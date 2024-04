Una veintena de entidades sociales anima a los universitarios a hacerse voluntarios

La Feria Universitaria de Voluntariado de Teruel reunió este miércoles por la mañana en la zona ajardinada frente a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH) del Campus turolense a 21 organizaciones sociales con 52 representantes que mostraron a los estudiantes su labor y les animaron a formar parte de sus proyectos como voluntarios, una experiencia que, además del enriquecimiento personal y formativo para ellos, cuenta con reconocimiento de créditos universitarios.

La iniciativa estaba organizada por la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y el Vicedecanato de Estudiantes. Participaron Anudi, Asociación Española contra el Cáncer, Fundación Cruz Blanca, Cruz Roja, Asociación Parkinson Aragón, Atadi, Acompañando-T, Fundación Cepaim, Amanixer, Fundación Dfa, Fundación Ramón Rey Ardid, Accem, Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín, Ymca, Once, Fundación San Ezequiel Moreno, Fundación Federico Ozanam, Autismo Teruel, Proyecto Gato, Fundación Secretario General Gitano, Manos Unidas.

La vicedecana de Estudiantes de Infraestructuras de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, Encarna Esteban, explicó que esta actividad era una buena forma de que los universitarios “conozcan los servicios y actividades de las entidades sociales en Teruel y también vean dónde pueden colaborar con ellas”.

Esteban resaltó que había una gran variedad de acciones que llevan a cabo estas asociaciones por lo que pueden interesar a alumnos de todas las ramas. Asimismo, la feria también sirvió para explicar a los estudiantes que puede obtener créditos universitarios cuando desarrollan labores de voluntariado.

La vicedecana de Estudiantes aseguró que hacer voluntariado es un excelente complemento para la formación y el currículo de los universitarios. “Es una oportunidad. Aporta un trabajo adicional, en los grados de corte social permite explorar actividades a las que se podrán dedicar en un futuro, ya que hay que recordar que aquí se estudian titulaciones como Psicología o Magisterio. En las empresas cada vez se valora más contar con este tipo de experiencias en el currículo porque muestra que son jóvenes implicados con situaciones más extremas”, señaló Encarna Esteban.

Al mismo tiempo, para las organizaciones participantes ésta fue una excelente oportunidad de darse a conocer. La representante de la FCSH aseguró que las asociaciones “requieren voluntarios porque cada vez las necesidades de la gente son mayores” y argumentó que los universitarios son un buen perfil para sumarse a sus proyectos.

Trabajo con niños o mayores

Ana Peñalosa, de Ymca, explicó que esta entidad trabaja con infancia y juventud y también con familias en riesgo de exclusión, por eso buscan a gente que quiera trabajar con niños, tanto para hacer refuerzo escolar como para actividades de ocio y tiempo libre. Además, para adultos requieren personal para clases de español para extranjeros o para su escuela de familias.

“Éste es un sitio perfecto para buscar voluntarios porque hay estudios de Magisterio y Psicología, no pedimos mucho tiempo para no cargar al voluntario que si no se termina marchando”, indicó Peñalosa.

Ana Gómez, responsable de voluntariado de Cruz Roja Teruel, resaltó que esta feria había sido posible por la excelente coordinación que hay entre las entidades sociales en Teruel y valoró “la importancia de contar a los jóvenes en qué pueden colaborar” con estas organizaciones.

Gómez señaló que Cruz Roja tiene áreas muy diferentes para trabajar: jóvenes, personas mayores, empleo o en promoción de la salud, entre otras. Asimismo, cada voluntario decide cuánto tiempo puede dedicar a esta labor social. Actualmente, la entidad tiene unos 350 voluntarios activos en la provincia.

La responsable de Cruz Roja explicó las oportunidades que supone el voluntariado para los universitarios que reciben créditos para su xpediente, así como formación específica que proporciona Cruz Roja.

Gómez comentó que para algunas de las acciones de Cruz Roja, como las de sensibilización en centros educativos, contar con gente joven es muy importante porque les llega el mensaje a los chicos de una forma más cercana.

Fundación Cruz Blanca

La Fundación Cruz Blanca, que trabaja en cuatro grandes líneas: prostitución, infancia, empleo y sensibilización en centros educativos, también estuvo presente ayer en el Campus. “Necesitamos más voluntarios y sobre todo gente joven porque trabajar con niños requiere mucha energía”, señaló Ivana Buzzi, de esta organización.

Buzzi reconoció que en el periodo estival y en la época de exámenes se nota una reducción de los voluntarios y señaló que querrían reforzar la participación de jóvenes en estos periodos.

El programa de la Federación de Asociaciones Vecinales Acompañado-T se dio a conocer en la Feria del Voluntariado. Celia Latorre resaltó la importancia de acercar a los jóvenes este proyecto que hace frente a la soledad no deseada. “Cuando hablamos de la soledad no deseada, pensamos siempre en las personas mayores, pero los jóvenes también sienten esta soledad y en su caso hacer voluntariado les ayuda a combatirla”, comentó Latorre que resaltó que el tiempo que hay que dedicar a este programa es poco porque el voluntariado puede consistir en ir de paseo o charlar con los participantes en el programa.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Teruel, Miguel Ángel Sauras, valoró la oportunidad de esta actividad para dar a conocer la asociación y ofertar a los estudiantes la posibilidad de implicarse en esta labor. “Tenemos unos 400 voluntarios con un perfil variado de edad, pero deseamos incorporar más jóvenes porque tienen mucho que aportar y un punto de vista más fresco”, resaltó el presidente de la AECC.