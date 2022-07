Aguaviva homenajea a Nueva Cultura del Agua y a Coagret por el apoyo a su causa

MLloc unit, riu salvat (pueblo unido, río salvado). Bajo este lema, los vecinos de Aguaviva celebraron en la ermita de Santa Bárbara que, como dice su eslogan, unidos consiguieron parar una obra hidráulica en su río más querido y contra todo pronóstico. La Plataforma El Bergantes no se toca festejó junto a sus vecinos que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) haya descartado la construcción de una presa de laminación en el río Bergantes como alternativa al recrecimiento de la presa de Calanda.

La plataforma ciudadana y su ayuntamiento agradecieron a las organizaciones Coagret y la Fundación Nueva Cultura del Agua el apoyo prestado a la causa durante “nueve años de lucha”, según enfatizó el alcalde, Aitor Clemente. Asimismo, también otras organizaciones y plataformas de afectados por obras hidráulicas como la de Defensa del Ebro, la de Biscarrués, Yesa o Mularroya recibieron el reconocimiento de la Plataforma bergantina.

La organización ciudadana reunió a sus vecinos en una fiesta vespertina que se prolongó por la noche para celebrar que la obra contra la que tanto lucharon está más enterrada que antes, sobre todo después del último pronunciamiento del Miteco la pasada primavera.

“Con este acto queríamos reconocer de una manera cariñosa y en vivo el trabajo que han hecho con nosotros, y lo queríamos hacer en otro tono, no tan reivindicativo como el que usábamos y estábamos acostumbrados”, explicó el alcalde de Aguaviva, que ha pedido ya por escrito a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que también se pronuncie, tal y como ha hecho el Miteco, sobre las alternativas descartadas al recrecimiento del embalse de Calanda. “Sería bueno tener un descarte expreso por su parte”, enfatizó Clemente, puesto que así la presa de laminación de avenidas del Bergantes podría darse por muerta y enterrada.

Foro del año 2014

El alcalde destacó el papel que tuvieron Coagret y Fundación Nueva Cultura del Agua durante los años en los que la Plataforma El Bergantes no se toca luchó contra este proyecto hidráulico. “El papel de la Fundación fue vital para la organización del Foro Técnico y Social de febrero de 2014 en Alcañiz, que fue un punto de inflexión”. No en vano, “en ese momento es cuando más se evidenció que había otras alternativas al recrecimiento de la presa de Calanda y que había expertos que sostenían que esas otras alternativas eran viables y sostenibles”. Según el primer edil, “la Fundación no solo fue imprescindible para la organización de aquel encuentro de Alcañiz sino que tuvo un papel importantísimo en la emisión del informe que emanó de aquel Foro”.

“Un botón de ayuda”

En cuanto a Coagret, Clemente enfatizó que esta organización “ha sido nuestra mano derecha y nuestra guía desde la primera vez en que les contactamos”. A juicio del alcalde, “fueron un botón de ayuda, un lugar al que acudir para recibir apoyo”. En este sentido, añadió, “además de hacer piña, para nosotros fueron un referente porque llevaban muchos años de lucha por delante y nosotros éramos unos inexpertos”.

Oposición necesaria

Por su parte, la portavoz de Coagret, Marta de Santos, explicó que el caso de Aguaviva “se ha ganado desde la ciudadanía y la mediación social, y ha sido así porque nos hemos encontrado con un momento de valentía por parte de la Administración”, en este caso del Estado.

De Santos, que fue alcaldesa de Murillo de Gállego, afirmó que “es complicado ganar conflictos de este tipo si no hay oposición vecinal, y en el caso de Aguaviva la ciudadanía ha vencido porque se ha opuesto junto a los ayuntamientos. Son pocos, según apuntó, los casos de este tipo que se resuelven mediante el diálogo. “Tenemos el caso del Matarraña y del Bergantes, pero otros han terminado en juicio como es el caso de Biscarrués, de Yesa o de Mularroya, donde, a pesar de haber ganado los sucesivos juicios, las obras de construcción no han parado”, añadió.

El Miteco garantiza la protección de la llanura de inundación del Bergantes

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) decidió la pasada primavera que únicamente se deberán considerar cuatro alternativas para el recrecimiento de la presa de Calanda: la construcción de un aliviadero adicional a cielo abierto con período de retorno de 1.000 años, un aliviadero adicional a cielo abierto con período de retorno de 10.000maños, un aliviadero adicional con un túnel y la alternativa Presa de Calanda - Hormigón.

Con este pronunciamiento, el Miteco atendía las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Aguaviva, que solicitó, de acuerdo con la Plataforma El Bergantes no se toca, el descarte definitivo de la presa de laminación del Bergantes como alternativa para recrecer el embalse calandino.

En su respuesta, el Ministerio aseveró que deberá quedar garantizado que cualquier acción que se acometa en relación con este proyecto de mejora de la seguridad de la presa de Calanda no debe afectar ni a la zona correspondiente al LIC/ZEC río Bergantes ni a la amplia llanura de inundación que se desarrolla entre Aguaviva y la confluencia Bergantes-Guadalope. De acuerdo con el Ministerio, dicha zona debe quedar ajena a todos los trabajos de construcción o reforma ejecutados y no debe sufrir, apostilló, “la más mínima alteración de sus características naturales”.