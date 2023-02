Siete turolenses del medio rural hablan del suicidio en un vídeo de la DPT para prevenirlo

Ahora sí se habla de suicidio. Así lo han demostrado siete jóvenes turolenses en el vídeo elaborado por la Diputación de Teruel y las asociaciones Psicara y Asapme en el que sobre un fondo neutro de color blanco plantean preguntas y proponen actuar, rechazando de plano la falacia que anuncia que de lo que no se habla, no existe.

“Esta pregunta me salvó la vida”. Es el testimonio en tercera persona de Jorge, de 22 años, con el que arranca el vídeo presentado este lunes en el palacio provincial del vídeo de la campaña de prevención del suicidio. Con el sonido de un metrónomo de fondo se suceden las caras de siete jóvenes de distintas localidades de la provincia de Teruel que con un único discurso esbozan las claves para sospechar si una conducta es suicida y, sobre todo, cómo actuar. Y la primera pregunta que se plantea es clave: “¿Preguntar a una persona si está pensando en suicidarse puede incitarla a hacerlo? ¡No!”, y subrayan que lo más importante es “la intención de ayudar”.

Reconocer algunas señales de alarma puede resultar definitivo, explican los jóvenes en la proyección. Mensajes como “me gustaría desparecer”, “la vida no tiene sentido”, “todo es una mierda” o “estaríais mejor sin mi” son señales frecuentes ante las que hay que actuar. En el vídeo se propone acercarse a esa persona y preguntarle qué le pasa y proponerle y acompañarle en una búsqueda activa de ayuda y hacerle saber que “hay alguien que puede tenderle una mano”. A una persona en esa situación hay que convencerle no de que la vida es maravillosa sino de que “aunque a veces cueste verlo, siempre hay otras salida” y, por eso, “hay que pedir ayuda”, insisten los jóvenes, que repiten que “es preferible que te impliques en el proceso de buscar ayuda”.

La producción cierra asegurando que “hablar con tu ser querido puede salvarle la vida” porque “de lo que no se habla, no deja de existir” y propone “alzar la voz frente al suicidio”.

Un día importante

La diputada delegada de Bienestar Social, Educación, Juventud e Igualdad, Rosario Pascual, calificó la presentación de este trabajo como “un día importante” y explicó que la intención de la institución fue “que fueran los propios jóvenes los protagonistas de la campaña para que pudieran transmitir los aspectos necesarios para hablar del suicidio”. Se trata, dijo la diputada, de una campaña en la que “mediante sus voces y sus miradas” cuentan a todo el mundo “cómo tender una mano y ser capaces de ayudar”.

Pascual aseguró que en las encuestas que contestó el profesorado tras los talleres reportan “un gran nivel de satisfacción y utilidad para la vida diaria”. Por ello, apostó por “seguir trabajando” porque “es de vital importancia la formación, la información y la prevención”.

Javier Ibáñez, de Psicara, confesó que “desde el punto de vista de la Psicología llevamos tiempo pensando que era importante” y celebró que “por fin” se haya “apostado por ellos”.

Ibáñez explicó que el vídeo es solo la parte final del proyecto. “Hemos estado recorriendo los 13 institutos que hay de Educación Secundaria en la zona rural de Teruel”, dijo el psicólogo, que aseguró que poder llevar estos proyectos al entorno rural de la provincia les hace “especial ilusión” ya que de alguna forma viene a combatir la centralización de algunos recursos que se produce “en determinadas zonas”.

Desde Psicara se ha trabajado con el tramo de edad adolescente, además de con el profesorado.

Charlas

Psicara ha organizado 78 charlas en los 13 institutos en las que han participado cerca de 950 estudiantes y 300 docentes. En estos talleres los jóvenes han aprendido herramientas con la que ser capaces de detectar, primero en ellos mismos y después en los demás, las señales de alarma que apunten un riesgo de suicidio. Además, se enseñó a cómo actuar ante dichas señales.

“Queríamos darle un papel protagonista a la juventud y que fuesen ellos los que lanzasen los mensajes clave de prevención que queríamos trasladar a la población”, explicó Javier Ibáñez en referencia al audiovisual presentado ayer.

La Asociación Salud Mental de Teruel - Asapme ha intervenido en 16 colegios y Centros Rurales Agrupados en los que se han realizado 116 talleres con 845 escolares de 5º y 6º curso de Educación Primaria, 293 docentes y 115 familiares.

Marta Borrás, de Asapme, explicó que con los niños de Educación Primera se ha trabajado, “sobre to, la gestión emocional, el que sepan identificar cómo se están sintiendo en ese momento y cómo pedir ayuda” en las situaciones en las que aparecen señales de alerta.

La psicóloga Marta Borrás hizo hincapié en la gran acogida que ha tenido la campaña “tanto entre los escolares como entre los padres y los profesores”. “Por eso pensamos que este proyecto es necesario, hemos visto que realmente hace falta porque muchas familias se han visto sin saber qué hacer o sin saber a quién pedir ayuda”, añadió.

Asapme ha desarrollado talleres en los que los escolares han aprendido sobre las emociones y la gestión emocional, sobre aspectos de la salud mental y las variables que influyen en ésta, como el bullying, así como estrategias de actuación y protección.

Asociaciones

Los responsables de las asociaciones coincidieron en que el “suicidio es un fenómeno multicausal”, que tiene “diferentes variables que están detrás de la conducta suicida”, explicó Psicara y se apostó por alejar el suicidio de la salud mental.

Los participantes, Nelly Bravo, Pablo Soriano, Valero García, Jasmine Alexandra, Cruz Lacaba, Lydia Gallego e Inés Peinado; fueron seleccionados por el interés y proactividad que mostraron en los talleres y proceden de las comarcas del Bajo Aragón, Sierra de Albarracín, Bajo Martín y Jiloca.

Lydia Gallego, estudiante de 15 años del IES Salvador Victoria de Monreal del Campo, explicó “el suicidio entre adolescentes es un tema que no se toma suficientemente en serio” y apostó por “seguir trabajándolo porque s una situación real que, salvo que conozcas bien los temas que se trataron en las charlas, la gente no suele preocuparse demasiado. Todo lo que se nos dijo en las charlas eras conceptos nuevos que no conocíamos”, añadió.

Cruz Lacaba, del Damián Forment de Alcorisa, dijo que “este es un tema bastante importante del que no se habla demasiado porque cada año hay un aumento y hay que evitarlo”. Lacaba recordó que muchos de los alumnos “se lo tomaron a broma, como si fuera algo que no pasaba, y cada vez está pasando más”.

Inés Peinado, también de Monreal, dijo haciendo el gesto de las comillas con los dedos, que “supuestamente éste es un tema tabú. Ni en casa ni en clase suele ser hablando y la gente no tiene conciencia de lo que de verdad está pasando”.

En 2020 se registró la tasa más alta de suicidios desde que se tienen datos en España, pero el aumento no había sido tremendamente significativo, según explicó Javier Ibáñez. Sin embargo, el representante de Psicara sí confirmó un aumento de las autolesiones y la inclinación suicida.