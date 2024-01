Teruel Existe denuncia la “desidia” de los parlamentarios turolenses en Madrid con las ayudas al funcionamiento

Por

Teruel Existe acusó este miércoles a los parlamentarios turolenses en las Cortes Generales, tanto del PP como del PSOE, de “desidia” en la defensa de las ayudas de funcionamiento, tanto para la aplicación del máximo porcentaje permitido por la Comisión Europea, como para recuperación de la tarifa plana para los nuevos autónomos, que ha dejado de aplicarse desde principios de este año y que ellos ya advirtieron con antelación. Representantes institucionales de esta formación política reclamaron que quienes representan a los turolenses en el Congreso y el Senado lo reivindiquen de “manera unitaria”.



El llamamiento lo hicieron el coordinador provincial de Teruel Existe, y parlamentario autonómico, Tomás Guitarte, la diputada provincial y vicepresidenta primera de la Diputación de Teruel, Beatriz Martín, y el concejal y portavoz del Ayuntamiento de Teruel, Enrique Marín, que ofrecieron una rueda de prensa conjunta para presentar las iniciativas que van a llevar en los próximos días a las distintas instituciones en las que están representados. Hoy se verá en el pleno de la DPT, junto a otra que también ha presentado el PP, mañana se someterá a debate una Proposición no de Ley parecida en las Cortes de Aragón, y el lunes se votará otra en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Teruel.



En las tres iniciativas se pide la aplicación al máximo de las ayudas de funcionamiento, puesto que actualmente apenas suponen un uno por ciento de los costes laborales, cuando la Comisión Europea autorizó en abril de 2021 que pudieran llegar hasta el 20%, si bien la decisión final depende del Estado.



Además, se urge a que su aplicación, al igual que una bonificación equivalente para los autónomos, se regule mediante ley y no dependa cada año de disposiciones adicionales en el articulado de los Presupuestos Generales del Estado. Hacerlo así supone que medidas como la aplicación de una tarifa plana para los nuevos autónomos que se aprobó el año pasado, se haya dejado de aplicar desde principios de enero porque todavía no se han aprobado los presupuestos de 2024.



Los tres representantes institucionales de Teruel Existe reclamaron un compromiso firme con estas ayudas y evitar que se dejen perder por la “desidia”, tanto del Gobierno central como de los diputados y senadores por Teruel que salieron elegidos en los últimos comicios generales, y que deberían trabajar en esa línea “porque no cumplen la misión para la que se les envió allí”, se quejó Guitarte, en referencia tanto a los parlamentarios del PSOE como del PP, así como al de Sumar por la provincia de Zaragoza al estar también esta formación dentro del Gobierno.



Guitarte, que en la pasada legislatura fue diputado en el Congreso, advirtió que en esta legislatura no pueden “estar dormidos” los parlamentarios turolenses en Madrid porque “hay que exigir que se cumplan los compromisos” adquiridos años atrás, sobre lo que el representante de la formación surgida del movimiento ciudadano dijo que nadie podía dudar ya de que “las ayudas al funcionamiento son consecuencia, no en exclusiva, pero sí derivado de la presencia de Teruel Existe en Madrid”.

Elaboración de una ley

Reclamó la elaboración de una ley que regule estas ayudas al funcionamiento de las empresas para las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, que son las autorizadas por la Comisión Europea por ser territorios con una densidad por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y estar amparadas por tanto por el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.



En la rueda de prensa que ofrecieron incidieron en que son ayudas para revertir esa situación de despoblación ante las desventajas competitivas que padecen, algo que no parece haber entendido el Gobierno central puesto que los porcentajes aplicados apenas tienen incidencia. Beatriz Martín explicó que según un estudio hecho por las organizaciones empresariales de la SSPA, lo que se está aplicando ahora equivale a un 0,54% de los costes laborales (8,5 millones en la provincia de Teruel), lo que supone apenas el 0,19% del PIB del territorio SSPA, y solo la creación anual de 306 empleos, de ellos 101 en la provincia turolense.



De acuerdo con este estudio, si se aplicase el 20% de las ayudas sobre el total de los costes laborales, la medida supondría 303,22 millones de euros en la provincia, con un impacto en el PIB del 6,79% y en el empleo de 3.681 trabajadores.



Beatriz Martín argumentó que si no se aplican estas políticas, cuando en 2027 la Comisión Europea revise qué incidencia han tenido, al ver que apenas han ayudado a reactivar la situación en estos tres territorios, se corre el riesgo de que deje de apoyarlas al entender que no tiene sentido seguir manteniéndolas. De ahí la urgencia de aplicar los porcentajes máximos y equiparar a los autonómos con bonificaciones similares, para que pueda tener el efecto deseado en la creación de empleo, generación de riqueza e incremento demográfico.



Enrique Marín, que explicó que para un salario de mil euros la forma como se están aplicando las ayudas apenas suponen 11,8 euros al mes por trabajador, y en el mejor de los casos 39,5 o 47,2 euros, dijo que conseguir la autorización de la CE era el “mayor logro” conseguido para Teruel en democracia, pero que si no se aplican en el máximo permitido no van a servir. En esa línea, Guitarte indicó que probablemente estas ayudas sean la “última oportunidad” que tiene la provincia para salir de su situación.



Por otra parte, el movimiento ciudadano Soria Ya emitió un comunicado en el que denuncia también la “inacción” del Gobierno central que ha supuesto que la tarifa plana se haya perdido para los nuevos autónomos. PSOE

El Partido Socialista aseguró, en medio de las críticas que le están cayendo por las ayudas de funcionamiento, que trabaja para que la tarifa plana a los nuevos autónomos que no se aplican desde enero continúen recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2024. Lo manifestó la portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón, y secretaria general del PSOE en la provincia de Teruel, Mayte Pérez, en unas declaraciones difundidas a la prensa por esta formación política. En ellas se insta también al Ejecutivo aragonés a ayudar a este colectivo para poder disponer de una “cuota cero” como se está haciendo en otras diez comunidades autónomas.



Mayte Pérez recordó que las ayudas a los autónomos era una medida general en el país por la coyuntura económica, que se hizo extensiva a tres años en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria por su “dificultad” al ser las zonas despobladas “más defavorecidas”. Indicó que han hablado con el Gobierno y están trabajando “para que en el presupuesto de 2024 cuando se apruebe quede también reflejada esta bonificación en las tres provincias”, además de hacerlo de forma retroactiva.



La dirigente socialista acusó a Teruel Existe de “cinismo” por haber asumido la misma estrategia de la derecha y aparecer “mimetizados en un mismo concepto y en una misma política”. Les reprochó la “falta de iniciativas y de propuestas” para hacer frente a los problemas que surgen, y argumentó que hay diez comunidades autónomas que han decidido apoyar una tarifa a cuota cero a los nuevos autónomos durante el primer año, que pedirán que se aplique en Aragón en una enmienda que presentarán a la iniciativa sobre las ayudas de funcionamiento. Argumentó que estas ayudas las adoptó el Gobierno de España y que “pueden ser mejorables” como han argumentado siempre, ya que “una vez puestas en marcha las medidas tienen margen de mejora y en eso estaremos dispuestos y predispuestos”. Rechazó por ello la estrategia partidista de la derecha desde las instituciones, en lugar de resolver problemas dando soluciones.