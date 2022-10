Pérez Calvo (Cs) sobre las ayudas a Teruel: "Ya está bien de penalizar a los autónomos"

El líder de Cs y portavoz en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha definido de “barbaridad” que el plan de ayudas a empresas de Teruel no llegue a los autónomos. “Ya está bien de penalizar a los autónomos, con la excusa de un régimen propio, basado en una tiranía fiscal. Si a los autónomos no les va bien, a la economía no le va bien”, ha indicado tras recordar las palabras de la ministra Ribera, especialista en incumplimiento de plazos, quien ha afirmado que no pasa nada porque este plan no se apruebe en Consejo de Ministros porque tendrá carácter retroactivo, además de que lo ha calificado de “indefinido”. “¿Qué significa eso?. ¿Hay previsto un acuerdo ente todas las formaciones políticas para que de manera progresiva y durante los próximo 20 o 30 años haya una partida? O se refiere a lo que le queda de vida al Gobierno de Sánchez?”.

En rueda de prensa, Pérez Calvo ha señalado que “dejar fuera a los autónomos demuestra que el Ejecutivo central tiene un desconocimiento total y absoluto de la España rural, más que de la despoblada”.



Según el parlamentario liberal, “los autónomos son los que insuflan oxígeno a esos municipios de menos de mil habitantes, por lo que es descabellado dejarlos fuera. No basta con que el presidente Lambán diga que se va a exigir que el plan llegue a otras comarcas. Hace falta más. Debe llegar a los autónomos y tiene que bonificar no solo las cotizaciones a la Seguridad Social, sino también al conjunto de los costes laborales, a los salarios.



Además, también es necesaria la bonificación máxima del 20% por la creación de empleo indefinido, que debe superar a los municipios de más de mil habitantes. “Se vuelve a demostrar un desconocimiento total del medio rural. Hay municipios de más de mil habitantes que tienen dificultad para atraer y asentar población, y hay que actuar”.

Situación

Por ello y ante esta situación, la formación liberal ha registrado las peticiones de comparecencia de las consejeras de Economía y Presidencia, además de registrar una Proposición no de Ley que permitirá abrir el debate parlamentario, y conocer si “este plan tiene vida y chispa, o es agua estancada”. “Es preciso saber si se trata de una herramienta electoral, que tanto PSOE y Teruel Existe que se disputan paternidad, y si lo único que se pretende es echar hilo a la cometa y disponer de munición de cara a mayo”, ha subrayado.

“Este plan tiene muchas lagunas, muchas trampas, y más incertidumbres que certezas. Seguimos sin disponer de la letra pequeña sobre plazos y fechas de ejecución que se dan con cuentagotas”, ha matizado.

Ante estas carencias y en cuanto al próximo Presupuesto de Aragón, Pérez Calvo ha exigido a Lambán corregir y aumentar algunas de las carencias en los planes de ayuda para potenciar e intensificar actuaciones que frenen el fenómeno de la despoblación. “Estaremos vigilantes no solo con el Gobierno de Sánchez sino también, con el de Lambán. Se tiene que ser valiente para que las bonificaciones lleguen a los autónomos y a los municipios de más de mil habitantes, además de alcanzar todos los costes laborales. ha reiterado.