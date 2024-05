Teruel se moviliza en defensa de la correcta atención sanitaria pediátrica de los niños y niñas de la provincia

Más de 500 personas han participado este domingo en la manifestación en defensa de la correcta atención sanitaria pediátrica de los niños y niñas de la provincia, que ha partido antes de las 12 del mediodía de la fuente Torán, junto al Servicio Provincial de Sanidad, y ha cruzado el viaducto Fernando Hué hasta el Centro de Salud Centro, junto a la Glorieta.

Al principio y al final de la movilización se ha podido escuchar un manifiesto leído por Marta Morata donde se explica cuál es la situación que se está viviendo en Teruel y en los diferentes centros de salud del Sector Teruel y que han provocado que las familias se movilicen para exigir más especialistas. “No queremos tiritas queremos pediatras”, se podía leer en los carteles que llevaban los manifestantes.

Alfambra, San Blas, Villastar, Cedrillas, Sarrión, Teruel… Los nombres de las localidades afectadas por la falta de pediatras se podían leer en otros carteles, mientras que se escuchaban los pitidos de los silbatos y los golpes en sartenes y cazuelas, porque lo que se pretendía era que se escucharan bien alto las reivindicaciones de las familias.

Acompañados de los bebés y los niños, la mayoría de los participantes eran familias que están viviendo directamente esta situación pero también había otros asistentes que mostraron su apoyo y solidaridad a estas familias.

“Seguiremos defendiendo que todos los niños y niñas de la provincia de Teruel tengan su pediatra”, concluía el manifiesto donde se exigía una solución a la falta de profesionales.

“Sabemos que la solución no es sencilla, que no es problema puntual y que la falta de soluciones radica, en parte, por la falta de pediatras en las bolsas de interinos, pero por ello pedimos que el problema no se tape solo con soluciones a corto plazo, sino que se estudie en profundidad y se inviertan los esfuerzos necesarios y que las personas competentes en sanidad en los organismos provinciales, autonómicos y estatales tomen las medidas necesarias para ello”, argumenta el manifiesto.