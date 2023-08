Más de 55.460 personas han visitado Territorio Dinópolis este verano

Acciones promocionales

Procedencias

Más abonados

El parque de ocio y ciencia turolense dedicado al mundo de los dinosaurios y de la Paleontología,Dinópolis, ha recibido este verano 55.465 visitantes distribuidos entre Dinópolis Teruel y las otras siete sedes que tiene en distintas localidades de la provincia. El parque ubicado en la capital ha atraído a la ciudad de Teruel a 44.607 personas durante los meses de junio, julio y agosto. Dicho período estival no es comparable con el del año anterior, dado que este año tanto el parque principal como sus sedes, han permanecido cerrados, del 3 al 11 de julio, con motivo de la celebración de las Fiestas del Ángel de la capital, así como los lunes y martes del mes de julio.“Nuestra recién estrenada novedad de esta temporada, Mar Jurásico, ha tenido una gran acogida entre los visitantes a Dinópolis de este verano. Sin embargo, las sucesivas olas de calor de los meses de julio y agosto no nos han favorecido para lograr nuestro objetivo de alcanzar cifras similares a las de otros períodos estivales en los que, además, ya percibíamos cambios de tendencia y de desestacionalización del turismo hacia otras épocas del año. A pesar de que hayamos tenido 12.811 visitas menos, también hay que tener en cuenta que hemos tenido 14 días menos de apertura respecto al mismo período de 2022 por lo que los datos no son comparables. Más de 55.460 personas han visitado Territorio Dinópolis en estos tres meses de período estival y nuestro principal objetivo es continuar siendo un motor importantísimo para el desarrollo económico de la provincia de Teruel”, declara Higinia Navarro, directora-gerente de Dinópolis.Además de este nuevo recorrido temático que el parque paleontológico turolense abrió al público el pasado 29 de junio, los visitantes a Dinópolis también han podido disfrutar de una nueva área de restauración del parque, incluida dentro de la nueva zona de ampliación del parque, denominada La Cantina de Rocco, “un nuevo espacio en el que aquellos que nos visitan pueden degustar otras propuestas gastronómicas, manteniendo nuestra apuesta por productos locales y bajo el paraguas de un restaurante con un nuevo diseño y situado con vistas a nuestra Paleosenda y próximo a Mar Jurásico para dar servicio también a esta nueva zona del parque”, comenta Navarro.Dinópolis y sus 7 sedes, finalizarán temporada estival el próximo 4 de septiembre, en la que están abiertos todos los días de la semana de manera ininterrumpida, y a partir de dicha fecha continuarán abiertos al público, en el caso de Dinópolis fines de semana y festivos hasta el 17 de diciembre; y el resto centros ubicados en distintas localidades de la provincia de Teruel, hasta el 5 de noviembre. Para más información, puede consultarse su calendario de apertura 2023: www.dinopolis.com/calendario Desde principios de la temporada el parque ha realizado diversas acciones promocionales en medios digitales, publirreportajes, sorteos y concursos en sus redes sociales y con otros colaboradores, así como en salas de cine y espacios publicitarios en televisión a nivel nacional para dar a conocer la apertura al público de “Mar Jurásico”. Un nuevo recorrido temático que permite a los visitantes del parque viajar tanto en el espacio como en el tiempo, para sumergirse en las profundidades de la Tierra y poder observar los fondos y zonas costeras de los mares remotos y “que está gustando mucho, y que nos ha permitido ampliar contenidos y el tiempo medio de visita al parque” afirma Navarro.Además de dicho nuevo recorrido temático, el parque paleontológico turolense estrenó una nueva iluminación y escenografía vanguardista en su Museo Paleontológico. Gracias a las nuevas tecnologías de vídeo e iluminación, se ha potenciado la espectacularidad de los fósiles originales y de los grandes montajes exhibidos en el museo, ofreciendo una mayor unidad visual y disfrute en su recorrido.Asimismo, en la zona temática de Tierra Magna, área exterior del parque en la que se exhiben dinosaurios a tamaño natural descritos y hallados en la provincia de Teruel, y complementando la escena del saurópodo Galveosaurus, se han instalado dos nuevos dinosaurios corpóreos. En concreto, dos carnívoros dromeosáuridos que acechan al saurópodo herido. Dientes de este tipo de dinosaurios se han descrito en varios yacimientos de la provincia de Teruel. Estas nuevas esculturas corpóreas han sido realizadas por el equipo multidisciplinar de la Fundación Dinópolis.Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana se sitúa en primer lugar con un (26,61%), seguida por Aragón (20,85%), Cataluña (18,53%), Comunidad de Madrid (10,11%) y en quinto lugar Murcia (4,58%), prácticamente igualada con Andalucía (4,46%). De hecho, un año más, Territorio Dinópolis ha tenido visitas procedentes de todas las provincias españolas, encabezando el ranking Valencia con un (15,20%), seguida de Barcelona (13,93%), Zaragoza (11,90%), Madrid (10,11%) y Teruel (7,73%).El bono de temporada de Dinópolis ha sido un éxito en lo que va de temporada, más de 2.700 personas lo han adquirido hasta la fecha, siendo un récord histórico. Y es que, por menos de lo que cuesta visitar Dinópolis dos días, dicho carné permite disfrutar del parque principal y de sus 7 sedes cuantas veces se quiera, cualquier día de apertura durante la presente temporada 2023, además de disfrutar de un 20% de descuento en la Restauración y Tienda del parque, así como ventajas en otros parques de ocio de España, con un precio súper atractivo, por tan sólo 47 euros (adulto) y 39 euros (infantil de 4 a 11 años y senior +60 años).Una modalidad para disfrutar del parque durante toda la temporada, que han elegido no solamente turolenses sino un gran número de visitantes de fuera de la capital y de la provincia, para poder visitarlo en varias ocasiones a lo largo del año, pues son muchos los que año tras año se fidelizan como fans de este parque temático y de ocio dedicado al apasionante mundo de los dinosaurios.Del mismo modo, ha vuelto a ser todo un éxito la entrada combinada para visitar Dinópolis junto con el resto de sus sedes, ubicadas en distintas localidades de la provincia de Teruel, dado que por tan solo 3 euros más al precio de la entrada al parque principal, se pueden visitar todas ellas, una modalidad que eligen muchos de los visitantes durante la temporada estival al disponer de varios días durante sus vacaciones. Cabe recordar que dichas 7 sedes finalizarán temporada el próximo 5 de noviembre, último día de apertura. Hasta dicha fecha, todos aquellos que hayan adquirido este tipo de entrada podrán disfrutar de la visita a dichas sedes y de otros muchos atractivos turísticos que ostentan las localidades y comarcas en las que estas se encuentran.