Pedro Sánchez destaca que el lanzamiento del Miura 1 sitúa a España “en la vanguardia espacial”

Por

El lanzamiento del cohete de PLD Space generó este sábado un aluvión de felicitaciones a nivel nacional, autonómico y local. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, celebró que el lanzamiento del Miura 1, el “primer cohete 100 % tecnología española”, hubiera sido un éxito y un hito que “posiciona a España a la vanguardia del transporte espacial”. Así lo dijo Sánchez en un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, en el que felicitó a PLD Space por “contribuir a construir la mejor España”.



La ministra de Ciencia e Innovación en funciones, Diana Morant, expresó el “orgullo” del Gobierno por el éxito del lanzamiento del cohete Miura 1 y aseguró que se trata de “un sueño de país”.



Lo hizo desde la base militar de Médano del Loro, en Moguer (Huelva), donde felicitó a todo el equipo por el “sueño que estoy segura que tienen ellos desde hace doce años que empezaron esta trayectoria empresarial, pero un sueño que ya se ha convertido en un sueño de país”.



“Sería difícil encontrar las palabras que resumieran todas las emociones que estoy viviendo yo y las que han vivido ellos esta madrugada, pero sin duda quizás la palabra sería orgullo”, indicó la ministra, que destacó ese orgullo “por nuestro talento, por el país que

tenemos, por nuestra juventud, por la gente que a pesar de las dificultades que ha habido en todo este tiempo para llevar adelante un proyecto de esta envergadura, ha persistido”.



Morant destacó que el Gobierno español “ha podido acompañar también a PLD en este trayecto”, con programas “que invierten en las empresas cuando son directamente una idea, solamente una idea, que apoyan a las empresas cuando ya están en esa fase de desarrollo en la que necesitan inversores y no encuentran a quién llamar a la puerta”.



“Creo que es una de las primeras misiones del mundo que en la primera misión han conseguido completar todos los objetivos que tenía el proyecto”, subrayó Morant, que confió en que “los ciudadanos y las ciudadanas, los españoles y las españolas”, se den cuenta “de la envergadura que tiene lo que estamos diciendo”.



“Estamos hablando de ponernos en el top de los cinco países del mundo que han conseguido hacer esto, y también de futuro, porque no nos quedamos aquí”, reseñó la ministra que añadió que se trabaja por “posicionarnos, a ser posible, los primeros de Europa en tener un lanzador también de satélites”.



El banco de pruebas de este cohete está en el Aeropuerto de Teruel y su director, Alejandro Ibrahim, destacó el importante papel de la infraestructura desde sus inicios y aseguró que el germen del proyecto.

Ibrahim recordó cuando Raúl Torres y Raúl Verdú que acababan de terminar la carrera, llegaron al Aeropuerto de Teruel a contar que iban a hacer un cohete y necesitan un banco de pruebas y en otros lugares no habrán logrado que les autorizaran esa labor.



“Este éxito no hubiera sido posible sin la instalación de Teruel porque esta tecnología necesita hacer pruebas, no se puede lanzar si no lo testeas”, explicó el director del Aeropuerto de Teruel quien detalló que se han desarrollado más de 200 pruebas.



Asimismo, Ibrahim recordó que se va a continuar con la colaboración ya que se ha aprobado una ampliación de espacio para la compañía.



La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, también mostró su satisfacción por este éxito de PLD Space que aseguró es “también un éxito para Teruel porque los motores se prueban en nuestro aeropuerto”.



Buj dio la enhorabuena al joven equipo ilicitano y recordó que cuando les presentaron su iniciativa era un proyecto totalmente novedoso y aseguró que desde el Ayuntamiento lo apoyaron “en todo momento”. “Creímos en él y hoy se convierte en una realidad y en un éxito también para todos los turolenses”, insistió.



Para la alcaldesa, el éxito del lanzamiento va a suponer “que el proyecto siga creciendo” y en el futuro permitirá nuevas inversiones en el Aeropuerto de Teruel, “facilitando además el trabajo de alta cualificación”.



Desde el Gobierno de Aragón, el director general de Transportes, Miguel Ángel Anía, resaltó el respaldo que se va a mantener para esta iniciativa.



“Desde la Consejería de Fomento vamos a apoyar todo lo que esté en nuestra mano para que estos desarrollos se puedan llevar a cabo y coloquen a Aragón, a Teruel y a España en la punta de lanza de la tecnología europea en materia aeroespacial”, afirmó. Anía indicó que seguirán ampliando las instalaciones de PLP en el Aeropuerto “para poder continuar desarrollando las tecnologías aeroespaciales españolas en Teruel”.



El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, aseguró que el lanzamiento al espacio del cohete Miura 1, diseñado y construido por los ilicitanos PLD Space, es “un hito histórico” que posiciona a la Comunitat Valenciana en la carrera aeroespacial.

Mazón dijo sentirse “muy orgulloso” de la compañía y avanzó que impulsará desde la Conselleria de Innovación “una política expresa para el sector aeroespacial, muy expresamente para Alicante, pero también para la Comunitat”.



Por su parte, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, en redes sociales, consideró un orgullo que Andalucía “haya sido escenario de la hazaña histórica del Miura 1”, que sitúa a España entre los diez países con acceso al espacio. “Misión cumplida”, afirmó.