Mayte Pérez, secretaria general del PSOE Teruel: “Es legítimo trasladar a Madrid las dificultades del medio rural, pero también sus potencialidades”

Mayte Pérez ha sido reelegida por segundo mandato secretaria general del Partido Socialista en la provincia de Teruel con un apoyo del 100% de los delegados en el congreso celebrado hace una semana, en el que se renovó la mitad de la Ejecutiva con la mirada puesta ya en las elecciones de dentro de año y medio. La dirigente socialistas asegura que el nuevo equipo refleja la realidad del territorio y sostiene que en el momento actual se abre una segunda oportunidad para la provincia, en un momento en el que Europa y España miran hacia un modelo socioeconómico distinto en el que Teruel es rico en recursos y posibilidades.

-Un apoyo del 100% de los delegados es para estar satisfecha.

-Pues la verdad es que es una sorpresa y al mismo tiempo una gran responsabilidad porque denota que la gente confía plenamente en ti, en el equipo que han decidido y que va a dirigir la estrategia política del partido.

-¿Está más unido que nunca el PSOE de Teruel tras lo vivido hace cuatro años?

-Yo creo que está muy unido. No soy de poner más o menos, y creo que el partido está perfectamente preparado para identificar cuáles son las necesidades que tenemos, intentar transformarlas en realidades allí donde tenemos responsabilidades en la gestión, y prepararnos para aquellos sitios donde tenemos el objetivo de poder estar, desde una posición humilde pero de esfuerzo y compromiso con mejorar la vida de los turolenses. Nosotros estamos intentado detectar cuáles son las necesidades para dar soluciones a los problemas desde la política y desde la racionalidad.

-¿Qué ha hecho para cohesionar el partido en los cuatro años que lleva ya al frente del mismo?

-Hubo una etapa traumática en el partido que supuso el liderazgo de Pedro Sánchez, pero francamente, yo siempre he entendido que el partido no es de nuestra propiedad y tenemos la responsabilidad cuando la gente nos da su confianza de intentar no imponer nuestro criterio sino incorporar el conjunto y la diversidad de los posicionamientos. Soy una mujer de equipo, lo hago cuando tengo responsabilidad institucional y dentro del partido. Hay que confiar en la gente y hacer equipo en una provincia con muchos municipios, recoger las demandas e intentar responder a las realidades que la gente siente como problemas o como aspiraciones.

-¿Cómo define la nueva Comisión Ejecutiva Provincial, renovada en un 50% y con una media de edad de 46 años?

-Refleja la realidad de la provincia de Teruel, que es muy diversa, tiene mucho talento desde una posición siempre de humildad y honestidad, pero de mucha verdad. Hemos intentado incorporar gente que lleva mucho tiempo trabajando y nunca ha aspirado a nada, que se ha acercado a este partido porque entiende que es el proyecto político que refleja mejor el modelo de sociedad que quiere y por el que quiere luchar para sus hijos.

-¿Qué objetivos se han marcado?

-Se trata de identificar cuáles son los sectores pujantes de la provincia e incorporar gente que los conoce personalmente porque se dedica a ellos y puede aportar cuál es la visión y aspiración que tiene el sector, más allá de lo que podamos tener como partido. Cuando el Partido Socialista ha estado en las instituciones ha protagonizado y liderado proyectos estratégicos que nos sitúan en el liderazgo de muchos ámbitos, desde el aeropuerto, Motorland, el Observatorio Astrofísico, o ahora el Museo de la Guerra Civil. Es cuestión de ver y de intentar anticiparnos planteando propuestas desde las instituciones cuando tenemos la oportunidad de gobernar.

-¿Cuándo presentarán el plan estratégico que empezó a elaborar la anterior Ejecutiva?

-Espero poder acabarlo a lo largo de este año, como mucho a principios del que viene, para dibujar cuál es el proyecto político, cuál es el futuro que nosotros vemos en la provincia de Teruel para ir anticipándonos en las propuestas. Por tanto, somos capaces de incorporar la realidad más allá del discurso y de la retórica, de la realidad de los problemas que tiene el día a día en Teruel, pero también de las grandes oportunidades.

El plan estratégico va a ser de alguna manera nuestra hoja de ruta, pero insisto, creo que Teruel tiene una gran oportunidad en un momento de cambio de paradigmas en todo, en el que la transformación viene de la mano del cambio climático, por tanto de una economía verde vinculada a los recursos naturales, de una digitalización que más allá de las dificultades que tenemos en las infraestructuras físicas, y que tenemos que seguir reivindicando sin duda para tener más oportunidades en el acceso, va a generar una oportunidad añadida. Esa transformación social, digital, verde, creo que encaja como un guante en la realidad de la provincia de Teruel. Estamos hablando de dar oportunidades no solo en el fortalecimiento de los servicios públicos sino también en la generación de oportunidades. Siempre he defendido y reconozco la labor de las cooperativas en la provincia como un ejemplo de liderazgo y de éxito de proyectos políticos a través de la economía social. Creo que ese es el modelo que desde que gobierna Lambán en Aragón se planteó, y que han asumido Europa y España.

-Dentro de esa transformación verde están las renovables, pero en Teruel ha surgido una contestación social por la manera como se está haciendo. ¿Cómo van a dar respuesta a este malestar social?

-El lema de este congreso era Pasión por Teruel, pasión por crecer, y yo me considero una mujer apasionada en el sentido de que estoy comprometida con las convicciones de los valores democráticos fundamentalmente, pero no en el apasionamiento desde el fanatismo en el que la realidad no importa. Creo que tenemos un recurso indiscutible, que son los recursos naturales, que son el sol y el viento, creo que es fundamental entre los operadores que tienen la oportunidad y el derecho de invertir conciliarlo con el derecho también al territorio, a elegir de alguna manera los lugares más oportunos, pero francamente, me parecería desaprovechar una oportunidad única en este momento para la provincia

Hay que aprovechar esos recursos naturales y al mismo tiempo que impacte directamente en el lugar donde lo generas. No podemos caer en el error de generar energía para desarrollar las zonas que ya están desarrolladas, sino aprovecharlo para que la gente que viva en el territorio y las empresas que están ubicadas allí se beneficie de esta generación de energía en primer lugar. Es decir, se trata de socializar un recurso y sacarle ese valor añadido. Por ese motivo Javier Lambán está liderando un modelo energético propio a través de comunidades energéticas locales y a través de redes propias de distribución.

-¿Cómo afronta su reciente nombramiento como Secretaria General del Reto Demográfico en la Ejecutiva Federal del PSOE?

-Hay que desdramatizar el debate de la despoblación, lo he dicho siempre, a mí me gusta hablar de las oportunidades de la España desaprovechada, que creo que las tenemos. Es como si en este momento se abriera una segunda oportunidad, existen esas segundas oportunidades, y creo que tenemos que ser capaces de aprovecharlas y pienso que estamos en el momento ideal porque Europa y España están mirando hacia un modelo socioeconómico distinto basado en los recursos naturales, en la naturaleza. Tenemos espacio, tenemos talento, tenemos gente que con audacia ha sido capaz de liderar proyectos estratégicos, y creo francamente que eso es lo que hay que hacer, alejarnos del apasionamiento muchas veces, o de esa conciencia colectiva que puedes tener cuando vives en una ciudad pero tus abuelos eran del pueblo, y hacer un análisis mucho más objetivo y real, no frío, porque al final cada uno lo que defendemos es dónde hemos decidido vivir, y eso está por encima de todo.

Es legítimo trasladar a Madrid cuáles son las dificultades que existen en el medio rural, pero también las fortalezas y las potencialidades, y por tanto la necesidad de aprovecharlas y de alinear todas las políticas públicas en esa estrategia. Ese es el objetivo que me he marcado como Secretaria del Reto Demográfico, pero fórmulas mágicas no hay. Puede haber muchos discursos emotivos que apelan al corazón, pero al final tenemos que ir a la realidad, y la realidad es que nosotros aquí en Aragón hemos logrado revertir ese ciclo decadente de pérdida de población y lo hemos conseguido a través del fortalecimiento de los servicios públicos y de generar oportunidades de empleo, que al final son las dos cosas por las que una persona decide quedarse o marcharse. Yo como responsable política hablo con los sectores y teniendo una visión global de lo que necesita la provincia puedes anticiparte y decidir si desde la administración tenemos que impulsar un proyecto desde lo público Y puede generarse un sector privado que se agarre y que al final sea tractor de esa actividad.

-¿El Fite sería un ejemplo de eso ahora que se ha abierto a la participación de los agentes sociales?

-Yo creo que el Fondo de Inversiones de Teruel es una política pública de primerísimo nivel que estoy convencida de que será estudiada en su día. Es un instrumento único en España, y creo que está muy bien utilizado por parte de las instituciones turolenses. Además, el Fite mejora cada día, lo hemos hecho en participación y estamos siendo más permeables a la realidad. Nosotros desde la política y las instituciones tenemos la obligación de identificar cuáles son las dificultades que existen, de acertar con las respuestas, pero es verdad que tener incorporadas a las organizaciones empresariales y sindicales y a la Diputación de Teruel junto con el Gobierno de Aragón y el de España, nos acerca más a acertar en la estrategia de la respuesta.

-Otra política singular que han impulsado son las ayudas de funcionamiento empresarial ya aprobadas por Europa, pero que deben aplicarse ahora desde España. ¿Qué está pasando realmente con estas ayudas, cómo y cuándo empezarán a aplicarse?

-Lo que ha ocurrido con estas ayudas es una cosa maravillosa, que en dos años hemos sido capaces de cambiar las reglas de los mapas que regulan las ayudas de Estado a las empresas en la Unión Europea y las hemos podido cambiar en tres provincias, en Cuenca, Teruel y Soria por su baja densidad de población, y además hemos logrado que el Gobierno de España incorpore esa posibilidad dentro de sus prioridades y de los Presupuestos Generales.

En dos años hemos sido capaces de modificar unas reglas en la Comisión Europea, y la gente que está acostumbrada a trabajar con Europa sabe claramente cuál es la dificultad de poder conseguir hitos. Ahora lo que está pasando es que el Gobierno de España tiene que darle forma a esa regulación.

Los gobiernos autonómicos ya hemos hecho un informe de máximos, pero estamos dispuestos claramente a tratar con el Gobierno de España qué modulación tiene que haber en esas ayudas; seguramente en Noruega, que era el antecedente, no era el mismo nivel de ayudas en la capital que en un pueblo más despoblado, y creo que eso lo lógico es que podamos, con el Gobierno de España, establecer una serie de modulaciones y en eso es en lo que estamos.

-¿No hay ningún riesgo entonces sobre su aplicación?, porque en el debate político se están sembrando ya muchas dudas y preocupaciones.

-No, en absoluto, yo tengo clarísimo los pasos que se han ido dando, y el Gobierno ya lo incorpora en esa disposición adicional de los Presupuestos al contemplar la baja densidad de población para establecer bonificaciones a las empresas en esas ayudas de Estado. Otra cosa es que otros partidos políticos, otras opciones políticas, quieran en este momento apuntarse al tanto. Hay gente que quiere hacer trampas y ahora situarse en el último metro de la carrera para llegar y ponerse la medalla. Ponerse la medalla de proyectos que hemos ido liderando el Partido Socialista es una tendencia histórica, pero yo invito a la gente que haga un repaso de quién ha tenido la iniciativa y el liderazgo de los grandes proyectos de la provincia.

-En año y medio habrá elecciones municipales y autonómicas y seguidamente serán las generales, ¿cómo las va a preparar el PSOE?

-Pues sin parar de trabajar. Precisamente ese plan estratégico del que hablaba lo estamos trabajando desde hace medio año. Yo creo que las elecciones no se ganan los meses anteriores sino durante la legislatura, creo que tenemos que ir con el aval de los objetivos cumplidos, esa es nuestra prioridad, que los compromisos que adquirimos con los y las turolenses hemos sido capaces de cumplirlos; plantear un proyecto de futuro y de esperanza para la provincia de Teruel porque seguimos teniendo ideas que consolidan lo que hay e ideas nuevas, y estar en contacto con el territorio, seguir incorporando, seguir creciendo en representación en nuestra provincia.

Por lo tanto, de cara a las elecciones, confianza en lo hecho, compromiso cumplido, eso es lo que queremos realmente asegurarnos, y ofrecer a la sociedad un proyecto ilusionante, esperanzador, creíble porque tiene el aval del compromiso cumplido, para volver a recabar la confianza de la gente. Esto no es llegar al poder por el poder, sino llegar al poder para volver a comprometernos con los turolenses y mejorar sus expectativas de vida.

-¿Habrá confrontación directa en el debate político con Teruel Existe, o seguirán omitiendo su nombre como hacen ahora cuando hablan de cantonalismos refiriéndose evidentemente a ellos pero sin pronunciar su nombre?

-La confrontación política es lógica, esto es la democracia y por lo tanto tú tienes que contrastar proyectos políticos, prioridades, posicionamientos políticos, en todos los ámbitos de la vida y de las decisiones. Por lo tanto la confrontación política cuando se decide apostar por ser una opción política más tiene que existir, pero con normalidad, con deportividad y asumiendo cada uno los riesgos que de alguna manera tomas cuando decides entrar en el mismo escenario político.

Yo siempre he dicho que tengo respeto máximo a lo que hace Teruel Existe, siempre he dicho que creo que lo honesto hubiese sido que hubiesen renunciado a una marca que es de todos, porque yo tengo un sentimiento de que se han apropiado de algo que me pertenece también y que he construido, y por tanto puede ser un elemento disuasorio y de confusión de la gente. Yo no puedo reconocer que Teruel Existe defienda más a la gente que yo desde el Partido Socialista, y por tanto dentro de esa confesión sincera, honesta y sin ningún ánimo de entrar en polémica, pues entraremos al debate lógico y normal, en el que confrontaremos, diremos qué es lo que hemos aportado cada uno de nosotros al progreso de la provincia de Teruel, y luego la ciudadanía decidirá libremente como no puede ser de otra manera, pero para elegir libremente creo que deberíamos partir todos en igualdad de condiciones.

-Le preocupa que les coman espacio electoral en las municipales y autonómicas, porque en las generales ya ocurrió.

-Me preocupa lo que puedo ser capaz de ofrecer a la sociedad turolense, esa es mi única obsesión, esa es la preocupación de los nuevos dirigentes de la Ejecutiva provincial. Aun con la pandemia no hemos parado de trabajar, y por tanto no me preocupa lo que puedan hacer otros partidos, porque no soy capaz de controlar eso, sino lo que puedo hacer yo y lo que pueda ofrecer yo a la sociedad, esa es la obsesión que tengo como secretaria general y que comparten cada uno de los componentes de la nueva ejecutiva.

-La pandemia está claro que no ha acabado, ¿cómo afrontar el futuro con la incertidumbre que eso provoca todavía?

-Yo creo que la pandemia lo que sí ha puesto de manifiesto es que los servicios públicos funcionan, que la sanidad pública fortalecida funciona, que tenemos también que estar también orgullosos de un sistema de cogobernanza entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas que ha sido exitoso, cuyo ejemplo ha sido la vacunación, y que eso lo tenemos que extrapolar a muchas otras gestiones. Yo sigo apelando a la responsabilidad individual de la gente porque no hay fórmula mejor para evitar ya no solo la propagación sino que el virus sea más virulento, y por tanto yo espero que esto vaya pasando a la historia. Espero que con cierto rigor en el comportamiento individual de cada uno de nosotros y con las prescripciones que nos ha puesto salud pues podamos ir cambiando esta situación.

-Para esta recuperación los fondos europeos van a ser fundamentales. ¿Está la provincia en situación de poder beneficiarse lo más posible de este dinero?

-Teruel encaja como un guante en esta nueva realidad, en esta nueva oportunidad que dibuja Europa y que se canaliza a través del Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas, y creo que francamente vamos a luchar para que Teruel y todo lo que responde a una realidad como la nuestra pueda tener un impacto importante de los fondos europeos.