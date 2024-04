Un total de 5.831 personas visitaron el Conjunto Amantes de Teruel durante la Semana Santa

Por

El Conjunto Amantes de Teruel ha recibido entre el sábado 23 y el domingo 31 de marzo, un total de 5.831 visitantes, una cifra similar a la de los dos años anteriores, en la que se recibió a 5.958 personas (2022) y 6.065 personas (2023).



Los días que concentraron una mayor afluencia de visitantes coinciden con el intervalo situado entre Jueves Santo y Domingo de Resurrección, especialmente Viernes y Sábado Santo, con casi 1.000 visitantes en ambas jornadas.



La procedencia de los visitantes ha sido muy variada, aunque fundamentalmente se ha tratado de turismo procedente de territorio nacional y con representación de todas las provincias españolas, tal y como ha señalado la Fundación Amantes en una nota de prensa.



Madrid (17,22 %), Barcelona (16,28 %), Valencia (7,77 %), Vizcaya (3,93 %) y Alicante (3,32 %) han sido, por ese orden, las provincias más representativas.



El turismo extranjero, no obstante, ha sido menos significativo, con 204 personas en total, procedentes de 24 países distintos.



Asimismo, aunque la mayoría de los visitantes viajaban en familia y a nivel particular, acompañados de niños, también ha habido viajes organizados.



En cuanto a las modalidades de visita, la Fundación Amantes ha destacado que ha habido un aumento de quienes visitan todo el Conjunto Amantes a nivel particular (3.288 personas) con respecto a los que sólo visitan el Mausoleo y la Iglesia.



Por último, han destacado que el Conjunto Amantes ha recibido un total de 22.784 visitantes en los tres primeros meses de 2024.