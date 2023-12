Teruel concede una subvención a Adra para refugios temporales en Marruecos

Por

El pleno del Ayuntamiento de Teruel, en su sesión del 22 de diciembre, declaró de interés social y humanitario la concesión de una subvención directa, por valor de 9.000 euros, para el desarrollo del proyecto de construcción de alojamientos temporales para las familias afectadas por el terremoto de Marruecos del pasado 8 de septiembre.



Desde la fecha del terremoto, miles de familias permanecen en campamentos temporales y alojados en tiendas de campaña que no reúnen las condiciones adecuadas para las gélidas temperaturas del invierno del Atlas. Por eso, esta subvención del Ayuntamiento de Teruel servirá para financiar el realojamiento de cuatro familias en refugios prefabricados de carácter temporal que les acogerán hasta la reconstrucción de sus aldeas originales.



Esta aportación se suma a la segunda fase del proyecto de construcción de refugios que la organización no gubernamental Adra está implementando junto a la organización local sin ánimo de lucro Al-Ofoq. Estas construcciones temporales se llevan a cabo en pequeñas comunidades rurales, con malas comunicaciones y una orografía difícil. Los refugios se basan en módulos prefabricados de 16 metros cuadrados que cuentan con cuatro dormitorios, letrinas, duchas, una cocina comunitaria y una zona infantil de juegos. Este tipo de refugios prefabricados son, por el momento, el único tipo de construcción permitida por las autoridades de Marruecos a la espera de que se apruebe una nueva regulación sobre cómo se debe afrontar la reconstrucción de las zonas más afectadas.



En el primer mes de trabajo tras el terremoto, la colaboración entre Adra España y la organización Al-Ofoq ha permitido reubicar a un total de 32 familias ante de que llegue el invierno. Los refugios están aislados de la humedad y el calor y, antes de su entrega a las familias, se firma con ellas un contrato de cesión temporal. El contrato expresa el compromiso de las familias para cuidar las nuevas viviendas y establece que, en el futuro, los módulos serán reutilizados para albergar otros usos como colegios o promover comercios locales.



La directora de Adra España, Olga Calonge, ha agradecido la solidaridad de la ciudad de Teruel y de su Ayuntamiento. “Esta aportación servirá para seguir trabajando en la reconstrucción de las zonas más destruidas de Marruecos proporcionando un refugio de calidad. Agradecemos la sensibilidad del Ayuntamiento de Teruel y de sus grupos políticos para apoyar los proyectos que impulsamos para hacer frente a esta emergencia. Cada aportación es determinante para proporcionar soluciones de refugio a medio plazo, mejorar las opciones de higiene y fomentar la autosuficiencia entre las comunidades más afectadas por el terremoto”, manifestó.



El terremoto de Marruecos fue el más potente registrado en la zona en más de 60 años y ha dejado, al menos y según fuentes gubernamentales, un total de 2.946 víctimas mortales y más de 5.476 heridos. El epicentro se situó en la ciudad de Ighil, a 71,8 kilómetros al suroeste de Marrakech. La primera fase de la emergencia desarrollada por Adra España, con una inversión de 150.000 dólares, ha permitido atender a 812 familias y a un total de 4.226 afectados.



En las cuatro semanas posteriores al terremoto, Adra repartió un total de 2.595 kits de emergencia a 519 familias. Estos kits incluían entregas de alimentos, mantas y ropa de abrigo, linternas, calcetines para el frío, jabón de aseo personal, compresas, y toallitas higiénicas que se puedan utilizar allí donde no hay acceso al agua. También se han distribuido kits para niños con calcetines, ropa de abrigo y material escolar.



Otro de los proyectos impulsados por Adra España ha sido la entrega de 150 ejemplares de ganado caprino y comida para alimentarlos durante dos meses a un total de 30 familias de cuatro poblados situados en la cordillera del Atlas. Es un proyecto cuyo presupuesto asciende a cerca de 10.000 euros y que Adra ha desarrollado en colaboración con una organización local sin ánimo de lucro. Adra, en colaboración con otras organizaciones locales marroquíes, ha atendido, en total, a 1.631 personas (293 familias).



Estos proyectos, y toda la respuesta humanitaria desplegada en Marruecos por Adra, es posible gracias a la financiación desinteresada de socios de países como Alemania, Japón, Australia, Francia, Canadá, Holanda, Bélgica, Austria, Europa, Austria, Noruega, Nueva Zelanda, República Checa, Portugal y Suiza.