El Gobierno de Aragón estudia si hay un "resquicio" para ampliar las ayudas al funcionamiento de Teruel a comarcas de otras provincias limítrofes

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado este martes que puede haber "algún resquicio legal", que estudia su Ejecutivo, para que se puedan ampliar las ayudas al funcionamiento de las empresas reconocidas a las provincias de Teruel, Soria y Cuenca a comarcas de otras provincias limítrofes.



En el caso de Aragón, sería buena parte del territorio de la provincia de Zaragoza, de comarcas limítrofes con Teruel y con Soria, ha dicho Lambán, y se reclamarán si existe respaldo legal para hacerlo.



El PP reivindicó la extensión de estas ayudas a las comarcas zaragozanas que cumplen los requisitos de baja densidad de población, tener menos de 12,5 habitante por kilómetro cuadrado, como son Campo de Daroca y Campo de Belchite, Aranda y Ribera Baja, además de que las bonificaciones lleguen al máximo y también a los autónomos.



En declaraciones a los medios tras visitar las obras de ampliación de las instalaciones de Inditex en Plaza, Lambán ha reconocido en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la sensibilidad que ha tenido con la provincia de Teruel, Soria y Cuenca y ha hecho hincapié en que este "indiscutible éxito" se debe atribuir a la colaboración de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha desde hace años en materia de despoblación.



Lambán ha insistido en que la despoblación no se combate con grandes estrategias, sino con medidas puntales como esta, que en su día "adivinó el Gobierno de Aragón leyendo la letra pequeña de unas normas europeas", y aunque le gustaría que se pudieran ampliar, de momento ha de atenerse a lo que Europa permite.



Por otra parte, el presidente se ha referido a lo asignado a Aragón en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y ha enfatizado que "lo que esperaba que estuviera, está", aunque siempre le gustaría que hubiera más dinero para las inversiones de la Comunidad y, si se puede, "pelearemos -ha remarcado- por alguna asignación nueva o algún detalle puntual que podría mejorarlos".



Además ha apuntado, respecto de las esperas en la atención de más de 20 días en los centros de Atención, ha asegurado que se están tomando medidas y que dentro de pocos días se podrá dar "alguna buena noticia" sobre la reducción sustancial de listas de espera, no sólo quirúrgicas, también en los centros de salud, que tienen su origen en la "dificultad gravísima" de la falta de profesionales de la sanidad y que requiere dedicar muchos esfuerzos en los próximos años.



En todo caso, ha asegurado que desde el Departamento de Sanidad se hacen esfuerzos "ímprobos" para aliviar listas de espera y la falta de profesionales, y es de temer que en los próximos años, por las jubilaciones, el problema se acreciente, de ahí su propuesta de liderar desde Aragón con otras comunidades la puesta en marcha de medidas definitivas que los resuelvan.



En cuanto a los incumplimientos de los acuerdos del Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno de Aragón en materia urbanística, en concreto para habilitar viviendas de alquiler para jóvenes, ha asegurado que el Gobierno de Aragón utilizará los instrumentos legales a su alcance para activar inversiones y agilizar al máximo las obras, y eso no supone necesariamente recurrir a los tribunales. "Si podemos evitarlo, lo evitaremos", ha subrayado. EFE

