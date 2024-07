Agricultores ecológicos de Aragón denuncian su “exclusión” de las ayudas de la PAC

Los productores ecológicos del Bajo Aragón han denunciado esta semana su “exclusión” de las ayudas agroambientales de la Política Agrícola Común (PAC), después de que el Gobierno de Aragón, según denunciaron, haya dejado a un tercio de los solicitantes sin la subvención de 2023 por falta de presupuesto.

Esta decisión, según lamentan, todavía va a “agravar” más la situación que padece la agricultura de la Tierra Baja, que acumula dos años de extrema sequía. Además, añaden que no se les ha comunicado por parte del departamento de Agricultura del Ejecutivo aragonés que no van a percibir las ayudas.

Apuntan que el problema de fondo es “de gestión” y que el Gobierno autonómico no ha sabido dar con la solución al aumento de superficie ecológica que la Comunidad ha experimentado en los últimos años. Así de determinante se ha mostrado un grupo de productores del Bajo Aragón histórico que para su sorpresa se han quedado fuera de las ayudas agroambientales de la PAC, por falta de presupuesto para éste y para los próximos cinco años. Estos agricultores lamentan que la administración autonómica todavía no les haya notificado la negativa de manera oficial.

Tal y como enfatizó Joaquín Palomo, agricultor afectado de Calanda, “el silencio administrativo es indignante”. El productor calculó que, en su caso, podría dejar de percibir alrededor de 35.000 euros en los próximos cinco años por lo que considera una “falta de planificación y gestión del Gobierno de Aragón”.

Según manifestó este afectado, “desde junio de 2023 ya sabían la superficie y el número de solicitantes que había para poder dotar de mayor presupuesto a la partida destinada a agricultura ecológica, pero lejos de eso, es el 27 de junio de 2024 cuando publican una nota informativa especificando unos criterios de selección que supuestamente me dejan fuera a mí y a otras personas de las ayudas agroambientales por ser joven agricultor”, se lamentó.

En su caso, como en otros muchos que están en su misma situación, se ha penalizado que no estuviera dado de alta en el módulo de Agricultura de la Seguridad Social en junio de 2023. Es una pescadilla que se muerde la cola, ya que, tal y como manifestó este afectado, “no podía hacerlo hasta que el Gobierno de Aragón no aprobara mi incorporación como joven agricultor”. No en vano, los jóvenes agricultores ecológicos tienen que redactar un plan de viabilidad en el que, por paradójico que resulte, se incluyen las ayudas agroambientales. En este sentido, Palomo manifestó que “si nos hubieran avisado antes, tanto yo como muchos otros hubiéramos abandonado la actividad en ecológico ya que los costes de inscripción, certificación, labores específicas y merma de producciones anuales suponen un alto coste que solo se puede justificar con esta subvención”.

En una situación muy parecida se encuentra Gonzalo Castañosa, agricultor de La Puebla de Híjar, quien recordó que “nosotros gastamos tiempo y dinero en burocracia para conseguir la certificación ecológica, pero la asumíamos porque contábamos con una ayuda agroambiental de la que ahora nos enteramos que hemos sido excluidos”, criticó. En su explotación cerealista acumula dos años consecutivos de sequía y en esta campaña se ha vuelto a quedar sin cosechar la tierra. “Tenemos que conseguir que estas ayudas agroambientales se repartan entre todos los agricultores ecológicos”, reclamó este agricultor del Bajo Martín.

Más de 29 millones

En realidad, el nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR) del Gobierno de Aragón contempla para el periodo 2023-2027 una partida de 29.076.888 euros destinada a los “compromisos de gestión agroambiental en agricultura ecológica”, lo que supondría una media anual de 5,8 millones de gasto público. Sin embargo, la administración no había considerado que ahora se tenía que repartir este presupuesto entre un mayor número de productores por el aumento de hectáreas y cabezas ganaderas ecológicas que habido en Aragón en los últimos años. La cuantía de subvención oscila entre los 90 euros por hectárea en el cereal de secano y los 465 euros por hectárea en frutales y hortalizas.

En dificultades

“Cuando solicitamos la certificación, el Gobierno de Aragón nos pide un compromiso de cinco años de permanencia en agricultura ecológica. Al parecer, este compromiso ellos no lo tienen que cumplir a la hora de pagarnos las ayudas agroambientales”, señaló Óscar Azcón, agricultor cerealista, de almendro y olivar en el municipio de Gargallo, en la Comarca de Andorra Sierra de Arcos.

Según Azcón, los próximos “van a ser años muy difíciles y no sé cómo vamos a poder subsistir. Ya sabíamos que en ecológico perderíamos algo de producción, pero no podíamos imaginar que ahora la administración pública se echaría atrás”, enfatizó este productor que se preguntó “cómo quieren que aguantemos si no se pagan las ayudas”.

Juan José Cortés, otro productor ecológico, en este caso vecino del municipio de Mas de las Matas, lleva veinte años en la agricultura ecológica y recuerda que aquí “las almazaras no nos pagan un plus por producir oliva en ecológico, por lo que sin la subvención es muy difícil que estas explotaciones puedan continuar adelante”. Cortés lamentó que los jóvenes agricultores estén siendo los más perjudicados: “es a ellos a quienes tenemos que apoyar, porque son profesionales que han realizado grandes inversiones y ahora no los podemos dejar”, subrayó.

Al no haber recibido notificación alguna todavía, los agricultores afectados por esta situación tampoco han podido realizar ninguna reclamación ante la administración pública y la incertidumbre se ha apoderado de sus negocios porque estas ayudas están asociadas al nuevo Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) que se prolongará hasta el 2027. Se trata de un nuevo escollo para estos productores que sin embargo han respondido favorablemente a los objetivos europeos de la Estrategia Comunitaria “De la Granja a la Mesa” que apuesta por un incremento de la agricultura y la ganadería ecológica en todo el continente.