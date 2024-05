Teruel Existe plantea dedicar remanentes del Ayuntamiento de Teruel a mejorar instalaciones deportivas

Por

El grupo municipal de Teruel Existe ha planteado para su debate en el próximo pleno del Ayuntamiento de Teruel la necesidad de acondicionar y mejorar algunas de las instalaciones deportivas de la ciudad, así como iniciar la siguiente fase de la Ciudad Deportiva. El objetivo es dar respuesta a las deficiencias detectadas y que han suscitado la queja de los propios usuarios.



Según ha explicado Teruel Existe en una nota de prensa, algunas de las instalaciones deportivas de la ciudad no disponen de cuartos de baño, ni de vestuarios, por lo que tanto las personas que van a entrenar, como las que acuden de otros equipos a competir, no pueden hacer uso de ellos. Tampoco son accesibles para personas con discapacidad.



Igualmente, recuerdan que los entrenamientos y disputas de competiciones de las diferentes categorías de senior, juvenil, cadete, infantil, alevín y femenino del CD Teruel, Fuensport y Televox, únicamente se pueden realizar en el campo de Fútbol 11 Luis Milla. Esto supone que algunos equipos terminan de entrenar a las 11 de la noche, y otros equipos que quieren entrenar no pueden.



Teruel Existe propone destinar la parte de los remanentes necesaria para la mejora de las instalaciones y adaptación de las mismas a las personas que tengan alguna discapacidad, además de la realización de baños acondicionados y vestuarios. También plantea iniciar la siguiente fase de la Ciudad Deportiva donde se recogen instalaciones muy demandadas, como el Estadio de fútbol 11 y atletismo, campo polideportivo (fútbol-rugby), módulo cubierto para la práctica deportiva del atletismo, edificio polivalente (vestuarios, gimnasio, salas polivalentes, bar y oficinas), pista polideportiva, pista de vóley playa, instalación polivalente para tiro con arco y entrenamiento de salida de golf, recorrido de golf, instalaciones de calistenia, instalación de aparatos biosaludables, juegos infantiles y rocódromo.