Un nuevo relato se impone en el territorio para mostrar una España rural viva

La España despoblada del interior está cambiando el relato. Ya no está vacía ni vaciada, sino llena de iniciativas con vida y futuro. Así lo muestra un documental realizado por Next Educación bajo la dirección del periodista y sociólogo Manuel Campo Vidal, que acaba de estrenarse al cumplirse el cuarto aniversario de la Revuelta de la España Vaciada de 2019, y que se fija en experiencias de éxito de varias provincias, entre ellas la de Teruel, donde emprendedores como los hermanos Estecha o Ricardo Lop han puesto en el mapa mundial sus negocios sin salir de sus pueblos, Valderrobres y Castelserás.



Ese territorio dinámico es el que muestra España rural viva, un documental en el que el tono optimista se impone cuatro años después de aquella multitudinaria manifestación del 31 de marzo que recorrió las calles de Madrid con gente de las zonas rurales llegadas de todo el país para llamar la atención sobre una realidad que estaba pendiente entonces de poder copar la agenda política e informativa como lo hace ahora.



Hoy, la llamada España vaciada está presente en todas partes, no solo con sus reivindicaciones, que siguen vigentes, sino sobre todo con sus potencialidades. Es un territorio de oportunidades y de éxito, pero que por ello no deja de demandar los mismos servicios que hay en las ciudades, puesto que de ello depende que todo el emprendimiento que existe en estos lugares pueda desarrollarse.



Antonio Escribano, impulsor del Hotel Rural Carabias en una pedanía de Sigüenza (Guadalajara), y la responsable de la empresa Gustos de Antes, una panadería artesana, inciden en el documental en que hacen falta viviendas de protección oficial porque, de lo contrario, nunca llegará gente a trabajar si no tiene dónde vivir; al igual que en la mejora de la movilidad con un transporte público que pueda ser a demanda y llegue a estos lugares poco poblados, además de un tratamiento fiscal diferenciador en la Seguridad Social. “Pagamos igual que el resto de ciudadanos y no tenemos ni la mitad de los servicios que nos corresponden”, observan.



Todo ello sin olvidar las buenas conexiones a Internet, algo clave en el caso de los emprendedores turolenses que participan en la película, los hermanos Estecha y Ricardo Lop, cuyos negocios están presentes en todo el mundo gracias a “un golpe de clic”, como destacan en este trabajo de Campo Vidal.



España rural viva se ha estrenado en diferentes televisiones autonómicas y locales y está producida por Next Educación, una institución educativa ubicada en Madrid que cuenta con la Cátedra de Reto Demográfico y Despoblación a cuyo frente está el propio Manuel Campo Vidal.



La película ofrece un recorrido por territorios de todo el país, desde las dos Castillas, Asturias, Cantabria y Extremadura hasta Aragón, en donde una veintena de emprendedores rurales cuentan su experiencia en el medio rural, y que lleva a afirmar a su director que esta España despoblada no está ni vacía ni vaciada, sino completamente viva. Trabajo de reflexión

El trabajo hace una reflexión sobre lo que ha pasado en el país desde que hace cuatro años tuviese lugar la Revuelta de la España Vaciada, y la conclusión es que muchas cosas están empezando a cambiar, una de ellas el relato, al mostrarse estos territorios como espacios llenos de oportunidades como evidencian los proyectos que gente emprendedora está llevando a cabo.



Junto a estos emprendedores intervienen políticos de la administración local, que reivindican también la necesidad de la mejora de los servicios a la vez que destacan las posibilidades que las zonas rurales tienen para emprender en los tiempos actuales. Las diputaciones provinciales se muestran como fundamentales en el desarrollo del medio rural, y por parte de la Administración central, tanto la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, como el secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya, argumentan que se están poniendo en marcha las herramientas necesarias para el desarrollo de una política de cohesión territorial activa y dinámica.



Tras unas primeras imágenes en blanco y negro que recuerdan lo que fue aquella manifestación multitudinaria del 31 de marzo de 2019, donde portavoves de Teruel Existe y Soria Ya! señalan que el objetivo de la protesta era “visualizar” el problema real de la España del interior, Campo Vidal constata que ese objetivo se ha cumplido.



El prestigioso periodista y sociólogo pasa entonces a explorar cuál es esa realidad hoy, para constatar que esa España viva del interior es ejemplo de emprendimiento, ya sea con casos de mujeres que han llevado a las zonas rurales la panadería artesana, que hacen diseños textiles o que recuperan el patrimonio industrial para poner en valor el cultural, o que a través de Internet han dado el salto a la internalización con negocios gestionados desde pueblos pequeños pero que tienen clientes en todo el mundo. Ejemplos turolenses

Campo Vidal recurre, como ya había hecho en otras ocasiones, al ejemplo de Ricardo Lop y su empresa Aceros de Hispania de Castelserás, que a través de Internet vende a todo el mundo, y que asegura que “lo que no hay que tener son barreras mentales”.



“Muchas veces el principal enemigo del negocio somos nosotros mismos; cualquier idea que tienes por rara que te parezca hay alguien en el mundo dispuesto a comprarla, y lo tienes a un clic de distancia, solo hay que encontrarse”, afirma.



Comparte esa misma opinión Isaías Estecha, cofundador de Estecha Group, una empresa de Valderrobres dedicada a la tematización y que tiene su propia escuela de formación a través de Internet. De una empresa familiar dedicada a la pintura y la decoración evolucionaron hacia un negocio centrado en la tematización de espacios mediante la reproducción de elementos naturales con mortero.



La empresa la forman él, su hermano Antonio, y su hijo Eduardo, además de tener un trabajador y estar detrás sus dos mujeres. “En el medio rural las mujeres importan y mucho”, aclara Isaías, que pone en valor la importancia de sus orígenes. “La clave es haber nacido en el medio rural; como nos hemos criado con doce, trece, catorce horas de trabajo al día, pues a nosotros no nos cuesta esfuerzo; somos pocos en la empresa pero cundimos como si fuéramos un batallón de espartanos”, cuenta en la película.



Los hermanos reconocen que en 2008 y 2009 todo el mundo se vino abajo con la crisis, y Antonio afirma que salir fuera es uno de los “saltos más duros que hay”, porque son lo que son gracias al pueblo. Las texturas, colores y matices con los que trabajan aseguran que los llevan “en el ADN, con cualquier piedra, con cualquier roca que tenemos por aquí, con cualquier tronco; eso es parte de lo que tenemos aquí, de ese patrimonio que nos ha dado a nosotros y nosotros hemos sabido transmitir”.



La forma de dar ese salto al exterior era Internet. “Nuestro futuro estaba en dominar, entre comillas, Internet, y si eso lo juntábamos junto con nuestro I+D+i de nuestra profesión, pues el pack era demoledor; creímos en nosotros”, cuenta Isaías, y dieron el salto convencidos de que como afirma Ricardo Lop, “en un clic el mundo está a tu alcance”. Fue gracias a él como dieron ese impulso siguiendo su ejemplo, porque “la unión hace la fuerza, y en el medio rural más”.



Con la covid volvieron a reinventarse y pasaron de impartir un curso a veinte. Eduardo, que es el responsable de Comunicación y Márketing, se encarga de la traducción y de enseñar la teoría de lo que se denomina la Escuela Internacional de Tematizadores. Los profesionales acuden a ellos para formarse porque “cada vez este oficio tiene más demanda”. Y ahora están trabajando en la plataforma online para que “la gente del mundo pueda tener el acceso a esta formación”.



La empresa fue pionera en trasladar este tipo de trabajos que se hacen con mortero en los espacios de los parques temáticos, a viviendas particulares, hoteles y otros espacios. Crean así texturas que les sirven para hacer desde rocas a cascadas.



En la escuela forman a los alumnos según las necesidades y las demandas y están en continua evolución descubriendo nuevas posibilidades de tematización. Isaías, que se encarga de captar clientes y de la comercialización de los productos, así como de la captación de los alumnos para formarlos, cuenta que hoy día tienen distribuidores en Bélgica, Reino Unido, Holanda, Francia y Alemania, y que han dado el salto a Estados Unidos y Brasil. Evolucionar

“Al final, en el medio rural o evolucionas o, si no, pues no tienes salida”, comenta Isaías, quien sostiene que “gracias a Internet, los que lo hemos sabido encontrar como aliado, incluso nos hemos internacionalizado”. Único camino posible para permanecer en el territorio desarrollando su profesión.



Es una de las cuestiones que defiende también en el documental la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien destaca el potencial que tiene la deslocalización de ciertas actividades profesionales, “que va a permitir trabajar desde casa”. La ministra argumenta que con la llegada de fondos europeos es posible rentabilizar todas las fortalezas y potencialidades de los pueblos, cuya imagen desde aquella revuelta de 2019 está evolucionando para mostrar los potenciales y virtudes de las zonas rurales para desarrollar proyectos de vida, frente al modelo “agotado” de las grandes urbes.



Liderazgo local



En el documental Espala rural viva, el secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya, asegura, en respuesta a una pregunta de Manuel Campo Vidal, que solamente se salvarán los pueblos que tengan un proyecto. Boya argumenta que eso implica tener un “liderazgo local”, además de requerir del “compromiso de la comunidad, de la gente que está viviendo en el territorio”, y de la actitud que tengan de “construir ese proyecto” y un nuevo relato en el territorio.



El responsable institucional asegura que en esta legislatura se han “puesto las primeras piedras” para avanzar hacia una política de cohesión territorial “activa y dinámica”, donde el Gobierno del Estado tiene un papel fundamental, pero igual de importante es el compromiso de la gente.