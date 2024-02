Nuevo récord en las listas de espera en Alcañiz, con 629 pacientes con más de seis meses aguardando ser operados

Por

Las demoras quirúrgicas en el Hospital de Alcañiz continúan creciendo, mientras que en el Hospital Obispo Polanco de Teruel se ha estabilizado la lista de espera estructural. Tras superar el pasado diciembre los 500 pacientes con más de 180 días pendientes de una operación, el centro bajoaragonés superó en enero un nuevo récord, con un total de 629 personas en esta situación, lo que supone un 19 % más que el mes anterior, cuadruplicando las cifras de hace un año, cuando eran 135 casos.



Según los últimos datos actualizados por Salud Informa, enero finalizó en el Hospital de Alcañiz con 476 pacientes que llevaban más de seis meses aguardando pasar por el quirófano para una operación de la vista, es decir, 95 más que en diciembre (un 25 % más) y cinco veces más que hace un año, cuando eran 96. Este centro concentra el 21 % de la lista de espera de Oftalmología de Aragón, que tiene 2.243 pacientes, la mayor parte de ellos por cataratas.



Además, la demora media está por encima de la autonómica con 174 días, frente a los 121 de Aragón, o sea, 53 días más. En enero del año pasado la media eran 111 días, lo que supone que ahora se espera dos meses más.



La otra especialidad con más retrasos es Traumatología, con 148 pacientes con más de seis meses pendientes de ser intervenidos, dos más que en diciembre y 110 más que hace un año.



En este caso la demora media es de 160 días, un mes menos que en Aragón, pero 69 días más que en enero de 2023. También había cinco pacientes en lista de espera estructural en el servicio Cirugía General y de Digestivo.



En el resto de especialidades quirúrgicas del centro sanitario bajoaragonés, la demora media está por debajo de los tres meses y es menor que la de la comunidad. Donde menos se espera es en Dermatología (16 días), seguida de Ginecología (20), Urología (48), Otorrinolaringología (56), y Cirugía general (80). Obispo Polanco

La lista de espera quirúrgica estructural se ha estabilizado en el Hospital Obispo Polanco, que finalizó en enero con 111 pacientes, los mismos que en diciembre. Además, son solamente cinco más que hace un año, un 4,71% más.



En el hospital de la capital, las mayores demoras se registran en Cirugía General, con 30 pacientes (cinco más que hace un mes, pero 22 menos que en enero de 2023) y en Oftalmología, con 29 (diez más que en diciembre y siete más que hace un año).



Urología se mantuvo con los mismos 25 casos con más de 180 días de espera que en diciembre ; mientras que en Traumatología se pasó en este último mes de 34 a 22 pacientes (doce menos).También llevaban más de seis meses pendientes de entrar a quirófano cuatro pacientes de Otorrinolaringología y uno de Dermatología.



La mayor demora media se registró en esta última especialidad con 168 días, lo que supone casi cuatro meses más que en Aragón.



En el resto de especialidades, en el Obispo Polanco la demora media está por debajo de la de Aragón, aunque cinco de las siete especialidades superan los tres meses: Dermatología (168), Oftalmología (106), Cirugía General y Otorrino (100 cada una) y Urología (92). Las que menos retrasos registran son Traumatología son 82 días y Ginecología, 50.



En Aragón, enero terminó con 8.397 personas pendientes de una operación en los hospitales públicos desde hace más de 180 días. Con respecto al mes anterior, hubo un aumento de 432 pacientes, un 5,42 % más.



Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón se indicó que la demora quirúrgica se incrementa habitualmente en enero a causa de las fiestas navideñas. En enero de 2022, comenzó el año con 8.935 pacientes en lista de espera estructural, 822 pacientes más que en diciembre de 2021. En 2023, había 6.429, un 30 % menos que ahora. “El nuevo Gobierno, no obstante, ha detectado a su llegada unos mil pacientes no incluidos en 2023 que sí estaban esperando a ser operados”, señaló Sanidad.



El aumento de la demora quirúrgica responde también al incremento de la actividad en consultas externas estos últimos meses: se ve a más pacientes y se indican más operaciones. El incremento de actividad de consultas permite detectar de manera precoz la patología, algo especialmente importante en los casos graves, como las neoplasias. Esto se refleja en que los pacientes incluidos para ser operados en enero de 2024 han sido un 11,57 % más que en enero de 2023.



El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, detalló este viernes que no solo hay más actividad en consultas, sino que también ha incrementado la actividad quirúrgica respecto al año anterior. Las intervenciones realizadas en enero de 2024 respecto a enero de 2023 han aumentado tanto en jornada ordinaria, un 6,62%, como en autoconcierto (jornadas vespertinas y sábados), un 10,57%.



Por centros, tres hospitales concentran el 80,71 % de los pacientes con demora estructural de más de 180 días: el Miguel Servet (2.595 pacientes), el Clínico Universitario Lozano Blesa (2.716 pacientes) y Nuestra Señora de Gracia (1.466 pacientes).



Por especialidades, casi el 78% de pacientes con más de seis meses de espera se concentra en Oftalmología (2.243 pacientes, de ellos, 1.934 son cataratas, el 86,22%), Traumatología (2.658 pacientes), Cirugía General y Digestiva (1.020 pacientes) y Neurocirugía (620 pacientes). Aumentan las demoras en consultas externas

En el sector sanitario de Teruel la demora media para la primera consulta con el médico especialista se ha incrementado en el último año en seis de los doce unidades asistenciales y en tres supera la de Aragón, según las listas de espera con datos a 31 de enero.



Donde más han aumentado los retrasos ha sido en Neumología donde la demora media es de 248 días (más de ocho meses), mientras que en enero de 2023 eran solo 53 días, por lo que ahora se tardan seis meses y medio más que hace un año y son dos meses más que en el conjunto de Aragón. En Dermatología es donde más se espera, con 288 días, cuatro meses más que en la comunidad y tres más que lo que había que esperar hace un año.



En Oftalmología se ha pasado de 19 a 66 días (47 días más) y en Neurología, de 44 a 86 días (42 más).



También se espera más en Cirugía General y Digestiva, trece días más con una demora media de 40 días y en Traumatología, cuatro días más, con una espera media de 52 días. Además de en Neumología y Dermatología, los turolenses esperan más que los aragoneses para la consulta de Neurología, con ocho días más de demora media.



En el sector de Alcañiz la evolución ha sido mejor, con solo dos especialidades con más retrasos este enero que en el de 2023: Urología con 32 días más, aunque tan solo se espera 43 días; y Neumología, donde son 18 días, mientras que hace un año no se esperaba.



Los descensos más significativos se dan en Oftalmología, donde ahora solo son 10 días, frente a los 218 de hace un año y en Cardiología que se ha pasado de 330 días a 126, es decir, siete meses menos.



Donde más esperan los bajoaragoneses es para la consulta con el traumatólogo, se supera el año (379 días de demora media), es decir, cinco meses más que en el conjunto de Aragón. A pesar de ello, son 103 días menos que en enero de 2023. La segunda especialidad con más retrasos es Dermatología, con 215 días de demora media (más de siete meses) y 54 días más que en la media aragonesa.