Teruel, sea porque se haya desplegado ya la fibra o con el satélite. El despliegue de la fibra son 900 millones de euros en toda España, y en Teruel 17 millones los que hemos invertido desde 2018 hasta 2022. Ha movilizado 25,5 millones de euros y se están iluminando 42.800 hogares y empresas, lo que llamamos unidades inmobiliarias.

-¿Hay una fecha concreta de cuándo se podrá contratar la banda ancha por satélite en aquellos punto donde no llega todavía la fibra?

-Como máximo en dos meses hay una solución provisional mientras se termina de desplegar toda la fibra hasta 2025 por vía satélite a precio asequible.

-¿Con el satélite Hispasat?

-En la resolución provisional sí, lo tiene Hispasat, pero hay que esperar a que sea definitiva de forma inmediata.

-¿Eso va a dar una conexión ultrarrápida con plena garantía hasta que llegue el cable?

-Absoluta. En cualquier sitio donde no haya llegado la fibra, que es el único requisito, puede ser un municipio o una entidad de población alejada, o en un barrio donde no haya llegado la fibra, el único requisito para poder acceder al UNICO Demanda Rural para la conexión por satélite a un precio asequible es que no haya llegado la fibra.

-¿Qué porcentaje de población tiene en estos momentos cobertura de banda ancha en la provincia?

-En junio de 2021, que es el último dato que tenemos constatado, era el 51%, y nosotros con lo que trabajamos es con la prospectiva para 2023; durante este año Teruel estaría al menos en el 74% con el programa UNICO de 2021, porque es a dos años, eso sin contar el de 2022.

-¿En 2025 estará cubierta toda la provincia con fibra, o quedarán puntos aislados con dificultades para llegar a los que se seguirá atendiendo con satélite?

-De acceso a banda ancha ultrarrápida, seguro el 100%. Nosotros el compromiso es llevar la fibra hasta donde se pueda, casi al 100% diría yo, pero en aquellos sitios a los que no pueda llegar habrá una solución tecnológica que todavía no está decidida. Cuando en 2018 y 2019 se siguió con los planes de extensión se hacía por zonas y eso generó algunos problemas porque había calles que se quedaban sin llegar la fibra, y por eso en 2020 cambiamos la metodología y empezamos a trabajar con todos los programas UNICO Banda ancha, que son los del Fondo Next Generation, recogiendo cada referencia catastral.

Por eso hablamos de unidades inmobiliarias y por eso sabemos que con esta inversión llegamos a 42.800 hogares y empresas en Teruel. Con los programas de 2021 y 2022 hemos llegado a esas unidades inmobiliarias, y ahora en 2023 queda una convocatoria de despliegue de la banda, que es la última, veremos qué se queda sin cubrir, que será poquísimo. Y ahí es donde habrá que decidir qué solución se le da para que cualquier punto de España tenga banda ancha ultrarrápida, que no tiene que ser necesariamente fibra, puede ser satélite, pueden ser soluciones 5G, y además como la tecnología va tan rápida, decidir a dos años vista es difícil. Eso es lo que decidiremos al final, pero tenemos la certeza y el compromiso de que en 2025 en cualquier rincón de España tendrás la posibilidad de acceder a la banda ancha ultrarrápida de al menos 100 Megas.

-Independientemente de una solución u otra.

-Exactamente, que es lo que ya garantizamos con el satélite. Con el programa Demanda Rural, el que tiene en adjudicación provisional Hispasat, sale una velocidad equivalente a la de la fibra, al menos 100 Megas, y luego el precio porque es fundamental.

-Ahora se ha lanzado también una consulta para extender el 5G. En provincias como Teruel sigue habiendo problemas de cobertura de telefonía móvil en muchos puntos, ¿qué planificación tiene el Ministerio?

-Lo primero hay que distinguir muy claramente entre la conectividad por fibra y el 5G. En conectividad somos líderes en Europa, y de hecho estamos por delante de Francia, Alemania e Italia en fibra. En 5G el mercado y la regulación es distinta, y desde el Gobierno estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que en un tiempo razonable ser capaces de ser los líderes. Hemos adjudicado todo el espectro y somos uno de los primeros países que lo ha hecho para impulsar el despliegue del mismo por parte de las operadoras. Y además de la consulta del programa que me comenta ya hay otro en marcha, que se llama backhaul, que es para adecuar la fibra óptica hasta las torres para el 5G, y creo que es muy identificativo de lo que el Gobierno está liderando con este despliegue.

-¿Por qué?

-Porque está enfocado a municipios de menos de 5.000 habitantes, por lo que va a ser una garantía de que esa brecha digital que hemos tenido en conectividad durante tanto tiempo se trate de atajar desde el principio con la apuesta pública mientras las operadoras hacen el despliegue que ellas consideran que es rentable del 5G. Este programa backhaul tiene una inversión de 50 millones de euros en Aragón y de 18,25 millones de euros en Teruel, que es altísima la inversión. Tiene que ver obviamente con los municipios y con la situación de la red, de la fibra en Aragón, y lo que se hace es un mapeo y se saca la convocatoria que está a punto de resolverse. Es el paso previo a Activas para que pueda haber mayor cobertura de 5G en los municipios de menos de 5.000 habitantes.

-¿Qué datos tienen de la cobertura actual de 5G en la provincia?

-En la provincia no tenemos prospectiva. En junio de 2021, son datos antiguos, la cobertura de 5G era del 21% y en Aragón del 62%. Obviamente va a haber una clara mejora cuando se ponga en marcha backhaul y el programa de Activas, porque el primero solo llega hasta la torre pero luego hace falta el siguiente programa. Hay que ser conscientes de que el Gobierno está haciendo la inversión en el mercado en el que puede que es el de la fibra, porque el mercado del 5G es un mercado menos regulado y en el que estamos tomando las medidas que podemos, pero su despliegue depende muchísimo más de las operadoras que de nosotros.

Luego hay una medida muy importante porque afecta a Teruel capital, que cuando se licita el espectro marcamos obligaciones a los operadores, y tienen la obligación de garantizar la cobertura 5G en municipios de más de 20.000 habitantes. Lo que pasa es que tienen dos años, hasta 2025, para empezar cobertura 5G en Teruel capital.

-Existe un riesgo de que haya una nueva brecha digital.

-A ver, el despliegue del 5G es incipiente, estamos empezando con él y hay que ser en este sentido realistas. Nuestra visión es que lo que estamos consiguiendo es obligar a los operadores en la adjudicación del espectro a que se garantice en los municipios de más de 20.000 habitantes.

-¿Pero qué pasa con las zonas rurales, que es lo mayoritario en la provincia de Teruel?, estamos de nuevo ante el riesgo de que una tecnología no llegue al territorio porque las empresas operadoras no ven que haya mercado para ellas.

-Pero es que el programa backhaul y de Activas es algo novedoso. Si no hubiera una política pública, y no la habido antes por ejemplo en fibra, por supuesto que diría que habrá brecha digital en el 5G, pero lo que estamos atajando nosotros desde ya es que la brecha digital, si existe, sea la mínima posible porque estamos empezando desde el principio con el despliegue por los municipios de menos de 5.000 habitantes. Yo no sé si habrá más o menos brecha, pero lo que sí puedo asegurar es que desde el Gobierno estamos trabajando ya para que el despliegue pueda evitar al máximo la brecha digital del 5G entre lo rural y lo urbano.

-Para que no pase lo mismo que lo que ocurrió con la fibra.

-Exactamente, es como un despliegue a la inversa y desde luego esto es absolutamente novedoso, nunca se ha hecho así en otras tecnologías incipientes. Si nosotros no estuviéramos desarrollando la convocatoria de backhaul o la de Activas, no llegaría el 5G a las zonas rurales de Teruel, como va a llegar con estos 18 millones de euros y lo que venga de Activas. Lo que no sé es en cuántos años, en cinco, en seis o cuándo. El 4G tardó 8 años, es una barbaridad.

-Con el 5G tiene que ser menos porque si no, vamos a llegar de nuevo tarde y hoy la tecnología es fundamental para no quedarse atrás o directamente fuera.

-Va a ser menos porque ya lo vamos a empezar con estas medidas. En el momento que esta resolución sea definitiva a mediados de abril, las operadoras ya tienen ese apoyo público para adecuar las redes al 5G en los municipios de menos de 5.000 habitantes.

-¿Qué posibilidades abren para el mundo rural todas estas tecnologías?

-A mí me gusta resaltar lo que hemos conseguido hacer en conectividad, porque en realidad llegando la fibra se tiene resuelto prácticamente todo lo que se pueda necesitar para un negocio o para el teletrabajo. Realmente el concepto por el que conectamos toda España, algo que es absolutamente novedoso y por lo que somos pioneros en Europa y en el mundo, es para que en cualquier punto del país el talento se pueda desarrollar en todo su potencial; o las oportunidades que te genera la red no generen desigualdad sino todo lo contrario y que se multipliquen las oportunidades. Desde las posibilidades de formación hasta aquellas en materia de sanidad o administración electrónica, y lo que para nosotros es importantísimo, que es el acceso a la economía digital, que tú puedas teletrabajar desde cualquier punto de España, que puedas montarte un negocio. He visitado en distintos puntos de España negocios muy pequeñitos con una o dos personas que están siendo capaces de tener un gran volumen de negocio gracias al comercio electrónico. Por ejemplo, con el tema de las impresiones 3D, gente que está en un pueblo muy pequeño y que no vende en su municipio, y sin embargo está todo el día produciendo y vendiendo en todo el mundo. Lo que te abre la economía digital estando conectado es conectividad, generación de empleo y oportunidades para el talento independientemente de dónde te encuentres o dónde quieras hacer tu vida.

-Una cuestión importante son las competencias digitales de la población. ¿Qué tal se está incorporando la sociedad, en todos los ámbitos, desde las empresas, administraciones públicas y los ciudadanos?

-La Agenda Digital es integral: está la pata de infraestructuras que es mi responsabilidad, otra pata clave es la de la economía que también está muy desarrollada por nuestra parte, que ahí es importantísimo el kit digital, que está suponiendo una transformación digital directa de una forma ágil y está llegando a miles de empresas.

En economía digital estamos haciendo dos cosas, transformación de las pequeñas empresas y autónomos que es fundamental, y luego la transformación digital en todos los sectores. Es muy importante la convocatoria que hemos sacado para impulsar desde lo público que cualquier tipo de industria o sector, como la agricultura, pueda ser transformada gracias a las potencialidades que te ofrece el 5G. En economía digital desde luego estamos muy focalizados a que la tecnología transforme de forma estructural nuestra economía.

Y luego el eje de las personas, que es el tercer eje de la Agenda Digital. Yo creo que en competencias digitales estamos en el año clave porque ahora sí que estamos en disposición con todo lo que hemos avanzado para ello. Resaltaría el pacto por la generación digital que lo han firmado cientos de empresas en este país, y con las que están, desde las empresas, formando a miles de personas. Estamos convencidos de que la transformación digital de España que nosotros estamos liderando desde el Gobierno tiene que ser acompañada por todos actores de la sociedad. Y ahí hay una cosa muy bonita que es un programa de televisión que va a lanzar Radiotelevisión española que se llama Brigada Tec, que son tres abuelitas que van a contar su experiencia con la tecnología con la idea de acercar también a las personas mayores, acortar la brecha digital no solo territorial o de género, la brecha generacional en materia digital.

-Estamos ante una revolución total, el que se quede fuera se queda fuera de todo.

-En nuestra opinión, completamente, por eso creemos que había que hacer la transformación digital, que en España ya hemos conseguido que sea digital, y ahora el gran reto en el que estamos muy involucrados este año con las competencias digitales es precisamente el motivar a la ciudadanía, en que nadie se quede atrás. Nosotros pensamos que la pandemia fue un punto de inflexión y que quien tuvo una necesidad se familiarizó con las tecnologías, y ahora lo que queremos es convencer a jóvenes, mayores, a personas del mundo rural, que esto nos beneficia a todos y que de algunas manera con ese impulso ciudadano consigamos que la tecnología sea explotada con el ciudadano en el centro, para las personas. En un acto de mujeres y era digital vino de Galicia una jefa de explotación de una ganadería para contar cómo ellas allí están utilizando la tecnología para mejorar su vida. La traducción es esa, la tecnología nos puede ayudar a ser más competitivos, más productivos, a vivir mejor, a sentirnos menos solos. Y en el Gobierno lo que estamos consiguiendo desde lo público, lo que queremos es que nadie se quede atrás, ni se vea limitado porque no tenga ese acceso, porque no sea asequible, o porque no tenga las competencias y esa es la Agenda España Digital.

-¿Cómo van a incidir en todo el tema de las competencias digitales en sitios como Teruel, donde hay mucha gente que vive en los pueblos que es muy mayor y lo va a tener difícil para adaptarse a todo esto?

-Casi todas las personas mayores ven la tele, por eso hemos decidido que la vía de entrada a la capacitación digital, lo que supone la tecnología, sea este programa de televisión, Brigada Tec. Es decir, se lo van a mostrar personas de su edad, y estoy hablando de una abuela de 82 años, cómo se puede usar la tecnologías, qué es el Incibe.

Va a haber autobuses de Radiotelevisión Española que van a visitar municipios pequeños de toda España con programas de formación y divulgación. Yo creo que todo lo que está suponiendo la Agenda Digital explicando a la ciudadanía lo que estamos haciendo y lo que supone para ellos, lo que pretende es formar, pero sobre todo motivar a la ciudadanía porque las herramientas están, la conectividad la hemos traído, el kit digital es una realidad para que el ciudadano quiera acceder, quiera usarlo y sienta que es útil la tecnología para ellos. Ese es el gran reto, probablemente el más difícil de todos, porque yo sé que con la inversión que se ha hecho en 2025 la banda ancha llegará a todos los rincones, pero lo que tiene que ver con la formación y capacitación es más complejo. Por eso es tan importante la llamada a toda la ciudadanía a que sean parte y se unan al cambio digital ya que hemos conseguido que España lo sea.

-¿Dentro de los planes de la Agenda Digital, cómo se está trabajando la ciberseguridad porque eso preocupa mucho a la población?

-En ciberseguridad somos un referente en el mundo con nuestro centro, con el Incibe, con ese 117 que no es suficientemente conocido pero que te atienden para lo que necesites para cualquier duda o hackeo, y eso también se va a explicar en los programas de Radiotelevisión Española.