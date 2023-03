La candidata del PSOE a a la alcaldía de Teruel aboga por ligar el mantenimiento urbano al Internet de las cosas

Las soluciones tecnológicas de última generación, que permitirá el despliegue del Internet de las cosas en Teruel y sus barrios, pueden ayudar en el mantenimiento de la ciudad. Así lo considera la candidata del PSOE a la alcaldía, Rosa López Juderías, quien apuntó que “la red 5G es una oportunidad para el gobierno, para el cuidado de Teruel, pero no servirá de nada si el Ayuntamiento no aprovecha la potencialidad de la conexión ultrarrápida”.

En una nota de prensa, López Juderías señaló que el ayuntamiento “necesita más ambición para afrontar la transformación tecnológica, algo que ahora no tiene”. El Ayuntamiento de Teruel aprobó en noviembre de 2020 el Plan Director Teruel Smart City, pero el actual equipo de gobierno no ha concretado todavía cómo piensa ejecutarlo. “El PP no tiene un compromiso real en convertir a Teruel en una ciudad inteligente, pues en los presupuestos y liquidaciones posteriores a la aprobación del plan no se ha visto ningún ánimo inversor”, afirmó la candidata socialista.

“El internet de las cosas nos abre todo un mundo para el seguimiento y el control tanto de las infraestructuras urbanas como de las rurales. Sirve para planificar actividades de reparación y mantenimiento de manera eficiente. Pienso en sistemas de riego inteligentes, controles de aforo o eficiencia energética. Teruel necesita ponerse las pilas y estar ahí”, argumentó Rosa López Juderías.

La candidata del PSOE lleva por bandera un mejor mantenimiento de la ciudad, una tarea que durante las tres legislaturas populares en el gobierno municipal “ha ido degradándose año tras año”.

Uso del ‘big data’

La inteligencia de datos es fundamental para la eficiencia de la Administración pública. El PSOE de la ciudad de Teruel considera que el ayuntamiento no analiza y aprovecha la información que tiene almacenada sobre múltiples aspectos de la ciudad, por lo que es incapaz de gestionar eficazmente mediante la formulación de previsiones en base a las pautas del pasado.

“El uso del big data permitirá una mayor competencia en términos de costo, productividad e innovación. La buena gestión no consiste en recaudar más, sino en administrar de forma idónea los recursos disponibles. Hay que tomar mejores decisiones y de forma transparente. Estas nuevas tecnologías, aplicadas a los gobiernos locales, pueden ser la herramienta que nos permita dar un salto cualitativo”, valoró Rosa López Juderías.

Despliegue del 5G

Rosa López Juderías, mantuvo un encuentro con la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González, en el que hablaron sobre el despliegue de la red de telecomunicaciones 5G en el término municipal de la capital y las posibilidades que este ofrece para el gobierno local. La candidata comparte con la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales la idea de que estamos en un momento clave en la revolución tecnológica y que el manejo de las competencias digitales va a ser crucial tanto para la ciudadanía como para las Administraciones. “Un gobierno municipal más competitivo en asuntos digitales servirá para que la ciudadanía viva mejor”, dijo Rosa López Juderías.

González explicó a la candidata socialista que Telefónica, la operadora que se hizo con el bloque con obligaciones en municipios por encima de 20.000 habitantes, tiene hasta 2025 para garantizar la cobertura de la ciudad con la tecnología 5G, por los compromisos adquiridos en las concesiones del espectro radioeléctrico en la banda de 700 MHz. Adicionalmente a las obligaciones de las licencias de espectro, desde el Gobierno de España se impulsará el despliegue del 5G en los entornos rurales, con medidas como el programa backhaul, una iniciativa enfocada a facilitar este despliegue en municipios de menos de 5.000 habitantes, que invertirá en la provincia de Teruel 18,25 millones de euros, y con otras medidas en las que aún está trabajando para financiar equipamiento 5G activo.