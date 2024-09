Teruel, indignada por la comparación de las ayudas al funcionamiento y el cupo catalán

Los partidos políticos turolenses y los representantes del empresariado de la provincia reaccionados este martes llenos de indignación ante las declaraciones realizadas este lunes por la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, que fueron refrendadas este martes por ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que comparaban el cupo catalán con las ayudas al funcionamiento de Teruel, Soria y Cuenca.

El presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, se mostró indignado con las afirmaciones de Peña que dijo que los primeros casos de una financiación diferenciada en España fueron en Teruel, Cuenca y Soria y “nadie puso el grito en el cielo”.

En declaraciones a DIARIO DE TERUEL, el presidente de los empresarios pidió “no hacer comparaciones odiosas” ya que la cifra es de 81 millones contra 223 millones. “La verdad que metió la pata, pero bien metida”, afirmó. “Lo único que puede transmitir es que los empresarios de las tres provincias nos estamos aprovechando de alguna ayuda cuando el un 1%”, lamentó.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, recordó que éstas son unas ayudas que “vienen marcadas por Europa para la despoblación y no tienen nada que ver con cambiar el sistema fiscal o recaudatorio que tiene una comunidad autónoma o el conjunto de España”. Asimismo, consideró que las palabras de la portavoz socialistas era “una salida de tono” y que estaban “fuera de lugar”. Además, detalló que cada empresario ha recibido solo 15 euros por cada trabajador que ha contratado.

La Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) también criticó la “falta de seriedad” en las declaraciones realizadas por la portavoz del PSOE, la burgalesa Esther Peña. “Sentimos que nos tratan de tontos, es algo incomparable”, expresó FOES en un comunicado, en el que su directora general, Marian Fernández, calificó las palabras de Peña de “ilógicas e incoherentes”.

Desde el ámbito político también llovieron las críticas. El presidente del PP en Teruel y presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, aseguró que estaba “enfadado”. “Creo que todos los turolenses tenemos que estar disgustados por la comparativa que se ha hecho por parte de la portavoz del Partido Socialista a nivel nacional de comparar Teruel, Soria y Cuenca con Cataluña, diciendo que tienen una fiscalidad diferenciada”, manifestó.

Juste defendió las ayudas al funcionamiento y recordó que se enmarcan dentro de las políticas europeas de lucha contra la despoblación. “A la provincia de Teruel, Soria y Cuenca no se les está dando un trato de favor, que es lo que se pretende hacer con Cataluña. Lo que nosotros tenemos es que la Unión Europea permite que esas ayudas al funcionamiento puedan compensar o puedan subvencionar hasta el 20% de los gastos de la masa salarial. Y se están aplicando miserablemente, solo se está aplicando en 1 %”, argumentó el líder del PP en la provincia que lamentó que se “ponga el foco” en estas provincias “cuando no se han aplicado las ayudas al funcionamiento, que eso solo lo sabemos aquí, lo vemos aquí, pero no lo saben en el resto de España, como que tenemos un hecho diferencial, una fiscalidad diferenciada, me parece que es indignante”, incidió.

“Creo que deberían pedir disculpas, pedir perdón por el agravio que han ocasionado a la provincia de Teruel”, añadió.

“Además, yo invitaría a que la portavoz pase por Soria, por Teruel, por Cuenca y después pase por Cataluña y vea las infraestructuras que tenemos en cada sitio, que vea las carreteras, las comunicaciones o el desarrollo económico, que no es comparable. Estas tres provincias necesitan solidaridad”, concluyó Juste.

Indignación en el PSOE

En las filas del Partido Socialista en Teruel también se generó un enorme malestar por estas afirmaciones de su propio partido. La secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, mostró este martes sus críticas por las declaraciones realizadas este lunes por la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, y las consideró “absolutamente desafortunadas” y “ofensivas”.

“Que se hagan estas declaraciones para justificar esta medida que a todas luces a nosotros nos parece una medida absolutamente injusta provoca la reacción de territorios como Teruel que necesitamos precisamente lo contrario: del compromiso, dedicación, solidaridad y de la discriminación positiva para competir en igualdad de condiciones”, ha argumentado Pérez.

Pérez ha reiterado que estas palabras fueron “absolutamente desafortunadas”. “Más allá de buscar argumentos para explicar y rebajar precisamente la tensión y el conflicto que ha creado el cupo catalán, lo que provoca es rechazo en territorios especialmente en la provincia de Teruel donde nos cuesta muchísimo entender que se siga privilegiando a quien siempre se ha tratado de manera diferente y siempre se ha beneficiado, por cierto siempre por intereses que poco tienen que ver con el proyecto común”, ha argumentado la líder socialista turolense.

También el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, rechazó este martes comparar la financiación singular para Cataluña con el tipo de financiación de provincias como Teruel, Cuenca y Soria, ya que dijo que son conceptos que “no tienen nada que ver”.

Teruel Existe

El portavoz del grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, calificó de “acto miserable” la equiparación de las ayudas a la provincia de Teruel con el cupo catalán.

En una rueda de prensa Guitarte explicó que estas ayudas específicas para zonas despobladas que se dan a Teruel, Soria y Cuenca consisten en una rebaja del 1 % de la cuota a Seguridad Social para las empresas que se radiquen en estas provincias, por lo que ha negado categóricamente que eso se pueda calificar de “financiación singular”.

Para Tomás Guitarte es “miserable” recurrir a estos argumentos para intentar justificar la posición que ha adoptado el PSOE, que es “muy poco defendible incluso entre sus propios correligionarios”.

“Las ayudas al funcionamiento que se dan a Teruel suponen 18 euros por trabajador al mes, lo que supone en total 8,5 millones al año para toda la provincia”, indicó, mientras que el acuerdo de financiación privilegiada al que se ha llegado con ERC para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente del la Generalitat “suponen detraer de la caja común de las arcas públicas 22.000 millones de euros al año, más la condonación de la deuda, que supondrá otro tanto”, denunció Guitarte.

En opinión del portavoz de Aragón-Teruel Existe, “lo que tiene que hacer el Gobierno con las ayudas” es elevarlas al 20 % “y dejarse de marear la perdiz y de sacarlas a colación cuando le interesa”.

El portavoz de la Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés-Grupo Mixto de las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, arremetió contra las declaraciones sobre financiación autonómica de la portavoz del PSOE, Esther Peña.

“Si el cupo catalán va a ser como la fiscalidad de Teruel podemos estar tranquilos, no habrá ningún problema porque entonces Cataluña no recibirá ni un euro que es lo que ha recibido Teruel con la fiscalidad diferenciada”, dijo.

Alberto Izquierdo calificó de “lamentable” que se esté utilizando así a la provincia de Teruel porque esa fiscalidad diferenciada ha sido una “bomba de humo”. Recalcó que desde el Partido Aragonés defienden una fiscalidad diferenciada para Aragón, “una Hacienda Foral propia porque así se recoge en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía”.

Por ello, volvió a reclamar la convocatoria de una comisión bilateral entre la Administración general del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón, ya que es la única forma, argumentó, de lograr “una financiación equitativa”.

Izquierdo hizo un llamamiento a todos los partidos políticos para “tratar de salvar a Aragón con una financiación adecuada”, algo que, apuntó, “debe conseguirse con una Hacienda Foral propia”.