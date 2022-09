Vox propone para Teruel comunicaciones dignas, energía suficiente y volver la vista al "campo olvidado"

Por

l secretario de Organización de Vox, Javier Ortega Smith, ha detallado este viernes en Teruel la receta que tiene su partido para esta provincia: comunicaciones dignas, energía suficiente y volver la vista al "campo olvidado".



Así es como Vox, que este viernes ha inaugurado nueva sede en la capital turolense, entiende España y esta provincia, porque "Teruel existe porque existe España", ha dicho.



En declaraciones previas a los medios, ha cargado especialmente contra Teruel Existe, que está "a años luz" de lo que necesita a provincia porque su diputado en el Congreso, Tomás Guitarte, se dedica solo "a limpiarle las botas" al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.



Vox, ha agregado, no permitirá de nuevo que en la sede de la soberanía nacional "se utilice a Teruel como pieza para mantener en el gobierno a quienes han abandonado" a provincias de España como esta.



Porque Teruel, ha dicho, "ha pasado de ser abandonada a utilizada" por unas "marcas blancas" que "no son otra cosa que marionetas de los grandes partidos".



Frente a ellos, Ortega Smith ha dicho que sus esfuerzos se centrarán en atender a los agricultores y ganaderos, "desesperados por los costes de producción y de la energía"; en defender infraestructuras "abandonadas", como el corredor Cantábrico-Mediterráneo, en una provincia que no tiene comunicación directa con Madrid, y en modificar el sistema energético