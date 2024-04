Más de 500 candidatos buscan trabajo o una mejora del mismo en la Feria Teruel Emplea

Conectar empresas con demandantes de empleo o personas que buscan mejorar el que tienen. Ese era el objetivo de la Feria Teruel Emplea que se celebró este martes en el Palacio de Exposiciones de Teruel. La tercera edición de esta evento se desarrolló a lo largo de tres horas y media. Por medio de micro-encuentros de 5 minutos de duración, los más de 500 inscritos en demanda o mejora de empleo se entrevistaron con los responsables de las 43 empresas participantes.

Se trataba de un encuentro encaminado a establecer contactos para un mejor conocimiento de la realidad trabajador-empresa, por medio de entrevistas breves que pudieron facilitar a corto y medio plazo contactos y contrataciones.

La Cámara de Comercio, el Inaem, Asempaz y el Ayuntamiento de Teruel colaboraron para sacar adelante esta edición. Sus responsables destacaron la buena respuesta que ha tenido la convocatoria, con más de 200 demandantes más que en la pasada edición, celebrada el pasado año. La primera feria Teruel Emplea se celebró en 2019 con 11 empresas y cien candidatos pero, con la pandemia, no se retomó hasta el pasado año. Esta evolución “demuestra que estamos apostando por dar un buen servicio”, comentó Belén Plumed, gerente de Asempaz, que estaba presente en la feria con 15 empresas.

Plumed destacó que las empresas demandan de todo: ˆconductores, administrativos, ingenieros, operarios de industria o de planta. “Hay mucha necesidad en todas las empresas”, comentó.

Perfiles

Antonio Santa Isabel, presidente de la Cámara de Comercio, destacó que el perfil de los candidatos que se habían dado cita en esta feria era muy variado. Desde jóvenes a gente mayor con experiencia en muchos ámbitos. “Esto nos demuestra que hay unas necesidades de mejora en los puestos de trabajo y que las empresas ofrecen cada día mejores puestos para cubrir esas necesidades”, dijo, algo que vio como positivo para la provincia de Teruel.

El concejal de Empresas, Luis Girón, por su parte, resaltó que se trataba de una jornada muy especial para unir oferta y demanda. “Ha sido un éxito”, consideró porque el año pasado hubo 33 empresas y 300 empleados y este año han sido 43 y un tope de 510 empresas.

La directora gerente del Inaem, Ana López, consideró que la feria era el espacio “idóneo” donde se encontraba oferta y demanda y avanzó que uno de los retos que tiene Inaem es “analizar los desajustes que se producen en el mercado de trabajo”. Ante la falta de profesionales, “tenemos que analizar en qué formar a los demandantes de empleo” tanto a parados como a ocupados en mejora de empleo.

“Tenemos que ayudar a esa intermediación”, dijo y destacó que en el 65,5% de las colocaciones que se producen en un año el Inaem ha intervenido o formando a la persona o mejorando su empleabilidad, pero “tenemos que llegar todavía más, sobre todo a las empresas y a los jóvenes”. comentó López.

En la feria además de empleo también se informaba sobre cursos de formación. Había empresas que ofrecían unos puestos concretos como la franquicia de los supermercados Carrefour, que ya participó en la edición del pasado año, y otras que eran nuevas, como la financiera OVB, donde buscaban “gente emprendedora” que quiera trabajar como asesor financiero.

Expositores de la provincia

Diferentes empresas venían de la provincia, como la Draxton, la antigua Casting Ros, cuyos responsables vinieron desde Utrillas para ofrecer empleo de distintas categorías y para poder incorporarse de manera inmediata. “Buscamos distintos perfiles, sobre todo personal de mantenimiento, operarios de planta productiva y diferentes posiciones en la administración, en compras, responsabilidad o mantenimiento. Todo el mundo que entra en la compañía lo hace con contrato indefinido y con proyección de carrera dentro de la empresa”, explicó la responsable de recursos humanos de la planta, Noemí Rodrigo.

Junto a ellos, en el expositor de la energética Endesa se ofrecían puestos tanto de ingenieros como de grados de FP de la rama técnica y les explicaban cómo acceder a la información sobre los puestos de trabajo a cubrir.

Otro expositor que repetía después de venir en 2023 era Paradores. El director en Teruel, Joaquín Gutiérrez, explicó que de cara a la temporada estival necesitaban cubrir diferentes puestos tanto de restauración, como de cocina o de ocio.

Entre los candidatos, había de diferentes perfiles: “Estoy buscando algo en construcción o de lo que sea, he trabajado de peón, en el matadero o con la motosierra y de camarero, he trabajado un poco de todo”, comentó Mircho Mirchev, que acudió con Said Goudli, que buscaba trabajo de transporte o de tipo temporal, y acudieron hasta la feria con el currículum en la mano.