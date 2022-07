Teruel Existe insta a Sánchez a abandonar la visión "urbanocentrista" y a cumplir el acuerdo de investidura

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una política real para la España vaciada para suplir las carencias de sus habitantes y cumplir con lo pactado con esta formación para su investidura.



En su intervención en la segunda jornada del debate del estado de la nación, Guitarte le ha indicado que ayer se olvidó de los habitantes del 70 por ciento de país que no usan cercanías o que no acceder a las viviendas públicas anunciadas, "salvo que emigren aquí, lo que sería un efecto llamada".



Ha agregado que, aunque son importantes las medidas que se tomen para salir de la crisis, estas tienen que ir en paralelo con la coexistencia de las carencias en materia territorial y que no se puede olvidar a la España vaciada.



A su juicio, es imprescindible que los planes de vivienda no se limiten a Madrid, sino que deberían llegar al medio rural, con planes de vivienda protegida, que prioricen el alquiler y la rehabilitación, lo que facilitará el asentamiento de la población, junto con medidas que mejoren la conectividad y la eficiencia energética.



Ha pedido apoyo específico a la movilidad en el medio rural mediante el mantenimiento de las paradas de autobús, así como la creación de un bono energético que compense la ausencia de transporte público.



Guitarte ha confiado en que la nueva PAC anunciada corrija los derechos históricos y "los errores de asignación de estratos, así como la discriminación de territorios", como es el caso de Teruel.



Le ha recordado que su formación apoyó la investidura con un acuerdo, "parcial e incompleto hasta el momento", mientras que ellos sí han cumplido y han propuesto un pacto de Estado contra la despoblación y por el equilibrio territorial, además de poner en marcha un mecanismo de garantía rural, que cuenta con apoyo mayoritario de la Cámara.



Se ha referido al desarrollo ordenado de las energías renovables, a la participación de las comunidades locales en los beneficios y el autoconsumo y la generación distribuida, que son preocupaciones que Teruel Existe ha traído al Congreso sin recibir respuesta del Gobierno.



Ha pedido explicaciones sobre la puesta en marcha de las ayudas para el funcionamiento de las empresas en zonas poco pobladas, incluidas en los presupuestos de 2022, que generarían empleo y mejores salarios.



Ha insistido en que Teruel sigue siendo la única provincia sin conexión directa con Madrid por tren o autovía y le ha pedido explicaciones sobre la llegada de los Talgo 730 híbridos, que permitirían la conexión vía Zaragoza y evitarían transbordos y recortarían la duración del viaje.



Ha apremiado también a Sánchez a acelerar las obras del Corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo y a mantener el tren convencional Valencia-Utiel-Cuenca-Tarancón-Madrid y a culminar otras infraestructuras, como el estudio informativo de la A-68, la planificación de la A-48 y A-25 o la ejecución de seis variantes en las localidades atravesadas por la N-611.

Por su parte, Sánchez ha defendido que su Gobierno es el "primero" que "se toma en serio" el reto demográfico y ha recordado el Plan de 130 Medidas ante el Reto Demográfico, que destinará más de 10.000 millones de euros a luchar contra la despoblación y garantizar la cohesión territorial y social.

En esta línea, ha aludido a aspectos como la movilidad rural o la vivienda. El presidente ha reiterado su "compromiso" con la movilidad rural, que es "claro", y ha esbozado planes para una fleta pública de coches eléctricos y líneas de autobuses.

Por último, ha garantizado "cumplir" con los compromisos adquiridos, al tiempo que ha aceptado la celebración de reuniones para "desatascar" temas y reconocido que "queda mucho por hacer".