Pobo reclama a Ribera en el Senado la firma del Convenio de Transición Justa

La senadora del PP por Teruel, Carmen Pobo, reclamó este marte en la Cámara Alta a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, que se firme sin mayor dilación el Convenio de Transición Justa de Andorra y que no siga mintiendo a los turolenses. Ribera siguió sin dar fechas sobre la firma e insistió en que se está trabajando para que el convenio sea un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas y replicó a la parlamentaria popular que fue el PP quien estuvo mintiendo hasta 2018 cuando llegaron los socialistas al Gobierno.

El Convenio de Transición Justa de Andorra volvió a protagonizar ayer un debate en las Cortes Generales durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, pero sin que se aclarara cuándo se va a firmar porque la ministra no lo dijo.

Carmen Pobo exigió a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que firme el Convenio de Transición Justa. “¿Va a firmar, sí o no? Sea clara y valiente y comprométase con una fecha”, le reprochó la parlamentaria popular.

Al inicio de su intervención, la senadora popular recordó a la vicepresidenta tercera todos sus “incumplimientos” desde que anunció el cierre de la central térmica, al tiempo que resaltó que “se comprometió con los andorranos a firmar un Convenio de Transición Justa y a generar alternativas laborales para evitar el éxodo rural y activar las economías locales”.

Pasar el tiempo

“Mientras usted deja pasar el tiempo la realidad de Andorra y la Comarca es de frustración, engaño, escepticismo, desencanto, desconfianza y tomadura de pelo”, le espetó con contundencia a Ribera, tras lo cual aseguró que “en Teruel seremos pocos, pero no tontos, no nos engañe más”.

Además, Pobo advirtió a Ribera que “la gente se ha tenido que ir a buscar trabajo a otros pueblos y que no se han respetado los salarios ni categorías de los trabajadores que se quedaron para el desmantelamiento de la Central Térmica”.

La senadora recordó que el mes pasado el presidente de Aragón, Javier Lambán, junto al alcalde de Andorra, las confederaciones de empresarios, sindicatos y partidos políticos, “le pedimos una vez más que firme el Convenio que nos prometió. ¿Quién más se lo tiene que pedir? ¿Acaso Sánchez? No, porque miente más que usted”, denunció.

“Se le pidió un plan de choque hasta que pudiese hacerse una transición justa pero no ha existido, se le pidió mantener la central e ir avanzando en la reindustrialización y transición para no llegar a esta situación y oídos sordos”, reprobó a Ribera. “Entre no firmar el convenio y no poner en marcha las ayudas del 20% de bonificaciones de los costes laborales a las empresas, se está luciendo”, destacó la senadora popular, según informó el partido en un comunicado.

Pobo recordó que “todo han sido largas” a las preguntas sobre la implantación de empresas en la zona, y puso de manifiesto que en el año 2019 Andorra ocupaba el número uno en el ranking de renta bruta y tenía la renta per cápita más alta de la provincia de Teruel.

Reproches

Por su parte, la vicepresidenta tercera reprochó a la senadora que cuando gobernó el Partido Popular “no hicieron caso” a las comarcas afectadas por la situación de las centrales térmicas y la minería del carbón, y además “mintieron” diciendo que las mantendrían incluso por encima de la legislación europea.

Ribera aseguró que siente la preocupación de la gente y que se ha dedicado a trabajar en ello. Apuntó que sin haber firmado todavía el convenio había “64 proyectos identificados, más de 34 millones de euros ya atribuidos a distintas iniciativas públicas y privadas” tanto del Instituto de Transición Justa como del IDAE y el Ministerio de Industria con proyectos industriales y del sector primario, además de la actividad de restauración.

En respuesta a las críticas de Pobo, la ministra consideró que el convenio pasará a la historia como un “ejemplo” de lo que hay que hacer escuchando a la gente sobre el terreno. “Eso es lo que quedará en la memoria frente al olvido y la mentira del Partido Popular hasta el año 2018”, concluyó Ribera.