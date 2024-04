Medio millar de personas aguardan más de seis meses para operarse de cataratas en Alcañiz

Por

La lista de espera quirúrgica ha cerrado marzo en la provincia de Teruel con 719 pacientes con una demora superior a los 180 días, 56 menos que en el mes anterior. Del total, 88 corresponden al Hospital Obispo Polanco y 631 al de Alcañiz, donde hay 501 personas que llevan más de seis meses esperando una operación de cataratas.



En el conjunto de Aragón, la cifra se eleva a 7.752 pacientes, 57 más que en febrero, lo que supone un aumento del 0,7 %. Además de en la provincia de Teruel, la lista de espera quirúrgica se ha reducido en 77 personas en la de Huesca, un 2,1 % hasta los 165 pacientes. La de Zaragoza concentra 6.868. El Gobierno de Aragón precisó que un total de 3.338 pacientes, el 43,05 %, presentan procesos que no requieren hospitalización.



El departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón considera que estas cifras reflejan estabilidad en un mes en el que ha habido varios días festivos con motivo de la Semana Santa, lo que ha reducido la actividad quirúrgica programada. Únicamente han sido laborables 18 días en Zaragoza, donde se añade el puente de la Cincomarzada, y 19 días en el resto de la región.



De las 631 personas que llevan más de seis meses aguardando a ser operadas en el Hospital de Alcañiz, el 80 % (501) corresponden a Oftalmología y todas ellas esperan una operación de cataratas. Son 38 menos que en febrero pero 469 más que en marzo de 2023, cuando sólo eran 32.



De esta forma, el 27 % de las 1.854 personas pendientes desde hace más de seis meses de una intervención de cataratas corresponden al centro hospitalario alcañizano, donde la demora media es de 183 días, 66 más que la media aragonesa.



El Hospital de Alcañiz deriva pacientes para operarse de cataratas al Hospital Nuestra Señora de Gracia. A partir de finales de mes, también lo hará en el Hospital Clínico, según anunciaron fuentes del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.



La otra especialidad que presenta demoras de más de 180 días es Traumatología con 130 pacientes, 4 menos que en febrero pero 108 más que en marzo de 2023. En este caso, la demora media es de 184 días, un día menos que la media aragonesa, pero muy por encima de los 80 de hace un año.



En el resto de especialidades que atiende el Hospital de Alcañiz, la demora media tan solo supera los dos meses en Cirugía General y de Digestivo, en concreto, 71 días. En las que menos se espera es en Ginecología con 29 días, seguida de Dermatología (34), Otorrinolaringología (44) y Urología (55).



En el Hospital Obispo Polanco de Teruel, la lista de espera quirúrgica estructural continúa en descenso y finalizó marzo con tan sólo 88 pacientes con una demora superior a los 180 días, 12 menos que en febrero, aunque todavía son 64 más que hace un año.



En este centro sanitario, la mayor demora también se da actualmente en Oftalmología, que presenta el mayor número de pacientes y tiempo de espera. En total, son 29 las personas que aguardan para operarse desde hace más de seis meses, cuando eran 24 en febrero y 7 hace un año, y la espera media se sitúa en 109 días.



A pesar de estas cifras oficiales, a algunos pacientes de este hospital que están a la espera de operarse desde hace un año se les informa desde la consulta y desde admisión que la demora está en 18 meses.

En Cirugía General y de Digestivo, el número de pacientes que aguardan una intervención desde hace más de medio año son 21, 10 menos que en febrero, y la demora media es de 97 días.



Le siguen Urología, con 15 pacientes y una espera media de 82 días, y Traumatología, con 13 personas y 78 días. En ambos casos, cuentan con 4 pacientes menos en esa situación que en febrero. En Otorrinolaringología son 10 y la espera media de 87 días, mientras que solo hay uno en Ginecología, donde deben aguardar para operarse 53 días.



En febrero no había nadie que llevara más de seis meses esperando a ser intervenido en Urología y en Ginecología, según los datos del Gobierno de Aragón.



La única especialidad abordada en el Hospital Obispo Polanco en la que ningún paciente lleva más de 180 días esperando para ser operado es Dermatología, donde la demora media es de 30 días. Datos regionales

El Ejecutivo autónomo también informó esta semana de que más de 7 de cada 10 pacientes aragoneses que han salido de lista de espera por intervención hasta marzo se han operado en menos de 180 días y casi 5 de cada 10 pacientes se han intervenido en menos de 90 días.



Entre las distintas medidas aplicadas, apuesta por mejorar la programación de las sesiones quirúrgicas en jornada ordinaria de mañana, continuar con la programación en actividad vespertina y aprovechar suelo quirúrgico de otros centros cuando está ocupado el de los hospitales propios del Salud. La demora en consultas externas sube

En el sector sanitario de Teruel, la demora media en la lista de espera para acceder a consultas externas se ha incrementado en marzo respecto al mes anterior en todas las especialidades. Traumatología y Neumología asciende a 316 y 275 días, respectivamente.



En Endocrinología y Nutrición no había demora en febrero y ahora la espera media es de 12 días. Entre las especialidades en las que menos esperan los pacientes para acceder a la primera consulta se encuentran también Cardiología, con 7 días, Ginecología y Obstetricia (14). Con menos de un mes figuran también Urología (21), Otorrinolaringología (26) y Aparato Digestivo (27).



Por el contrario, tras Traumatología y Neumología, el mayor tiempo de espera se da en Neurología, con 110 días.



En el sector sanitario de Alcañiz, tan solo en dos especialidades se han reducido los tiempos en Cardiología y Neurología, hasta los 106 y los 22 días, respectivamente.



En Cirugía Ortopédica y Traumatología, el retraso es de 398 días y en Dermatología de 206. En ambos casos, la demora está muy por encima de la media aragonesa, de 239 y 169 días, respectivamente.