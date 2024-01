Abre en Alcorisa la fábrica más grande del país de 'golosinas' para las mascotas

La fábrica más grande del país de snacks naturales para mascotas, Alkura Petfood SL, produce desde el 2 de enero en Alcorisa 200 variedades de golosinas para destinarlas a los lineales de supermercados nacionales. Ha invertido 1,5 millones de euros y creado cuatro empleos que pretende multiplicar a corto plazo.

La industria, ubicada junto a la carretera autonómica A-225 hacia Mas de las Matas, fabrica alimentación para mascotas a base de productos de animales de consumo humano como ternera, pollo o cerdo.

“Tras un periodo de pruebas en diciembre, hemos empezado a trabajar oficialmente desde enero con toda nuestra gama de productos de snacks naturales para mascotas. Tenemos 200 referencias diferentes a base de huesos, tendones, orejas de cerdo, nervios de toro, tráquea, corazón o pulmón de ternera, entre otros”, explicó el consejero delegado de la empresa, Xavi Soriano.

La planta cuenta con una superficie de 1.300 metros cuadrados que incluye salas limpias, hornos, área de almacenamiento, oficinas y zona de envasado. Todo con la idea de mantener un flujo de producto sin contaminación cruzada entre diferentes gamas y garantizar la fabricación de snacks naturales para mascotas de la más alta calidad.

Producto congelado

La fábrica recibe el producto congelado y lo procesa hasta su acabado en seco (deshidratado) en formato de golosinas que incluyen Omega 3 y cuidan de la salud dental de las mascotas.

Después, lo envía bajo la marca comercial HobbitAlf a clientes de gran consumo, gracias a acuerdos con el grupo de distribución Transgourmet y Carrefour. “Los supermercados nos están requiriendo este tipo de productos para sus lineales porque hasta ahora no había suficiente capacidad”, afirmó Soriano, que se mostró satisfecho de aportar su “granito de arena a la desocupación” laboral y a la lucha contra la despoblación.

La planta está concebida para producir entre 40 y 50 toneladas al mes aunque por el momento ha empezado a un tercio de su capacidad, actividad suficiente para emplear a cuatro personas. “En el momento en que empecemos a producir al cien por cien multiplicaremos los puestos de trabajo”, calculó Soriano, que quiere desplazar a Alcorisa la línea de envasado que actualmente la compañía realiza en Barcelona, donde se implantó en 1996. “Esto ya será conforme vayan apareciendo nuevos clientes y esperando que tengamos una producción suficiente”, valoró el CEO, que no descarta dar el salto a la internacionalización.

En la antigua encurtidora

“Lo que antes era un solar, ahora es la fábrica más grande del país de snacks naturales para mascotas”, destaca Alkura en Linkedin.

La industria se ha instalado en los terrenos donde anteriormente se ubicaba una fábrica de encurtidos, propiedad de una entidad bancaria. “De esta forma, hemos conseguido revitalizar una ubicación que genera un gran empuje en la zona del Bajo Aragón”, resalta la empresa.

Tras visitar una parcela en el polígono Los Estancos y otra en el polígono El Royal que no se adaptaban a las necesidades de Alkura Petfood, el Ayuntamiento contempló la posibilidad de intermediar con la entidad financiera y finalmente se llegó a un acuerdo de compraventa.

“Siempre es motivo de alegría cuando se consigue un objetivo, pero en esta ocasión todavía era más complicado porque no dependía única y exclusivamente del Ayuntamiento. Finalmente, las reuniones a tres bandas han fructificado y no me queda más que agradecer tanto a la empresa su interés por instalarse en Alcorisa como la disposición de los dueños del terreno”, manifestó el alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, cuando el consistorio anunció la llegada de esta empresa en febrero de 2023. Hubo que hacer equilibrios ante la falta de suelo industrial en Alcorisa, que quiere ampliar polígonos junto a la variante de la carretera N-211.

La empresa también recibió el ofrecimiento de otros ayuntamientos, como Andorra o Calanda. Finalmente, en Alcorisa “hemos tenido muy buena acogida y trato por parte del alcalde y nos han ofrecido una parcela perfecta y bien ubicada, lo que nos facilitará el transporte de nuestro producto”, apuntó el empresario.

Otra razón que ha pesado para la instalación de Alkura en la provincia es sentimental y de apego a la tierra. “Mi abuelo era de Cella y hace tiempo que quería conocer la zona, ya que siempre he desarrollado mi actividad en Cataluña. Teruel es una zona despoblada que demanda empresas y por ello hemos querido que la raíz de Alcorisa estuviese presente en el nombre de la empresa a través de Alkura”, concluyó.