Nuria Ros, vicesecretaria de Cámara Teruel: "Quiero ampliar las áreas estratégicas en las que trabaja la Cámara desde hace tiempo"

Nuria Ros Navarro ha sido nombrada vicesecretaria general de Cámara de Teruel, en la que trabaja desde 2010 como técnica en el departamento de Comercio y Desarrollo Territorial tras licenciarse en Administración y Dirección de Empresas. Ha compatibilizado además este empleo con la gerencia de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Servicios de Teruel (Aces Teruel).

Además de apoyar en la gestión y organización de la institución cameral al secretario general, Santiago Ligros, desde su nueva responsabilidad, le gustaría sumar a las líneas estratégicas de actuación como son el turismo, el fomento empresarial y la internacionalización, otras nuevas relacionadas con el turismo, la despoblación, la sostenibilidad, el acceso a fondos europeos y el incremento de la financiación propia.

-¿A qué obedece la creación de una vicesecretaría general en la Cámara?

-A finales de 2023 surge la oportunidad de crear esta nueva categoría ante el incremento de volumen, tanto de proyectos como de personas en el equipo en lo que denominamos el proyecto Cámara.

­¿Qué supone para usted este nuevo cargo y cuál va a ser su labor fundamental?

-Viene a ser por definición el apoyo a las labores del secretario general, Santiago Ligros, en aquello que considere necesario. Cuando me lo propusieron, lo asumí como un reto y una oportunidad de crecimiento profesional. Creo que el presidente, Antonio Santa Isabel, y el secretario esperan de mí la entrega y compromiso que me caracteriza y que intento transmitir en todo lo que hago.

-¿Va a compatibilizar la vicesecretaría con su trabajo en el departamento de Comercio y Desarrollo Territorial?

-Es un doble reto. De momento, lo voy a compatibilizar con todo lo que hago en materia de comercio. Como parto de la base técnica, me gustaría destacar que la clave de cualquier empresa son las personas y tengo un equipo de compañeros que, aparte de buenas personas, son la clave del buen funcionamiento de la Cámara. En todo lo que pueda, me focalizaré en las personas que forman parte del equipo.

Desarrollo Territorial

-¿Qué áreas le gustaría potenciar?

-Aparte de esa ayuda en la gestión y en la organización general de la Cámara, quiero potenciar las áreas en las que ya estamos trabajando muy bien desde hace tiempo. Esta son la de Comercio y Desarrollo Territorial a la que yo me he dedicado; la de Desarrollo y Fomento Empresarial, que incluye el asesoramiento a emprendedores que quieren iniciar una actividad desde cero, de los trámites que tienen que llevar a cabo y el apoyo a la industria; y la Internacionalización de las empresas como algo exclusivo de la Cámara. A estas se suma reforzar la digitalización, la presencia en eventos y ferias y el Club Cámara, que es una fuente de financiación. Pero además, me gustaría ampliar las líneas de negocio y actividad.

-¿En qué ámbitos o sectores les gustaría hacerlo?

-Como punto de partida, las áreas estratégicas en las que me gustaría empezar a trabajar como Cámara de Teruel son el turismo, la sostenibilidad, la despoblación, los programas europeos y la generación de nuevos ingresos.

-¿Cuál es su propuesta en el sector turístico, cuyas competencias además están tan repartidas entre las diferentes administraciones?

-En el sector turístico, falta una propuesta común ambiciosa. La Cámara ha participado en los Planes Estratégicos del turismo y en análisis de mercado. Pero para nosotros es también un área a explorar, en la que tenemos muchas capacidades para poder trabajar porque es un tema transversal a muchas cosas que ya hacemos. En paralelo, llevamos mucho tiempo trabajando de manera estrecha con el sector agroalimentario, que está muy ligado al turismo porque la gente se mueve por la gastronomía. En este ámbito, trabajamos junto a la Diputación de Teruel para realizar acciones conjuntas que beneficien al sector agroalimentario y al turismo. Algunos multiservicios ofrecen también alojamiento e información turística. Y también contamos, por ejemplo, con un proyecto de ciclismo sostenible por toda la provincia, que está pendiente de materializar.

-También la sostenibilidad es un tema transversal...

-Ahora es un tema en auge, requerido en todos los fondos que llegan. Lo queremos ligar a las comunidades energéticas porque tenemos ejemplos en otras cámaras territoriales de España que ya lo están implantando. Tenemos que aprovechar la red cameral nacional para hacer un intercambio de conocimientos y aplicar lo que podamos.

Programas europeos

-¿Continuará la Cámara sumándose a programas europeos?

-Aunque es cierto que hemos trabajado en ellos, como Sarure y Erasmus+, tenemos potencial para seguir apostando por esa línea, que es una buena fuente de trabajo y de financiación. En estos momentos, los programas europeos dependen de Comercio y Desarrollo Territorial, pero me gustaría crear un departamento específico para darle fuerza y buscar más fondos.

-¿De qué forma quiere ligar la actividad cameral a la despoblación?

-La despoblación está en boca de muchos pero nosotros llevamos trabajando con el programa de Multiservicios desde 2003, llevamos más de 20 años con la marca, y va muy vinculado a la despoblación. Tenemos que abrir nuevas vías de negocio y de actividad en ese ámbito. El departamento de Desarrollo Territorial y Despoblación del Gobierno de Aragón ha anunciado que habrá fondos y tenemos que saber encajar nuestro proyecto ahí porque realmente que es una de las soluciones a la despoblación.

-Además de fondos europeos, ¿qué otros ingresos espera añadir?

-La Cámara tiene una alta dependencia de fondos públicos y me gustaría trabajar en la vía de la financiación privada, que se puede conseguir a través del alquiler de los espacios disponibles y la formación privada. Antes de la pandemia se hacían muchos más cursos privados especializados y ahora hay un océano de charlas y talleres gratuitos pero no formaciones potentes para mandos intermedios y altos, que requieren matrícula y generan ingresos.

-¿Mantienen la financiación con el Gobierno de Aragón?

-Los planes camerales de competitividad en comercio, fomento empresarial e internacionalización los firmamos anualmente con el Gobierno de Aragón, lo que nos permite cada año tener unas líneas de trabajo para asesorar a las empresas de manera gratuita financiada por el Ejecutivo autónomo. Pero me gustaría contar con un Plan de competitividad empresarial del turismo que nos permitiera hacer una mayor difusión, participar en ferias y asesorar de manera específica a establecimientos turísticos. De esta forma, la Cámara podría ampliar su organigrama y las áreas de trabajo con un equipo dedicado en exclusiva al turismo.

Reivindicación

-La Cámara siempre ha tenido además un papel reivindicativo...

-Como agente social, mantenemos las demandas históricas: la lucha por las infraestructuras para Teruel, el apoyo público al desarrollo de la provincia a través del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) y la ampliación de las ayudas al funcionamiento. En esa guerra estamos y vamos a seguir estando.

-Son objetivos ambiciosos. ¿Podrá compatibilizar el cargo con la gerencia de Aces Teruel?

-Mi lema es en lo que me meto, me comprometo. En 2010 comencé a trabajar como gerente en la Asociación de Comercio de San León, que cuatro años más tarde se convirtió en Aces Teruel. Ahora cuento con una compañera y me gustaría darle el relevo en las mejores condiciones, una vez que cerremos las cuentas y se celebre la asamblea general. La experiencia y la relación mediática e institucional que he conseguido con Aces Teruel ha facilitado mi candidatura como vicesecretaria de la Cámara.