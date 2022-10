Sánchez no despeja las dudas sobre la aplicación final de las ayudas al funcionamiento en Teruel, Soria y Cuenca

Por

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió ayer en el Senado que se reconozca la importancia de haber aprobado las ayudas al funcionamiento para las empresas de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria por su baja densidad demográfica, sin avanzar más sobre los detalles de su aplicación ni si eran “insuficientes” como le planteó la senadora de Teruel Existe, Beatriz Martín.



Sánchez se pronunció al respecto durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara Alta para informar del alcance de las medidas económicas y fiscales adoptadas por el Ejecutivo, en la que pidió evitar la “dialéctica del agravio comparativo” y evitar desarrollar una cultura de la “victimización” que en su opinión “no obedece a la realidad”.



La intervención de Sánchez para responder a la senadora de Teruel Existe se esperaba con expectación ante las polémicas surgidas por la forma como se van a aplicar las ayudas al funcionamiento, aprobadas por el Gobierno tal como adelantó la semana pasada el propio presidente en el Congreso, pero sin la máxima intensidad que permite la Comisión Europea; y el malestar generado por los criterios excluyentes para ubicar la futura sede de la Agencia Espacial Española, requisitos que el presidente defendió que eran “transparentes”.



El Consejo de Ministros no aprobó este martes todavía el real decreto que deberá regular las ayudas de funcionamiento con la intensidad anunciada la semana pasada, y Sánchez tampoco avanzó más en respuesta a la senadora de Teruel Existe, que advirtió que si el Gobierno “no apuesta por los máximos que respalda la Unión Europea, será un canto al sol”. Martín agradeció al presidente que por fin se hubiesen desbloqueado y puesto en marcha las ayudas de funcionamiento, pero le pidió no jugar con los turolenses porque la propuesta era “insuficiente”.



Argumentó que no podía haber “tanta diferencia” en el apoyo a las empresas al valorar solo los nuevos empleos y “dejando de lado a los autónomos”. La parlamentaria turolense pidió también a Sánchez que recapaciten sobre la orden que regula la elección de la sede de la Agencia Espacial porque hay condiciones “imposibles de cumplir” no solo para Teruel sino para toda la España vaciada al carecer de infraestructuras que le ha negado el propio Estado, y reclamó que se mejoren las inversiones en estos territorios. En el caso concreto de Teruel, manifestó que veían “poca intensidad” a la hora de dar un empuje definitivo al acuerdo de investidura.