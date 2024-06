Presentado el Escenario Torico 2024 con conciertos a partir de este viernes

Por

Los conciertos del Escenario Torico 2024 arrancarán el 28 de junio con la actuación del grupo BureArte a partir de las 23 horas . Nacido en Teruel y f undado por personas de reconocida trayectoria en el folklore que trabajan por la cultura tradicional desde 1975 como respuesta a la inquietud de un grupo de amigos, con amplia trayectoria en la difusión de la música popular y de raíz. No es un grupo de folklore a uso tradicional, sino también de fusión y experimental.



El sábado 29 de junio a las 22, 30 horas , la plaza del Torico acogerá un concierto de bandas de música. En concreto, actuarán la Agrupación Musical La Muela del Corral de Almaguer (Toledo) y la Banda de Múesica Santa Cecilia de Teruel.



El domingo 30 de junio a las 19 horas , actuación de Yo tuve un conjunto, que reunirá en el mismo escenario a bandas turolenses de los 60 y los 70. A ctuarán Chakal, Oldies, Tronwel´s, Centauros y otros artistas invitados.



El lunes 1 de julio, a partir de las 22 horas , la plaza del Torico se convertirá en el epicentro del rock and roll más genuino de la mano de Juan Pablo Ordúñez, más conocido como 'El Pirata', icónico locutor y presentador del programa despertador El Pirata y su banda en Rock FM, emisora del grupo COPE.



El martes 2 de julio , concierto del músico turolense. Vizca í no Reyes, un músico y cantante de 19 años que desde pequeño ha estado vinculado a la música. Actualmente estudia en el Conservatorio Superior de Música y cuenta con más de 60.000 reproducciones en los videoclips publicados en su canal de YouTube. Todas sus canciones suelen tener letras muy profundas que tratan de amor y desamor. Su gran sueño es poder llegar a vivir de la música como cantante, lo que está más cerca después de que este mismo viernes 21 de Junio de 2024 estrenase su primer disco.



El miércoles 3 de julio , vuelve la Clásica fiesta ochentera de Los 40 Classic a la plaza del Torico. Los dj’s de Los 40 Classic, Jorge Sánchez y Juan Borrás pincharán con su estilo único los temas más aclamados de los 80 hasta los 2000 desde las 11 de la noche hasta la una. Los turolenses podrán disfrutar de un espectáculo musical de primer nivel con una fiesta que viaja por toda España y que vuelve a Teruel después del éxito cosechado el año pasado.



El jueves 4 de julio, a las 21 horas , Jadey en concierto. Una actuación que viene de la mano de Europa FM. Jadey, es un cantante zaragozano de 26 años que se ha dado a conocer entre el público gracias a sus conciertos de versiones en el paseo de la Independencia de Zaragoza. La vía pública ha sido para este joven artista el mejor escaparate y el trampolín que le ha permitido poder vivir de la música