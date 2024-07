Todos los pueblos de Teruel y sus barrios estarán cartografiados a través de miles de imágenes de dron

Los 236 municipios de la provincia de Teruel, además de todos sus barrios, estarán cartografiados a través de un proyecto que está desarrollando el equipo Pegaso de la Guardia Civil de Teruel en colaboración con la Diputación de Teruel. El trabajo, que consiste en la toma de miles de ortofotografías con ayuda de un dron que capta imágenes de elevada resolución, arrojará información de gran ayuda para cuestiones de seguridad –como conocer las dimensiones de las calles para acceder con vehículos de emergencia– o patrimoniales, ya que el detalle que registran las fotos aéreas permiten conocer la evolución y daños potenciales de un determinado bien cultural.

Hasta el momento han realizado las ortografías en un total de 25 municipios distribuidos por diferentes comarcas, donde se han tomado un total de 33.660 fotos aéreas que han abarcado más de 8,87 millones de metros cuadrados cartografiados.

El teniente jefe del equipo Pegaso en Teruel, Andrés Astolfi indicó que las ortofotografías que toman con el dron DJI Mavic 3E tienen un margen de error por debajo de un centímetro y compara esta calidad con la que ofrece Google Maps, donde el margen de error está entre los 50 y los 100 centímetros, unas dimensiones demasiado grandes para hacer determinados cálculos a partir de las imágenes. De hecho, el agente Diego Sánchez indica que precisamente el proyecto nació de esa demanda por parte de los bomberos de la Diputación de Teruel por controlar las medidas de las calles de cara a saber qué vehículos utilizar en caso de emergencia. “Llegaban a los sitios con un camión que no cabía por algunas calles y tenían que regresar al puesto”, especificó.



Los agentes de la Guardia Civil, con el montaje realizado en Villel para la toma de las fotografías de este municipio



Astolfi comenta que el sistema empleado por Google Maps es a través de un satélite, de forma que barre una superficie muy amplia, la foto es de grandes dimensiones “y hay una deformación que implica un desconocimiento en el tamaño de los espacios”, relata.

El dron de la Guardia Civil no sólo toma fotografías sino que permite, a partir de ellas, realizar mediciones exactas y de manera automática, algo que resulta muy relevante para conocer la erosión de, por ejemplo, elementos patrimoniales como la piedra. También los han utilizado mucho a la hora de conocer el estado de sus propios cuarteles en los pueblos de cara a plantear actuaciones de rehabilitación, puesto que además se trata de unas imágenes que se pueden volcar en los programas más usados de arquitectura.

El equipo formado por los agentes Diego Sánchez y Víctor Gómez es el encargado de recorrer uno a uno todos los municipios de la provincia de Teruel. De momento llevan 25 y 680 minutos de vuelo, pero la idea es continuar con el resto y, además, una vez que acaben, continuar actualizando las imágenes.



El agente Víctor Gómez prepara el dron para el vuelo en Villel



Estas más de once horas de vuelo resultan interesantes no sólo por el trabajo que están llevando a cabo, sino también por la experiencia que van a adquirir estos pilotos y, además, con un trabajo real. “La perspectiva es que sean pilotos de los más expertos y han adquirido esa experiencia con funciones útiles”, concretó Astolfi.

En cada municipio colocan la estación de vuelo en la plaza y, a partir de ahí, realizan la toma de fotografías con barridos previamente programados en el equipo. El número de imágenes que se captan es muy elevado y Andrés Astolfi explica que, por ejemplo, en el caso de Rubielos de Mora se realizaron un total de 2.200 imágenes.

Además de las que se toman desde arriba, el proyecto que está desarrollando la Guardia Civil en colaboración con la Diputación de Teruel incluye la captura de fotografías de diferentes ángulos de los bienes patrimoniales.



El teniente Andrés Astolfi observa los barridos de fotografías en el ordenador



La calidad de la lente permite captar detalles como las cortinas de ganchillo de las viviendas, pero los agentes de la Guardia Civil advierten de que el programa no capta personas al estar configurado para evitarlas. Para preservar la intimidad, el ángulo de la imagen no permite ver interiores de las viviendas y las matrículas de los coches aparecen borradas. “Cualquier cosa en movimiento no aparece”, explican, ya que el software está así programado para evitar intromisiones en la privacidad de la ciudadanía.

Aunque el vuelo está programado, son los pilotos quienes, desde el suelo, controlan que no haya ningún obstáculo. El propio aparato está regulado para captar imágenes a una distancia de 50 centímetros sobre el terreno, de forma que a la hora de llevar a cabo la reconstrucción de las imágenes no hay variaciones.

Desde el equipo Pegaso indican que están dispuestos a colaborar no sólo con la Diputación de Teruel, que es con la que han suscrito el acuerdo, sino también con cualquier ayuntamiento que les haga algún tipo de demanda. En este sentido, indican que han realizado un vuelo especial en el Barranco de San Nicolás de Molinos de cara a tomar mediciones para un futuro proyecto que quiere desarrollar el consistorio de colocación de pasarelas en parte de ese espacio.



El control del dron se lleva desde un mando y un ordenador



Las aplicaciones de los drones para el desarrollo de diferentes trabajos va en aumento día a día, como explican los agentes de la benemérita. De hecho, indican que ellos colaboran no sólo con entidades públicas, sino también con empresas privadas como Endesa, que también tienen sus propios pilotos de drones y han llevado a cabo jornadas técnicas conjuntas para beneficio de todos.

Andrés Astolfi señala que el vuelo de los drones resulta muy útil no sólo para tener mediciones de todos los cascos urbanos, sino para otras cuestiones como posibles vertidos en ríos o detección de plantaciones de marihuana. Además, incide en que no sólo son importantes para su localización sino también para programar operativos de actuación, ya que el dron permite conocer con todo lujo de detalle el espacio donde luego se van a desplegar los agentes. “Antes iban a ciegas, ahora los drones permiten obtener mucha información”, asegura.

Usos turísticos y Baja Aragón

Además de las utilidades vinculadas a la seguridad, el material tiene también otros usos, como los turísticos, ya que las imágenes tomadas a vista de pájaro resultan muy atractivas para la realización de documentales y presentaciones.

Por otra parte, el equipo Pegado de la Guardia Civil ha realizado una cartografía de todo el trazado por el que discurre la Baja Aragón con el fin de que, una vez que concluya la prueba, se lleve a cabo otra toma de imágenes con el fin de que la organización repare los desperfectos en los caminos.