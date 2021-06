Pérez dice que defenderán que los Equipos de Rescate en Montaña de la Guardia Civil "se queden donde están"

Por

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, dijo ayer en las Cortes de Aragón que defenderán que los EREIM de la Guardia Civil “se queden donde están”, pero pidió prudencia porque todavía no ha habido un pronunciamiento oficial sobre esa cuestión. Pérez se expresó así en respuesta a la interpelación que le hizo en el pleno de las Cortes de Aragón el diputado del PP, José Antonio Lagüens, sobre seguridad.



En su respuesta la consejera dijo que la seguridad rural era un activo más para el Ejecutivo aragonés al nivel de la educación, la sanidad y los servicios sociales, y durante su interevención anunció que presentará antes de que finalice el mes el proyecto de ley de Emergencias.



Lagüens interpeló a la consejera sobre la seguridad ciudadana, poniendo énfasis en el medio rural, y haciendo alusión a los anuncios sobre la desaparición de algunos Equipos de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de la Guardia Civil, después de que recientemente se conociese un informe de la benemérita en el que se plantean los posibles cierres de los de Tarazona y Panticosa, mientras que el de Mora de Rubielos podría ser trasladado a Teruel capital.



Tras conocerse estas informaciones, y la denuncia que hizo la AEGC rechazando estas posibilidades, la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, ya se pronunció en el sentido de que era solo un estudio y no había nada decidido. Al plantear esta cuestión Lagüens durante la interpelación sobre seguridad ciudadana, Pérez dijo en referencia a la eliminación o concentración de distintas unidades de la Guardia Civil en materia de emergencia y rescate de montaña, que desde el Ejecutivo aragonés iban a “defender que se queden donde están”.



Pidió igualmente al parlamentario que “ante informaciones que no están ratificadas por el órgano del que dependen tenemos que ser prudentes, y creo que en el Parlamento, más”. Insistió en este sentido en ser prudente, si bien dijo que el Ejecutivo era partidario de que tuviesen continuidad esas unidades de rescate “que tan necesarias son en el lugar donde se produce el peligro o la emergencia”.

Seguridad en el medio rural

Territorio seguro La consejera hizo una defensa de la seguridad en el medio rural y pidió que no se dé una falsa imagen de Aragón como territorio inseguro porque las estadísticas dicen todo lo contrario.



“Aragón es una tierra segura, y eso debemos compartirlo porque flaco favor haríamos diciendo lo contrario y trasladando una imagen que no se ajusta en absoluto a la realidad”, advirtió.



Dijo en este sentido que para el Gobierno de Aragón “la seguridad ciudadana, tanto en el ámbito rural como en el urbano constituye un activo al mismo nivel que lo constituye la educación, la sanidad, los servicios sociales o la atención a nuestros dependientes, es decir, es una parte más del estado de bienestar que garantiza la calidad de vida de los ciudadanos independientemente de dónde decidan vivir”. Insistió en que es “una de las piedras angulares” para avanzar en la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida.



Apuntó en este sentido que si en el año 2010 se registraban en la comunidad 51.000 infracciones penales, en el 2019 fueron 42.500 y el pasado año 36.442, una buena señal “que indica la seguridad de nuestra comunidad autónoma al estar diez puntos por debajo de la criminalidad de la media nacional”. Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

La consejera replicó a las críticas que el parlamentario del PP le hizo sobre las dotaciones de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Aragón, recordándole las políticas llevadas a cabo en ese sentido por el Gobierno de Mariano Rajoy y que supusieron la pérdida de numerosos efectivos.



Pérez recordó que durante la gestión del PP se eliminaron 12.000 plazas en España de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, “y eso son guardias civiles y policías nacionales que están en las ciudades y en el medio rural de nuestra comunidad autónoma”, cuando desde que gobierna Pedro Sánchez se han incrementado en la Comunidad Autónoma las plantillas en un 2% en ambos casos.



Reconoció que “seguramente no es suficiente y hay que avanzar”, pero pidió al diputado del PP que asumiesen “el resultado de sus decisiones y de su gestión política”.



Reconoció que “es pasado” y que al PP no le interesa “recordar que nosotros recordemos lo que hacen, porque efectivamente es ponerles el espejo y a ustedes no les interesa” porque “se avergüenzan, pero cuando están en el gobierno desde luego toman otras decisiones y tendrán que acarrear con las consecuencias de sus propias decisiones”.



Lagüens reconoció que la seguridad ciudadana es un servicio básico, como la sanidad, y que contribuye a la lucha contra la despoblación, siendo “una gran responsabilidad” del Departamento de Presidencia, aunque las competencias sean del Estado. Por otra parte preguntó a la consejera en qué situación está el proyecto de creación de la Academia Aragonesa de Policías Locales y la anunciada Ley de Coordinación de Emergencias.