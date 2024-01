Un informe de la Universidad de Zaragoza ve en la rehabilitación de vivienda una oportunidad de empleo

Por

Un informe de la Universidad de Zaragoza para el Centro de Innovación Territorial (CIT) de Teruel ve en la rehabilitación de vivienda una oportunidad de empleo para la provincia, así como una necesidad para dotar a la misma de alojamientos, que es uno de las mayores problemas que tiene para hacer frente a la despoblación puesto que los nuevos pobladores no tienen dónde vivir. El estudio, que establece un diagnóstico para la innovación territorial en la provincia, concluye que sí que hay vivienda en la provincia, y mucha, pero está vacía y deteriorada.



Este trabajo, titulado Diagnóstico para la innovación territorial en la provincia de Teruel: Población y Vivienda, fue presentado este viernes en el Campus de Teruel y abre una vía de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y el Centro de Innovación Territorial (CIT), que es una iniciativa impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en colaboración con la Diputación de Teruel.



Ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Zaragoza, tanto del Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector (GESES) como del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital (GICID), cuya finalidad es transferir el conocimiento a la sociedad, en este caso para poder implementar políticas para hacer frente al fenómeno de la despoblación.



El informe se ha hecho en un tiempo récord puesto que se inició en octubre pasado y estaba concluido antes de fin de año. No ha sido un nuevo estudio, sino que han buscado sistematizar toda la información que hay a partir de trabajos anteriores.



Una de las profesoras de la Universidad de Zaragoza que han participado en la investigación, Isabel Saz, del grupo GESES, explicó que a partir de los resultados del trabajo se pretende ver ahora “qué oportunidades de negocio y de emprendimiento hay en la provincia de Teruel”.



Apuntó a este respecto que un problema importante es el de la vivienda, “pero no porque haya poca, sino porque no está acondicionada”. En ese sentido, indicó que una conclusión es que eso también ofrece una oportunidad, puesto que la recuperación de viviendas para nuevos pobladores puede ser a su vez generador de empleo.



Saz indicó que el “nicho de la vivienda” puede ser una “oportunidad de negocio” en torno a todo el empleo que se puede generar para la rehabilitación de esas viviendas, y no solo para nuevos pobladores sino para la adaptación de la ocupada por el envejecimiento poblacional.



Saz presentó el estudio en Teruel junto con el vicerrector, José Martín-Albo, y Sara Anés, del Centro de Innovación Territorial de Teruel. De forma telemática intervinieron también los investigadores del GICID, Miguel Ángel García Madurga y Miguel Ángel Esteban Navarro.



Anés indicó que a partir del estudio van a disponer ahora de una herramienta que les permita concretar estrategias con la intención de poder cambiar la mirada y, desde la acción, mostrar que “la transformación es posible”. En términos similares se expresaron los investigadores durante la presentación, puesto que el objetivo es “cambiar la realidad”, y a partir del diagnóstico “olvidarse de la parálisis por el análisis” y conseguir pasar así a la acción. Casas vacías

Una de las partes del trabajo de síntesis que han hecho los investigadores, a partir de datos ya conocidos de otros estudios o informes estadísticos, se centra en el problema de la vivienda y constata que la misma existe pero no está disponible, bien por su deterioro o por su uso esporádico. El investigador Miguel Ángel Esteban explicó que las estadísticas revelan que un tercio de las viviendas en la provincia están vacías, mientras que el otro tercio tienen un uso esporádico. Incluyendo la capital, el porcentaje de viviendas vacías es del 26,35%, pero si se excluye la misma se eleva al 29,66%, es decir, prácticamente una de cada tres. Pero es que la suma de las viviendas con un bajo consumo eléctrico y las de uso esporádico suman prácticamente otro tercio, con lo cual hay otro porcentaje de alojamientos que se está infrautilizando.



Entre las medidas identificadas, el informe señala que la cuestión de la vivienda debería estar en el centro de las políticas públicas contra la despoblación. Reconocen los autores que en los últimos años se han empezado a desplegar una serie de medidas orientadas a facilitar la construcción de vivienda en propiedad o alquiler en las zonas rurales, tanto por la DGA como por la DPT.



Otra propuesta de la que se está hablando desde hace tiempo es el cohousing, es decir, las viviendas colaborativas, enfocadas en la creación de comunidades con participación activa de los residentes.

Fomentar la natalidad y atraer a jóvenes e inmigrantes

El informe elaborado por la Universidad de Zaragoza aborda por un lado la situación de la población y por otro la de la vivienda, y avanza ya medidas para hacer frente a cada problemática. En el caso de la población plantea el fomento de la natalidad, la atracción de inmigrantes y su integración, así como la retención de los jóvenes y su captación, y el mantenimiento de la población envejecida en sus pueblos mediante el desarrollo de servicios.



Sobre el fomento de la natalidad, el resumen ejecutivo del trabajo señala que “es crucial impulsar la natalidad con políticas de apoyo a las familias jóvenes, beneficios fiscales por nacimiento, seguridad económica y programas para equilibrar maternidad y carrera profesional”.



En cuanto a la inmigración, señalan que el porcentaje es similar al de la media española, pero la tendencia es formarse, incorporarse al mercado de trabajo y después emigrar a ciudades más grandes. Propone para ello atraer inmigrantes con “programas de acogida y facilitación de su integración laboral”.



Incide en la retención de la población joven y atraerla hacia el territorio mejorando servicios como la educación, el empleo y el acceso a vivienda y servicios. Y para que los mayores no se vayan, insta a políticas de salud y asistencial, además de participación activa, ante el envejecimiento.